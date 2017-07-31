Финансовые новости
- |
- 31.07.17
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
07:59 31.07.2017 |
Алексей Венедиктов: И одна, конечно, из последних новостей этой недели - это расследование, которое опубликовало издание BuzzFeed о смерти бывшего советника президента, бывшего председателя совета директоров Газпром-Медиа Михаила Лесина. Вкратце - вы, наверное, слышали в наших новостях, что три агента Федерального бюро расследования, один агент разведки рассказали агентству BuzzFeed о том, что на самом деле Лесин умер, был избит до полусмерти бейсбольной битой накануне его встречи с Министерством юстиции, с расследователями Министерства юстиции - я напомню, что Министерство юстиции командует в Соединенных Штатах Америки Федеральным бюро расследования, поэтому с кем он там собирался встречаться, пока непонятно. Так вот, он был избит до полусмерти и затем умер от травм в номере своей гостиницы. Это первая часть, которую сегодня сообщило издательство BuzzFeed.
И вторая часть. В этом самом расследовании агенты ФБР говорят о том, что дело, как вы знаете, было закрыто, оно было закрыто 26 октября 2016 года, то есть, уже почти 8 месяцев тому назад. Было признано то, что Лесин умер от травм, в том числе головы, и от огромного количества этанола, то есть, он был пьян, назовем это так, и Вашингтонская криминальная полиция, которая вела это дело, закрыла это дело.
Так вот, агенты ФБР в интервью BuzzFeed говорят, что, мы не знаем, чего там прячут, но нам всем очевидно, что это было убийство, чтобы не допустить встречу Михаила Лесина с чиновниками Минюста США. Это было, напомню, все 5 ноября 2015 года.
Что еще важно в этом расследовании, мне кажется, важно то, что издание BuzzFeed подало в суд на правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки с требованием раскрыть дело, раскрыть документы по этому делу, и теперь судебная процедура - дело в том, что документы по делу в таких случаях, они засекречены на 2 года, так вот для того, чтобы ускорить эту процедуру, BuzzFeed подала в суд, для того чтобы эти документы были рассекречены.
Сразу хочу сказать, что с самого начала было понятно - несмотря на заявления людей из Кремля, что это был сердечный приступ, что это было сердце - что это не так, потому что с самого начала это дело попадает в руки начальника убойного отдела криминальной вашингтонской полиции, то есть, человека, который занимается убийствами. Он курировал непосредственно расследование по смерти Михаила Лесина, и это был первый знак, что там все не так просто.
Второй знак - это медицинская экспертиза, которая частично была опубликована, и даже есть человек в вашингтонской больнице, который опубликовал это, это Беверли Филдс, которая заявила о том, что у Лесина были многочисленные травмы тела и головы. Сегодня стало известно, что были сломаны ребра, и, собственно говоря, действительно все подтверждает то, что это была насильственная смерть.
Собственно, я об этом вам неоднократно говорил. Я на всякий случай проверил все свои выступления в «Особом мнении» и в «Сути событий», это насильственна смерть. И вот вопрос был - случайная или не случайная. И до сегодняшнего дня многие, и я в том числе, считали, что эта смерть случайная, что Михаил был человеком задиристым, что он подрался с кем-то, возможно, приняв или не приняв стакан виски на улице, дошел до своего номера, упал и, ударившись, погиб. Просто ему никто не пришел на помощь.
Но вот сегодня с учетом возможной встречи - все это происходит, как говорят агенты ФБР, накануне его встречи и накануне, видимо, каких-то переговоров его с Минюстом, это все становится подозрительно. И, конечно, хочется понять, что там случилось на самом деле, Лесин человек не чужой, сыгравший большую роль в жизни «Эха Москвы» и в 90-е годы, надо сказать, и в 2000-е годы, и во втором десятилетии 2000-х годов, вот в 2013-2014 году, поэтому, конечно, хотелось бы знать больше подробностей. И я думаю, что эти большие подробности мы будем сейчас внимательно изучать, мы попросили нашего вашингтонского корреспондента Карину Орлову посмотреть, что там есть и запросить соответствующие службы, понять процедуру рассекречивания этого дела.
И, собственно говоря, вот это все, что я пока могу сказать, потому что это стало известно около полутора часов тому назад, пока ничего не собрал, а вы знаете, я человек достаточно занудный, и в этом смысле мне нужно смотреть материалы, разговаривать с людьми, встречаться с людьми, и я это буду делать, и буду вас держать в курсе, когда у меня появится новая информация.
Но в любом случае это, конечно, новый поворот, новый кунштюк в деле о гибели Михаила Лесина о насильственной смерти, теперь об этом можно говорить вполне уже не только мне и еще двум-трем людям в нашей стране. Появляется информация, что было открыто уголовное дело по смерти Лесина и в Российской Федерации - у меня нет пока подтверждений, но я попробую набрать, эта информация пока не подтверждается. Но тем не менее, вот появилась такая информация, которая нуждается в дополнительной проверке, что после гибели Лесина в России было открыто уголовное дело, связанное с гибелью бывшего советника президента.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изматываящая тактика. ВСУ "выбивают" последних ветеранов "Новороссии"
ТОП-НОВОСТИ
|Выходные в АТО. Бойня в Красногоровке и как ВСУ стреляли в ответ
|BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
|СМИ России: в войне санкций Москва потеряет больше
|На следующей неделе на межбанке произойдет курсовой разворот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экс-дипломат США: Новые санкции не похоронят "Северный поток-2"
|Глав госкомпаний будут выбирать по-новому: тайным голосованием девяти министров
|Профицит платежного баланса Украины в июне-2017 сократился до $306 млн - НБУ
|Конкурс в Верховный суд - это начало обновленной судебной системы Украины, заявил Порошенко
|Если в Украине будет перманентный кризис, то это будет лучшая поддержка для Путина, - Дмитрий Травин
|Как Саакашвили доказал существование кармы
Это интересно
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса
|От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили