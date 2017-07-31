BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит

Отрывок передачи "Суть событий" на радиостанции Эхо Москвы.

Алексей Венедиктов: И одна, конечно, из последних новостей этой недели - это расследование, которое опубликовало издание BuzzFeed о смерти бывшего советника президента, бывшего председателя совета директоров Газпром-Медиа Михаила Лесина. Вкратце - вы, наверное, слышали в наших новостях, что три агента Федерального бюро расследования, один агент разведки рассказали агентству BuzzFeed о том, что на самом деле Лесин умер, был избит до полусмерти бейсбольной битой накануне его встречи с Министерством юстиции, с расследователями Министерства юстиции - я напомню, что Министерство юстиции командует в Соединенных Штатах Америки Федеральным бюро расследования, поэтому с кем он там собирался встречаться, пока непонятно. Так вот, он был избит до полусмерти и затем умер от травм в номере своей гостиницы. Это первая часть, которую сегодня сообщило издательство BuzzFeed.

И вторая часть. В этом самом расследовании агенты ФБР говорят о том, что дело, как вы знаете, было закрыто, оно было закрыто 26 октября 2016 года, то есть, уже почти 8 месяцев тому назад. Было признано то, что Лесин умер от травм, в том числе головы, и от огромного количества этанола, то есть, он был пьян, назовем это так, и Вашингтонская криминальная полиция, которая вела это дело, закрыла это дело.

Так вот, агенты ФБР в интервью BuzzFeed говорят, что, мы не знаем, чего там прячут, но нам всем очевидно, что это было убийство, чтобы не допустить встречу Михаила Лесина с чиновниками Минюста США. Это было, напомню, все 5 ноября 2015 года.

Что еще важно в этом расследовании, мне кажется, важно то, что издание BuzzFeed подало в суд на правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки с требованием раскрыть дело, раскрыть документы по этому делу, и теперь судебная процедура - дело в том, что документы по делу в таких случаях, они засекречены на 2 года, так вот для того, чтобы ускорить эту процедуру, BuzzFeed подала в суд, для того чтобы эти документы были рассекречены.

Сразу хочу сказать, что с самого начала было понятно - несмотря на заявления людей из Кремля, что это был сердечный приступ, что это было сердце - что это не так, потому что с самого начала это дело попадает в руки начальника убойного отдела криминальной вашингтонской полиции, то есть, человека, который занимается убийствами. Он курировал непосредственно расследование по смерти Михаила Лесина, и это был первый знак, что там все не так просто.

Второй знак - это медицинская экспертиза, которая частично была опубликована, и даже есть человек в вашингтонской больнице, который опубликовал это, это Беверли Филдс, которая заявила о том, что у Лесина были многочисленные травмы тела и головы. Сегодня стало известно, что были сломаны ребра, и, собственно говоря, действительно все подтверждает то, что это была насильственная смерть.

Собственно, я об этом вам неоднократно говорил. Я на всякий случай проверил все свои выступления в «Особом мнении» и в «Сути событий», это насильственна смерть. И вот вопрос был - случайная или не случайная. И до сегодняшнего дня многие, и я в том числе, считали, что эта смерть случайная, что Михаил был человеком задиристым, что он подрался с кем-то, возможно, приняв или не приняв стакан виски на улице, дошел до своего номера, упал и, ударившись, погиб. Просто ему никто не пришел на помощь.

Но вот сегодня с учетом возможной встречи - все это происходит, как говорят агенты ФБР, накануне его встречи и накануне, видимо, каких-то переговоров его с Минюстом, это все становится подозрительно. И, конечно, хочется понять, что там случилось на самом деле, Лесин человек не чужой, сыгравший большую роль в жизни «Эха Москвы» и в 90-е годы, надо сказать, и в 2000-е годы, и во втором десятилетии 2000-х годов, вот в 2013-2014 году, поэтому, конечно, хотелось бы знать больше подробностей. И я думаю, что эти большие подробности мы будем сейчас внимательно изучать, мы попросили нашего вашингтонского корреспондента Карину Орлову посмотреть, что там есть и запросить соответствующие службы, понять процедуру рассекречивания этого дела.

И, собственно говоря, вот это все, что я пока могу сказать, потому что это стало известно около полутора часов тому назад, пока ничего не собрал, а вы знаете, я человек достаточно занудный, и в этом смысле мне нужно смотреть материалы, разговаривать с людьми, встречаться с людьми, и я это буду делать, и буду вас держать в курсе, когда у меня появится новая информация.

Но в любом случае это, конечно, новый поворот, новый кунштюк в деле о гибели Михаила Лесина о насильственной смерти, теперь об этом можно говорить вполне уже не только мне и еще двум-трем людям в нашей стране. Появляется информация, что было открыто уголовное дело по смерти Лесина и в Российской Федерации - у меня нет пока подтверждений, но я попробую набрать, эта информация пока не подтверждается. Но тем не менее, вот появилась такая информация, которая нуждается в дополнительной проверке, что после гибели Лесина в России было открыто уголовное дело, связанное с гибелью бывшего советника президента.