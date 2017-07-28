Румыния не пустила самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в Молдову

Румыния запретила пересечение ее воздушного пространства самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Об этом сообщает Deschide со ссылкой на румынские источники.

Самолет с Дмитрием Рогозиным на борту вылетел из Москвы в Кишинев. Данные сайта flightradar24 показывают снижение высоты и попытки приземлиться в аэропорту столицы Венгрии.

По данным, полученным из Кишиневского международного аэропорта, самолет был перенаправлен в аэропорт Минска после того, как сделал несколько кругов над Венгрией.

Посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин подтвердил в комментарии ТАСС эту информацию. "Нам сообщили, что власти Румынии не пустили самолет с Дмитрием Рогозиным в Молдову", - сказал Мухаметшин. По его словам, самолет возвращается в Минск.

Российский вице-премьер летел в Молдову для участия в мероприятиях на территории Приднестровья по приглашению президента Игоря Додона.

Правительство Молдовы неоднократно призывало Москву отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

В четверг, 27 июня, в кишиневском аэропорту задержали группу российских артистов, которые планировали выступить на мероприятиях в Приднестровье. Им было отказано во въезде в Молдову.