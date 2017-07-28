Финансовые новости
- |
- 28.07.17
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Экс-дипломат США: Новые санкции не похоронят "Северный поток-2"
16:55 28.07.2017 |
Дэниел Фрид - кадровый американский дипломат, начавший карьеру в конце 1970-х. С 2013 года в администрации президента Барака Обамы он был координатором по политике санкций в Госдепартаменте США. В интервью DW Фрид, который вышел в отставку в феврале, рассказал о значении и последствиях принятых в конце июля Конгрессом и Сенатом США новых, более жестких санкций против России.
Раньше США и ЕС тесно координировали санкции против России. Теперь это не так. В Европе, и особенно в Германии, все громчезвучиткритика принятого Конгрессом законопроекта, который вводит новые, более жесткие санкции против Москвы. Почему Конгресс не проконсультировался с европейскими союзниками?
Я рад, что Конгресс начал консультации. Да, США разрабатывали санкции против России совместно с Европой. Мы этого раньше никогда не делали, но все же пошли на это, и, скажу откровенно, нам понравился процесс и результат. Корни законопроекта не связаны с тем, что критикуют в Европе.
Конгресс не собирался наказать Европу и не основывался на предположении, что Европа не выполняет свою часть договоренностей. Это было, прежде всего, проявлением гнева в Конгрессе по поводу кибератак со стороны россиян и раздражение по поводу российской агрессии в целом.
Это также был сигнал о том, что обе партии не доверяют подходу администрации Трампа к России. Законопроект окончательно оформляет уже существующие санкции, расширяет их, в основном в сфере кибербезопасности. И, наконец, там есть некоторые проблематичные положения по энергетике.
Законопроект действительно беспокоил ЕС и Германию. Представители Брюсселя и Берлина отправились в Вашингтон и добились успеха. Палата представителей внесла изменения в текст документа в ответ на лоббистские усилия европейцев. Например, было упомянуто единство с Европой.
- Опасения европейцев преувеличены?
- В некоторых случаях, возможно. Не секрет, что в пылу политической кампании есть склонность к риторическим преувеличениям. Возможно, это происходит в Германии (в сентябре в ФРГ пройдут парламентские выборы. - Ред.). У Германии и США действительно есть разногласия во взглядах относительно газопровода "Северный поток-2". Я тоже был против, но я бы не стал использовать против него санкции.
- Смогут ли новые санкции США похоронить этот проект?
- Часть законопроекта, касающаяся трубопроводов, не входит в число моих любимых. У нас с Европой была договоренность не трогать газовый сектор. Но эта часть законопроекта - произвольная, а не обязательная. В ней сказано, что администрации США следует выполнять ее в координации с союзниками. Поэтому я думаю, что опасения преувеличены.
- И все-таки - какие последствия будет иметь этот законопроект для "Северного потока-2"?
- Я не думаю, что этот законопроект сам по себе его похоронит. Если сделка распадется, то или по причине того, что ее сочтут несоответствующей европейской энергетической политике, или европейцы сами передумают.
- Есть один аргумент, который в эти дни звучит в ЕС, в Германии и в России. Говорят, что на самом деле США просто преследуют свои экономические интересы, продвигая свой сжиженный газ, прикрываясь политикой...
- Нет, нет, нет. Этот аргумент неправильный. Начиная с администрации Клинтона, США поддерживали диверсификацию источников энергии и скептически относились к почти монополии России на поставки газа в Европу, отмечая, что это - проблема безопасности. В Европе все больше с этим соглашались. Факт заключается в том, что поставки американского сжиженного газа - это благо для энергетической безопасности Европы, потому что это поможет ослабить российскую монополию.
- Что самое главное в законопроекте о санкциях?
- Самый главный посыл должен понравиться Европе. Он заключается в том, что мы оставим в силе санкции против России из-за ее агрессии против Украины. Второй посыл - мы будем оказывать больше давления на Россию из-за ее вмешательства в выборы.
- А какой сигнал этот законопроект посылает российским элитам и Владимиру Путину?
- Этот сигнал: что бы вы (Россия) ни думали получить от администрации Трампа, лучше подумайте дважды. В ваших интересах урегулировать украинский конфликт, работая вместе с Европой и США на основе минских договоренностей.
- Вы знаете Россию много лет. Как вы думаете, как отреагирует Путин (интервью было записано до объявленного в пятницу, 28 июля, решения России о лишении посольства США права пользоваться дачей под Москвой и требования сократить число дипломатов. - Ред.)?
- Он выразит свой гнев и, возможно, найдет способ ответить США. Путин, возможно, будет делать вид, что не поддается давлению. Но я подозреваю, что российская элита поняла, что допустила серьезный просчет. Российская экономика переживает застой, а Запад един в сопротивлении российской агрессии.
- США приняли самые жесткие санкции против России за последние годы.Почему для этого понадобилось избрание Дональда Трампа президентом? Обама отреагировал слишком слабо?
- Законопроект отображает отсутствие доверие к тому, что президент Трамп думает о России. Я работал в администрации Обамы и был вовлечен в подготовку санкций в ответ на кибератаки в декабре (тогда США выслали более 30 российских дипломатов и закрыли доступ к двум объектам недвижимости. - Ред.). Я согласен, что наш ответ был недостаточно сильным. В принципе, потому что у нас не осталось времени.
- То есть вы не считаете, что санкции, введенные Обамой в декабре, могли и должны были появиться еще до выборов?
- Мы это обсуждали. Думаю, что нам нужно было действовать быстрее и сильнее. Высылка дипломатов была правильным шагом, но я бы сделал более жестким ответ против российского киберсектора. Думаю, что администрация Обамы оказалась в плену динамики избирательного цикла. Они не хотели делать ничего, что могло быть неправильно истолковано как политический шаг. В итоге, думаю, наш ответ был недостаточно силен.
- Как вы думаете, Трамп подпишет законопроект? И как он его применит?
- Я думаю, что он его подпишет. Если он наложит вето, то рискует, что оно будет преодолено. Если законопроект заработает, я бы посоветовал администрации Трампа энергичный подход в реализации тех положений, которые четко направлены против России, и острожный подход - с более проблематичными элементами, которые касаются европейских компаний.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-дипломат США: Новые санкции не похоронят "Северный поток-2"
|Глав госкомпаний будут выбирать по-новому: тайным голосованием девяти министров
|Профицит платежного баланса Украины в июне-2017 сократился до $306 млн - НБУ
|Конкурс в Верховный суд - это начало обновленной судебной системы Украины, заявил Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Как Саакашвили доказал существование кармы
|У Луценко показали, как работали схемы Клименко
|Как Ахметова шантажируют потратиться на облэнерго
|Что означает отказ Германии от пяти проектов, связанных с расширением "Северного потока"
|Убогий юбилей. Почему Украина не заметила годовщины "крещения Руси"
|НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты
Это интересно
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили
|В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн
|В сингапурском аэропорту будет внедрена регистрация с помощью распознавания лиц