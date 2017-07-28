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Глав госкомпаний будут выбирать по-новому: тайным голосованием девяти министров
16:44 28.07.2017 |
Номинационный комитет с сентября будет выбирать глав государственных компаний тайным голосованием девяти министров (ранее - открытое голосование 5 министров), сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на слова министра Степана Кубива.
При этом в комитет с правом совещательного голоса будут входить 8 представителей экспертной среды и международных финансовых организаций.
«Мы максимально сократили влияние человеческого фактора: с осени кандидатуры одобряются большинством голосов 9 министров, с учетом совещательного голоса 8 представителей МФО (международных финансовых организаций - УНИАН), международных экспертов по вопросам корпоративного управления. Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра», - отметил Кубив.
По его словам, такая система также позволит свести к нулю политическое влияние отдельных членов комитета.
«Отныне решения комитета будут приниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов. В то же время, представители международных организаций будут представлять свое особое мнение правительству, которое принимает окончательное решение о назначении или неназначении», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Номинационный комитет по назначению глав крупных госпредприятий в качестве независимых экспертов вошли глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, представитель МВФ в Украине Жером Ваше (покинул свою должность), директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, глава представительства Международной финансовой корпорации в Украине Руфат Алимарданов, бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета, президент Киевской школы экономики Джордж Логуш и экономист Андрей Бойцун, а также представитель рекрутинговой компании, занимающейся подбором кандидатур.
Также в состав комитета входили главы 5 министерств: Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности и Министерства аграрной политики.
В середине апреля 2017 года Минэкономразвития сообщило, что уже началась подготовка к созданию набсоветов на 5 государственных предприятиях: «Международный аэропорт «Борисполь», «Укрпочта», «Укрзализныця», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго». Номинационный комитет при Кабинете министров Украины намерен в ближайшее отобрать членов наблюдательных советов для «Энергоатома», «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго».
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