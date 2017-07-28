Конкурс в Верховный суд - это начало обновленной судебной системы Украины, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завершившийся конкурс по формированию нового Верховного суда - это начало обновленной судебной системы страны, и призвал народных депутатов в первую сессионную неделю принять необходимые изменения в процессуальные кодексы для старта работы Верховного суда.

"Только что завершился уникальный конкурс по формированию нового Верховного суда Украины. В нем было очень много вещей, которые можно описать словом "впервые". И это дает мне весомые основания попросить несколько минут вашего внимания, чтобы пояснить исключительную важность этого процесса", - сказал президент в своем обращении, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

По его словам, впервые в истории Украины формирование этого суда происходит путем открытого, прозрачного и соревновательного конкурса, в котором на одно место претендовало семь человек.

"Впервые право стать судьями Верховного суда получили не только судьи, но и адвокаты, и ученые-правоведы, то есть юристы из несудебной системы", - сказал президент.

Он отметил, что более 40% кандидатов, в отношении которых общественный совет дал негативные выводы, комиссия сняла с конкурса. "Разве это не является уникальным примером государственно-общественного партнерства? И за такое сотрудничество я благодарен и Высшей квалификационной комиссии судей, и общественному совету добропорядочности. В целом до 80% из тех, к кому этот совет имел претензии, в конце концов так и не попали в финальный список", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что 120 финалистов уже преодолели все этапы конкурса и теперь они на протяжении месяца будут проверяться Высшим советом правосудия. "На основании его решения и представления будет подготовлен и соответствующий президентский указ", - сказал он.

Президент заверил, что конкурс в Верховный суд - это только начало обновленной судебной системы.

"Чтобы новый Верховный суд заработал как можно скорее, прошу народных депутатов буквально в первую сессионную неделю принять все необходимые изменений в процессуальные кодексы", - сказал он.

