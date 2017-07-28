Как Саакашвили доказал существование кармы

Юрій Васильченко / Depo.ua

В 2011 году тогда еще президент Грузии своим указом отобрал гражданство у своего политического оппонента Бидзины Иванишвили. Сегодня Саакашвили сам оказался в его шкуре.

Лишение бывшего грузинского президента украинского гражданства стало тестом для многих, в том числе и для него самого. Пока что Саакашвили тест на патриотизм заваливает. А как иначе можно оценить его заявления о правоте Дональда Трампа относительно вмешательства Киева в его предвыборную кампанию. "Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами", утверждает Саакашвили. Сказал "А", говори "Б" - названия эти "круги". Про "откаты" Полу Манафорту от штаба Януковича и ПР громче всех кричали и кричат именно друзья Михаила Николозовича - Сергей Лещенко и другие "антикоррупционеры". Почему украинцы должны страдать из-за того, что Саакашвили обиделся на Порошенко и теперь заглядывает глубоко в рот Трампу?

Рискуем попасть под шквал критики, но все же поставим вопрос: зачем экс-президент Грузии получал украинское подданство. Вариантов три: хотел искренне помочь с реформами, намеревался начать в Украине собственный политический проект или просто стремился скрыться от грузинского правосудия. Относительно первого варианта существуют значительные сомнения. Мы не про других членов грузинской команды, помощь кое-кого из них, к примеру Ности Згуладзе и Хатии Деканоидзе, пригодилась, а самого Саакашвили. Украинское гражданство было даровано ему 29 мая 2015 года. Еще к этому активно шли слухи, что вместе с паспортом Михо получит премьерский пост. Однако он получил другого - председателя Одесской облгосадминистрации. А вместе с ней практически неограниченные полномочия в регионе - от кадровых назначений до реализации инфраструктурных проектов. Таких полномочий не было и нет ни у одного руководителя области. Однако сразу стало заметно, что Одессы Саакашвили мало. Не тот масштаб для его амбиций. Он ввязался в войну с Яценюком и его соратниками. Участие в такой кампании впоследствии признал и сам. Об истинных мотивах этого, видимо, он когда-нибудь расскажет. Если будет до конца честным. Пока же основным мотивом тогдашних заявлений экс-главы Одесчины выглядит банальное подсиживание Арсения. А если стать премьером не выгорело, потеряло смысл и должность главы региона. Потому что для раскрутки собственного политического проекта нужен Киев с его медийными ресурсами.

Так начал реализовываться второй вариант - оппозиционная партия. Пробы пера делались еще во время антикоррупционных форумов, некоторые технологии - привлечение сетей, личные поездки по регионам и тому подобное - применяются и в "Руси новых сил". Но против Саакашвили сыграло время - перевыборов не будет, а для поддержки себя и партии на плаву вплоть до 2019 года необходим значительный финансовый ресурс или постоянные скандалы. Ресурса, видимо, все же не хватает, а вот реноме скандалиста эффективное, но в меру. Иначе политик превращается в клоуна-популиста. Он веселит, однако нет стабильного рейтинга и собственного электората. "Все - барыги" - это не идеология, обязательно должен быть положительный выход для избирателя, а его в данном случае не предлагают. К тому же, соратники, которыми обзавелся Саакашвили, или "сбитые летчики" вроде Анатолия Гриценко и Валентина Наливайченко, или весьма сомнительные персонажи и политические "колобки". Поэтому и не удивительно, что социологи по результатам своих опросов и не фиксировали какой-то неистовой поддержки потуг Саакашвили.

Теперь третий вариант. Еще раз подчеркнем: гражданство экс-президенту Грузии было даровано. А это означает, что он не просто представлял интерес как потенциальный реформатор, но и получил от Украины защиту. Все уже знают, что при оформлении документов Саакашвили махлевал, не указав, что против него на Родине ведется следствие. Об этом он знал, поэтому не проинформировал сознательно. Отсюда можно предположить, что приобретение украинского гражданства было ему крайне необходимо для избежания возможной экстрадиции в Грузию, где судьи уже его заждались. Своих граждан Украина не выдает, что и доказала дважды отказав грузинскому Минюсту. Но, к сожалению для себя, Саакашвили не оценил дар, полученный в мае 2015-го. Теперь он апатрид. То есть, по запросу Грузии любая страна может на совершенно законных основаниях выдать его Тбилиси. Хотя, как видим, дружеское плечо Саакашвили хотят подставить в Литве: депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить грузину подданство этой страны. Нет сомнения, что госпожа Грибаускайте хочет повторить ошибку Порошенко.

И, последнее. Сейчас Саакашвили бросается обвинениями, но не хочет поискать соринку в собственном глазу. В 2011-м году он лишил гражданства своего политического оппонента, предпринимателя Бидзину Иванишвили. Сначала в 2004 году Иванишвили получил грузинское гражданство, выйдя из российского, а в октябре 2011-го Саакашвили подданство у него отобрал. Этому предшествовало расследование Агентства гражданского реестра, которое установило, что после получения гражданства Грузии Иванишвили получил еще и французское. В Грузии, как и в Украине, двойное подданство запрещено.

Эту историю мы напомнили не для того, чтобы читатели задумались о существовании кармических законов. Речь о другом - когда сейчас Саакашвили нападает на Порошенко, он демонстрирует двойные стандарты. Его защитники, будь они здесь или на западе, также демонстрируют двойные стандарты. Саакашвили имел основания лишить гражданства Иванишвили? Имел. Порошенко имел основания сделать то же самое с Саакашвили за вранье в анкете - имел. А политические мотивы можно притянуть к чему угодно.

