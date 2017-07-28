У Луценко показали, как работали схемы Клименко

Преступная организация во главе с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко нанесла ущерб украинскому государству в размере почти 96 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Речь идет об организации в регионах Украины так называемых налоговых площадок, которые минимизировали поступления налогов в бюджет от субъектов реального сектора экономики. Фактически они служили конвертационными центрами для обналичивания субъектов реального сектора экономики и обогащения должностных лиц налоговой службы", - сообщают в Генпрокуратуре.





Приведенная в видеоролике информация основывается на показаниях свидетелей и оперативных данных органов следствия. До приговора суда является версией стороны обвинения.

Услуги так называемых налоговых площадок (или "программных предприятий") составляли около 10% от общей суммы, из которых 6,67% направлялось в бюджет, а остальные - местным сотрудникам правоохранительных органов, которые не фиксировали нарушения налогового законодательства, а также в Министерство доходов и сборов Украины, где действовал специальный департамент по надзору за работой этих налоговых площадок. Департамент находился на отдельном этаже министерства и имел ограниченный доступ. Стоит заметить, что деньги в департамент, по имеющимся данным, направлялись наличными но не учитывались в официальных документах, реестрах, на банковских счетах ведомства и тому подобное.

В Генпрокуратуре указывают, что хотя "налоговые площадки" назывались государственной программой, ни одна из них не принадлежала государству. Все они контролировались частными лицами, способствовали преступной организации. Вместо определенных законодательством 20% налогообложения реального сектора экономики, бюджет Украины получал лишь 6,67% (а впоследствии вообще 1,5%). Так бюджет Украины потерял 96 млрд грн, что по курсу того времени составляло около $12 млрд.

На сегодня подозрение объявлено 46 лицам, среди которых - руководители региональных налоговых, а также сам экс-министр доходов и сборов Клименко. Под стражей находятся 9 человек, еще 18 человек находятся под залогом.

Арестовано имущество Клименко и его аффилированных компаний на сумму 6 млрд грн, имущество других подозреваемых на сумму 900 млн грн.

Среди арестованного имущества связанных с Клименко структур: два жилых дома и три земельных участка общей стоимостью почти 140 млн грн, квартира в центре столицы стоимостью более 20 млн грн, коммерческие помещения в БЦ Гулливер стоимостью 245 млн грн, универмаг в Донецке стоимостью более 229 млн грн. Расследование продолжается.

Напомним, 14 июля 2017 г. Главная военная прокуратура, Нацполиция и спецподразделение Корд провели обыски в помещениях, принадлежащих бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко.