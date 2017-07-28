Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Московский патриархат приближается к точке невозврата, после которой его деятельность в Украине будет повсеместно восприниматься как аморальная и неприемлемая.

Традиционный крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата "в честь крещения Руси" в нынешнем году прошел гораздо более спокойно, чем годом ранее. Не было ни серьезных эксцессов, ни усиленного внимания со стороны СМИ. Подавляющее большинство киевлян воспринимали промосковских "ходаков" в центре украинской столицы 27 июля лишь как досадную помеху, которую, однако, лучше не трогать, чтобы она побыстрее исчезла и забылась.

Между тем этот крестный ход был для УПЦ МП особым. Как подчеркивает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, он прошел "накануне праздника крещения Руси и по случаю празднования 25-летия проведения исторического Харьковского архиерейского собора". То есть к традиционному поводу был приштопан юбилей Харьковского собора, хотя собор тот состоялся в 1992 г. вовсе не 27 июля, а двумя месяцами ранее - 27-28 мая.

Коротко напомним о его решениях. На нем с должности главы УПЦ был смещен митрополит Филарет (Денисенко), его обвинили в раскольничестве и запретили ему священнослужение. Вместо него иерархи избрали Киевским митрополитом ныне уже покойного Владимира (Сабодана), в то время митрополита Ростовского и Новочеркасского. Главный же итог собора - церковнослужители, собравшиеся в Харькове, подтвердили верность РПЦ и отказались идти по пути создания украинской автокефалии, ограничившись эфемерной автономией. 11 июня 1992 г. харьковские соглашения утвердил архиерейский собор РПЦ. В том же месяце сторонники самостоятельной украинской церкви объединились в Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с патриархом Филаретом (Денисенко). С тех пор в Украине укрепился церковный раскол, преодолеть который не удалось и, по-видимому, вряд ли удастся в ближайшее время.

Различие между двумя УПЦ проявляется уже в том, что УПЦ КП празднует годовщину "крещения Киевской Руси-Украины", а УПЦ МП - "крещения Руси", согласно терминологии РПЦ и Кремля. Никаких официальных представителей украинской власти на мероприятии УПЦ МП не было, за исключением депутатов Верховной Рады из "Оппоблока" Юрия Бойко, Александра Вилкула, Михаила Добкина и Вадима Новинского, которые усердно молились на Владимирской горке вместе с нынешним предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрием (Березовским).

Управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) сообщил перед крестным ходом, что "мы все вместе будем молиться, чтобы Господь подарил мир нашей стране". Но в искренность этих молитв едва ли возможно поверить, покуда УПЦ МП отрицает сам факт военного вторжения РФ в Украину, а иерархи УПЦ МП активно содействуют оккупантам.

В начале мая луганским сепаратистским информагентством "Исток" было обнародовано интервью главы так называемого "комитета по делам религии и духовности" террористической организации ЛНР Андрея Лицоева, в котором он прямо говорит: созданием комитета и назначением на должность его руководителя занимался лично митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук) - постоянный член Священного синода УПЦ МП. На признания чиновника-сепаратиста отреагировали в нашем Минкульте. Там призвали руководство УПЦ МП публично осудить военную агрессию России против Украины и прекратить сотрудничество с террористами, а правоохранительные органы - дать соответствующую правовую оценку антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ МП.

Другой скандал произошел 15 июля в Жовкве на Львовщине. Жители города возмутились поведением протоиерея Степана Хомина, закрывшего двери церкви перед гробом с погибшим бойцом АТО Владимиром Турчиным. Понимая, что в воздухе запахло керосином, епископ Львовский Филарет (Кучеров) признал: в Жовкве произошла "досадная ошибка", допущенная "нечаянно". Чтобы смягчить негативный резонанс, в храме в Жовкве были отслужены две панихиды по погибшему воину.

Похожие скандалы с попами УПЦ МП нередки. Так что празднование в Киеве юбилея Харьковского собора не могло не получиться унылым. Всем становится все более очевидно, что эта церковь не имеет в Украине будущего.

Еще одним показательным фактом стало возведение в прифронтовой Волновахе на Донетчине храма УПЦ Киевского патриархата. Строительство было освящено 21 декабря 2016 г. и идет при большом содействии местных жителей. Церковь Святого Николая строят в честь Всех волынских святых. Так решено увековечить память о волынянах - воинах 51-й отдельной механизированной бригады, которые погибли под этим райцентром, отражая российскую агрессию. Эта память объединила жителей Волновахи и Луцка (хотя между ними свыше 1100 км). В Луцке уже собрано на храм УПЦ КП в Волновахе полмиллиона гривень. Московский патриархат на такое попросту не способен.

