НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты

Спрос населения и бизнеса на кредиты продолжает расти, сообщается в обнародованном на веб-сайте Национального банка (НБУ) аналитическом отчете "Опрос об условиях кредитования".

Согласно документу, во второй квартале существенно увеличился спрос на потребительские и ипотечные кредиты.

По мнению опрошенных банков, этому способствовало снижение стоимости кредитов, рост потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости.

Как заявили 45% опрошенных банков, спрос на корпоративные кредиты также продолжал увеличиваться. По их данным, спрос повышался на все виды кредитов, кроме валютных. Соответствующая динамика была поддержана потребностью предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижении процентных ставок и необходимостью реструктурировать долги.

При этом во втором квартале банки одобряли больше заявок на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как корпоративных, так и потребительских кредитов.

Помимо этого, 68% опрошенных банков прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев портфель корпоративных кредитов возрастет. Ускорение кредитования населения ожидает 62% респондентов.

В то же время в течение двух последних лет банки заявляют о смягчении кредитоспособности в сегменте потребительского кредитования. Кредитные стандарты ипотеки также снижаются третий квартал подряд. Вместе с тем большинство опрошенных (72%) сообщили, что стандарты корпоративного кредитования во втором квартале не изменились.

Банки также по-прежнему оптимистичны относительно притока депозитов.

Опрос проводился с 22 июня по 7 июля 2017 среди кредитных менеджеров 68 банков, на которые приходится 97% активов банковской системы. Обзор отражает результаты за второй квартал, а также ожидания на третий квартал и последующие 12 месяцев.

