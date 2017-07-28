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НБУ констатирует сохранение роста спроса населения и бизнеса на кредиты
Спрос населения и бизнеса на кредиты продолжает расти, сообщается в обнародованном на веб-сайте Национального банка (НБУ) аналитическом отчете "Опрос об условиях кредитования".
Согласно документу, во второй квартале существенно увеличился спрос на потребительские и ипотечные кредиты.
По мнению опрошенных банков, этому способствовало снижение стоимости кредитов, рост потребительской уверенности и оживление на рынке недвижимости.
Как заявили 45% опрошенных банков, спрос на корпоративные кредиты также продолжал увеличиваться. По их данным, спрос повышался на все виды кредитов, кроме валютных. Соответствующая динамика была поддержана потребностью предприятий в оборотном капитале и инвестициях, снижении процентных ставок и необходимостью реструктурировать долги.
При этом во втором квартале банки одобряли больше заявок на кредиты, чем в предыдущем. Это касается как корпоративных, так и потребительских кредитов.
Помимо этого, 68% опрошенных банков прогнозируют, что в течение следующих 12 месяцев портфель корпоративных кредитов возрастет. Ускорение кредитования населения ожидает 62% респондентов.
В то же время в течение двух последних лет банки заявляют о смягчении кредитоспособности в сегменте потребительского кредитования. Кредитные стандарты ипотеки также снижаются третий квартал подряд. Вместе с тем большинство опрошенных (72%) сообщили, что стандарты корпоративного кредитования во втором квартале не изменились.
Банки также по-прежнему оптимистичны относительно притока депозитов.
Опрос проводился с 22 июня по 7 июля 2017 среди кредитных менеджеров 68 банков, на которые приходится 97% активов банковской системы. Обзор отражает результаты за второй квартал, а также ожидания на третий квартал и последующие 12 месяцев.
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