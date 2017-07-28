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Сенат США утвердил закон о санкциях против Москвы
07:55 28.07.2017 |
Верхняя палата конгресса США подавляющим большинством приняла закон, вводящий новые санкции против внешнеполитических врагов США - России, Ирана и КНДР, - несмотря на возражения со стороны Белого дома.
Как сообщает Би-Би-си, за законопроект проголосовало 98 сенаторов, против - всего два.
Палата представителей одобрила законопроект в начале недели, также подавляющим большинством голосов. Теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.
В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.
Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.
В теории Трамп, который искал возможности сблизиться с Москвой, может наложить вето на законопроект, однако тогда он фактически вступит в открытый конфликт с парламентом.
Кроме того, учитывая результаты голосования в обеих палатах, конгресс может легко преодолеть президентское вето, так как за это должны будут проголосовать лишь две трети конгрессменов.
Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например, за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.
Кроме того, в разделе о помощи в обеспечении энергетической безопасности Украины прямо упоминается необходимость, с точки зрения американских конгрессменов, противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2" из России по дну Балтийского моря в Германию.
Именно поэтому принятый законопроект очень обеспокоил Евросоюз, и несколько европейских лидеров уже выступили с критикой этого документа.
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