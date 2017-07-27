Как оппозиционеры будут делить крохи рейтинга Саакашвили

Ігор Петренко / Depo.ua

Можно не сомневаться, что коллеги-оппозиционеры попытаются распределить между собой политический капитал со вчерашнего дня не гражданина Украины Саакашвили.

Бесславный конец украинского периода биографии экс-президента Грузии вполне может повлечь серьезные процессы в оппозиционном лагере. Совершенно очевидно, что без него "Движению новых сил" скоро может прийти конец. Во-первых, финансовый ресурс партии давали лично под яркого популиста Саакашвили. Теперь он - в Штатах, и можно не сомневаться, что спонсоры откажутся от теперь совершенно беззубого проекта, в котором нет ни одного серьезного спикера. И хотя "Движение..." будет продолжать курировать помощник бывшего губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе, стоит понимать, что он - не харизматичный персонаж.

Да, Саакашвили сможет регулярно появляться на телеэкранах: благо, технологии позволяют с помощью Skype находиться в любой точке планеты. Есть и другой важный момент. Даже если бы Саакашвили сохранил украинский паспорт, он не имел бы права принимать участие ни в президентских выборах (для этого нужно 10 лет украинского гражданства), ни парламентских, потому что ему надо было прожить 5 лет на территории Украины. Поэтому экс-губернатору была определена роль локомотива в этом политпроекте. В Раду он бы все равно не заехал. По большому счету, Саакашвили останется символом для своих сторонников и за рубежом, но про митинги, про реальное общение и поездки ему придется забыть. Поэтому вряд ли кто захочет платить за партию с лидером в изгнании.

Во-вторых, отсутствие лидера "Движения новых сил" рискует привести к тому, что другие политпроекты оппозиционного толка уберут с политической арены осиротевшую партию. Ведь, по большому счету, многие из коллег Саакашвили по оппозиции были заинтересованы в том, чтобы убрать конкурента. Пожалуй, наибольший интерес был у Юлии Тимошенко, в чью популистическую нишу два года назад влез грузинский "варяг".

В то же время, некоторым другим проектам срочно придется думать над новым форматом объединения. Речь идет, в частности о нардепах Юрии Деревянко с его "Волей", и Валентине Наливайченко и его "Справедливости". Последнего, как сглазили: только на днях он сообщил о союзе с Саакашвили, а тут - на тебе. Стоит ожидать новые движения и от Анатолия Гриценко, который в последнее время сблизился с Саакашвили. Будут пересматривать списки союзников и в "Самопомочи".

Поскольку все они понимают, что по одиночке не выживут, в ближайшее время нас ожидают уведомления о новых союзах и переговорах. Очень вероятно, что тот же Сакварелидзе присоединится к ним, но только в качестве младшего партнера. Однако у всех выше названных политических проектов существует общая проблема: гонор и амбиции их гетманов делают оппозиционные объединения обреченными на провал.

