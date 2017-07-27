Финансовые новости
- |
- 27.07.17
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн - Госказначейство
13:21 27.07.2017 |
Профицит государственного бюджета Украины в первом полугодии 2017 года составил 29,04 млрд грн, хотя по общему фонду был зафиксирован дефицит 1,7 млрд грн, сообщает Государственная казначейская служба.
Согласно ее данным, основной причиной стало увеличение бюджетных средств на счету спецфонда за счет поступления в конце апреля 28,6 млрд грн от спецконфискации.
Такие результаты кардинально отличаются от показателей исполнения госбюджета-2016, который по итогам первого полугодия имел дефицит 35,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 33,66 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что в июне этого года госбюджет был сведен с профицитом 2,57 млрд грн, в том числе по общему фонду - 4,91 млрд грн, тогда как по спецфонду был зафиксирован дефицит в 2,34 млрд грн.
Согласно обнародованным данным, заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 62,33 млрд грн при плане на этот период 136,88 млрд грн, тогда как погашения - соответственно 38,46 млрд грн при плане 48,49 млрд грн.
В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,4 млрдл грн займов при плане на этот период в 16,1 млрд грн.
Приватизация за первое полугодие принесла всего 0,11 млрд грн из ожидавшихся 6,37 млрд грн.
Госказначейство также указало, что сводный бюджет в январе-июне-2017 был сведен с профицитом 52,15 млрд грн, в том числе по общему фонду - 27,04 млрд грн. За июнь профицит сводного бюджета составил 1,67 млрд грн за счет профицита по общему фонду в 7,08 млрд грн.
Как сообщалось, Госбюджет-2017 предполагает предельный размер дефицита в 77,65 млрд грн, в том числе по общему фонду - 62,34 млрд грн, тогда как в 2016 году дефицит составил 70,13 млрд грн, или 2,94% ВВП, в том числе по общему фонду - 63,74 млрд грн.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в I полугодии сведен с профицитом 29 млрд грн - Госказначейство
ТОП-НОВОСТИ
|Кто скупает активы Януковича в Украине и зачем
|Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован – АП
|Чем вызвано новое обострение на трассе "Бахмутка"
|Почему у Путина через два года закончатся деньги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Американские сенаторы согласовали законопроект по санкциям против России
|Межбанк 26 июля продолжил ощущать последствия выплат НДС
|Зачем Луценко раскручивает дела против Богуслаева
|Почему о Саакашвили через три недели уже никто не вспомнит
|Еврокомиссия пригрозила США ответными мерами в связи с новыми санкциями против РФ
|Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства - миграционная служба
Это интересно
|Xiaomi Mi AI Speaker: смарт-динамик с голосовым помощником
|Дебют смартфона Xiaomi Mi 5X: процессор Snapdragon 625 и экран Full HD
|Как деньги покупают счастье: 3 способа
|Илон Маск показал испытания лифта для скоростных тоннелей
|Adobe прекратит обновлять Flash в 2020 году
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835