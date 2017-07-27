Руслан Рудомський / Depo.ua

В последние дни наиболее горячим отрезком линии фронта есть так называемая трасса "Бахмутка".

Несмотря на так называемое "хлебное перемирие", которое продолжается уже пятую неделю, на Донбассе, не утихают обстрелы российскими боевиками и их местными приспешниками позиций Вооруженных сил Украины и жилых домов мирных жителей. Также не прекращаются вылазки российско-террористических диверсионно-разведывательных групп, особенно в районе Бахмутской трассы.

При этом ВСУ до последнего старались придерживаться режима тишины, однако, когда возникает непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, украинские командиры принимают решение на адекватное открытие огня в ответ.

Все это привело к тому, что в последние дни завязались позиционные бои на нескольких, традиционно горячих направлениях Луганщины. В частности, в Калиново и Катериновке.

Собственно, городок Калиново находится в географическом центре густонаселенного пограничного района так называемой "ЛНР". Кроме Калиново, здесь сосредоточены такие города, как: Первомайск, Кадиевка (экс Стаханов), Голубовка (экс Кировск), Брянка, Алмазная, Ирмино, Алчевск, Сентяновка (экс Фрунзе) и другие. На юге этот район подпирает Светлодарская дуга, а на севере он плавно подходит к реке Северский Донец.

Кроме этого это единственное место на карте, где так называемая "ЛНР" имеет сухопутной границы с подконтрольной Киеву Украиной. Ведь, подавляющее большинство линии разграничения проходит по широкой и стремительной реке Северский Донец, мосты через который почти всюду разрушены, а форсировать эту реку под огнем противника не каждый осмелится. Все это накладывает свой отпечаток на ход и характер боевых действий.

По данным пресс-центра штаба АТО известно, что в ночь с понедельника на вторник около полуночи незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов по опорному пункту сил АТО в районе Катериновки. После этого группа боевиков под огневым прикрытием вплотную приблизились к укреплениям ВСУ, после чего завязался бой, который длился почти час.

Во вторник обстрелы Катериновки продолжились, а в ночь со вторника на среду состоялся еще один бой между ВСУ и террористами, - на этот раз вблизи Калиново. Как удалось установить, украинские солдаты под покровом ночи перешли через линию фронта, двигаясь в направлении Калиново. На предупредительные выстрелы террористов наши не отреагировали, продолжив движение вперед, поэтому, собственно, и завязался бой.

Стоит отметить, что определенная логика в продвижении ВСУ на этом участке фронта есть, потому что из этого района террористы регулярно "утюжат украинские позиции вблизи Катериновки, Попасной, Новозвановки и Троицкого. Итак, вылазка украинских войск имела превентивный характер. Не стоит забывать старую военную мудрость: чем больше враг вынужден обороняться, тем меньше он думает о собственном наступлении.

А ситуация на этом участке фронта действительно незавидная для боевиков, но для ее понимания надо обратить внимание на еще один момент. Речь идет о событиях на Светлодарькой дуге, которые происходили параллельным курсом. Такая активность боевиков на Светлодарской дуге вовсе не беспочвенна, ведь, по сути, огромный кусок "ЛНР" оказался мало того, что почти отрезанным от "столицы", так еще и под угрозой окружения.

Здесь Украина может потихоньку двигаться вглубь территории "ЛНР" до левого берега реки Лозовой сразу с обеих сторон: с северной части Светлодарской дуги и с Сентяновки (экс-Фрунзе), мониторя при этом реакцию России.

И если активного вмешательства Кремля в ситуацию не будет, то последствия могут быть самыми серьезными. А пока Москва думает, что ей делать, украинские артиллеристы успешно осваивают новейшие технологии, которые поступают к ним вместе с волонтерскими планшетами, с соответствующими артиллерийскими программами и точечными ударами гасят огневые точки врага.

Что касается глобального положения вещей, то судя из последних событий, очередное широкомасштабное обострение можно ожидать уже в ближайшее время. По крайней мере, на Луганщине. Кстати, месяц назад сами военнослужащие из этого района неофициально говорили, что через 2-3 месяца многое прояснится на фронте. Причем, прояснится в нашу пользу. Поэтому давайте запасемся терпением и подождем. Ждать осталось недолго.