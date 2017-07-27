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Российские пранкеры предложили министру энергетики США идею использования смеси навоза и самогона в качестве биотоплива
08:02 27.07.2017 |
Министр энергетики США Рик Перри 22 минуты разговаривал по телефону с человеком, которого он считал премьер-министром Украины.
На самом деле, как подтвердил представитель министерства, он общался с российскими пранкерами.
Как сообщает Би-Би-си, Рику Перри они позвонили, представившись главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.
В ходе беседы обсуждались поставки на Украину американского угля, деятельность российских хакеров и трубопровод через Балтику.
Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) также заговорили о предстоящем визите Перри в Киев, намеченном на август.
Министр выразил уверенность, что сотрудничество США и Украины в сфере энергетики будет развиваться, особенно по нефти и газу.
"Надо сконцентрироваться на реформах, чтобы привлечь на Украину нефте- и газодобывающие предприятия", - добавил он.
"Я надеюсь, что отход от Парижского соглашения не скажется негативным образом на наших отношениях с Украиной", - сказал Рик Перри в ходе обмена мнениями.
После этого пранкеры выдвинули идею использования смеси навоза и самогона в качестве биотоплива.
Они сообщили министру энергетики, что президент Украины Петр Порошенко лично разработал новый вид биотоплива, который уже якобы представлен американскому сенатору Джону Маккейну.
"Я жду возможности встретиться с президентом, чтобы подробнее узнать об этом", - отреагировал Перри.
"Эти индивидуумы известны своими розыгрышами знаменитостей и высокопоставленных официальных лиц, особенно тех, кто придерживается позиции, расходящейся с линией российских властей", - заявила газете Washington Post официальный представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс.
20 июня Рик Перри принимал в Вашингтоне украинскую делегацию во главе с президентом Порошенко.
12 июля администрация министерства получила запрос на телефонный разговор в продолжение визита, и спустя неделю состоялся этот розыгрыш, сообщает американская пресса.
Бывший губернатор Техаса Рик Перри участвовал в американской президентской гонке 2012 года, но выбыл из нее, после того как во время дебатов забыл названия правительственных министерств и ведомств, которые он грозился распустить, если его изберут президентом.
"Упс", - пробормотал тогда Перри, не сумев воспроизвести название министерства, которое позже ему было суждено возглавить.
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