Американские сенаторы согласовали законопроект по санкциям против России

В администрации США полагают, что в законопроект о расширении санкций против России еще могут быть внесены изменения. Об этом в среду, 26 июля, заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы считаем, что есть вероятность внесения новых изменений. Прежде чем принять окончательное решение, мы посмотрим, как это будет выглядеть", - указала она, особо отметив, что и президент США Дональд Трамп и вся администрация, как уже неоднократно заявлялось, решительно поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

В тот же день американские законодатели достигли соглашения, которое позволит Сенату провести голосование по законопроекту о санкциях против России и Ирана. По словам главы сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера, это голосование пройдет, возможно, уже на этой неделе.

Брюссель опасается рикошета от санкций США против РФ

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за переработанный законопроект об ограничительных мерах, предусматривающий, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней. Однако в Брюсселе считают, что даже в переработанном виде этот проект может нанести удар по европейским компаниям, участвующим в совместных проектах с РФ в области энергетики.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пригрозил, что Брюссель примет ответные меры, если Вашингтон окончательно утвердит новый пакет санкций без учета интересов ЕС.