Почему о Саакашвили через три недели уже никто не вспомнит

Юрій Васильченко / Depo.ua

Сообщение о лишении Саакашвили украинского гражданства вызвало бурю в стакане. Однако почему-то никто не хочет подумать, что такой поворот событий выгоден многим. И самому Михо.

Эксперты давно указывали, что похолодание отношений Киева и Тбилиси произошло не столько из-за прихода к власти в этой стране оппонентов политического курса Саакашвили, а потому, что экс-президент - беглец получил украинское гражданство, а впоследствии и должность председателя Одесской ОГА. На Родине его обвиняют в превышении полномочий и растрате государственных средств. Минюст Грузии дважды обращался к Украине с просьбой об экстрадиции беглеца и оба раза получал отпор.

Сдвиг дела с мертвой точки действительно совпал по времени с визитом Порошенко в Тбилиси, вокруг которого Саакашвили выстроил целую конспирологию: мол, украинский президент специально поехал в Батуми, чтобы обсудить вопрос о его экстрадиции с Бидзиной Иванишвили, сейчас самым влиятельным человеком в этом государстве. Порошенко же заявил: вопрос экстрадиции Саакашвили Украина не рассматривает. Сейчас же, когда следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого, который так же живет в Батуми, для многих пользователей соцсетей пазл сложился: Леню-"космоса" обменяют на Саакашвили. Однако это такая же теория заговора, как и утверждение о тайной встрече Порошенко с Иванишвили.

Во-первых, нужно понимать, что именно стало основанием для лишения Саакашвили гражданства. Защитники экс-главы Одесчины апеллируют к 25-й статье Конституции, которая не позволяет лишать гражданства. Вместе с тем согласно п. 26 ст. 106 Конституции президент принимает решение о принятии и прекращении гражданства. Это решение основывается не на личной приязни или неприязни, а на законе о гражданстве. В частности, статьи 17 и 19 устанавливают основания для утраты подданства: добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия; приобретение лицом гражданства Украины вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов; добровольное вступление на военную службу другого государства. Но есть уточнение: положения 1 и 3 не применяются, если гражданином Украины станет лицом без гражданства.

Эти разъяснения сужают основанием, по которым Саакашвили лишили гражданства: или он не прекратил подданство другого государства, что уже стало причиной лишения гражданства экс-нардепа Андрея Артеменко ("канадца") и соратника Саакашвили Александра Боровика ("немца"), или солгал, указав в документах для получения подданства ложные данные. В его случае - что он не находится под следствием в других странах. В Грузии Саакашвили под следствием давно. Впрочем, поклонникам этого политика особо переживать не за что - апатридом такой выдающийся деятель современности не станет. О нидерландском или американском подданстве говорили еще во времена его руководства Грузией. И, даже, когда паспортов этих государств у него и нет, с большой долей вероятности можно утверждать, что в Украину он не вернется.

Из этого предположения вытекает следующий момент: решение "казуса Саакашвили" - это многоходовка с участием не только Украины и Грузии, но и Соединенных Штатов. Отказ Киева выдавать Тбилиси бывшего президента мешала двусторонним отношениям между очень важными для США партнерами в черноморском регионе. Поэтому не исключено, что в ходе длительных переговоров был найден компромиссный вариант, который устраивает всех: Украина лишает Саакашвили гражданства, да еще и с клеймом лжеца, и таким образом снимает с себя проблему экстрадиции этого политика в Грузию, тот остается в Штатах, куда заранее выехал, и замолкает, а грузинская власть забывает о нем. Кто же будет раздражать таких мощных партнеров бесперспективными требованиями отдать экс-президента - беглеца.

Есть выгода и для самого Саакашвили - в Украине у него толком ничего не клеилось. Из главы Одесской области взлетел, его "Движение новых сил" дальше соцсетей не вышло, телепрограмма на канале ZIK, которую он вел, лишилась финансирования, а подбор соратников для участия в предстоящих выборах вызвал насмешки вроде "партии сбитых летчиков" или "кладбища потопленных кораблей". Теперь Саакашвили будет спокойно жить в Штатах, будет читать лекции о своих "реформах", иногда будет шпынять украинскую власть, однако это для него лучше, чем быть в Украине вечным клоуном. К тому же показательно, что из-за океана он не бросился обвинять власть в преследованиях. На него это не похоже.

В-третьих, не стоит особо беспокоиться и о судьбе соратников Саакашвили в Украине. Если Давид Сакварелидзе или Гизо Углава также солгали, их ожидает путь их патрона. Возможно не прямо сейчас, а после соответствующих проверок. Что же касается тех, кто уже прилип к "Движению новых сил" или имел намерение это сделать, то им самое время откупоривать шампанское - избавились от такой обузы. Да еще и с прикупом для себя в виде пиара на теме "Саакашвили - жертва режима". Первым эту волну погнал Сакварелидзе. Другие погонят впоследствии, как только их политтехнологи произведут стратегическую партийную линию, как поссориться пальчиком на власть. Мы к тому, что Наливайченко, Гриценко, Деревянко, Садовый и другие, кто намеревался идти рядом с Саакашвили, не пропадут и без него. Да, даже свободнее себя чувствовать.

И, последнее, по поводу чуши об обмене на Черновецкого. Предположим, что Леонида Михайловича, который очень заинтересовал украинскую Генпрокуратуру, попросят на некоторое время отбыть из Грузии. Например, в Израиль, который не выдаст его Украине. Киеву и Тбилиси после решения "казуса Саакашвили" иметь еще и "казус Черновецкого" совсем ни к чему.

