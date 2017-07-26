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Еврокомиссия пригрозила США ответными мерами в связи с новыми санкциями против РФ
19:17 26.07.2017 |
После голосования Палаты представителей США, утвердившей новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР, Брюссель вновь пригрозил Вашингтону ответными мерами. Законопроект об ограничительных мерах против российских финансового и энергетического секторов был переработан, однако и в новой версии может нанести удар по европейским компаниям, участвующим в совместных проектах с РФ в области энергетики, заявил в среду, 26 июля, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Американский закон может непреднамеренно в одностороннем порядке оказать влияние на интересы ЕС в сфере энергетической безопасности. - указал он далее. - Поэтому Еврокомиссия приняла сегодня решение о готовности соответствующе отреагировать в течение нескольких дней, если наши опасения не будут учтены достаточным образом".
По словам Юнкера, предвыборный лозунг Трампа "America first" ("Америка в первую очередь") "не может означать, что интересы Европы учитываются в последнюю очередь". Какие именно ответные меры может принять Евросоюз, глава Еврокомиссии не уточнил.
Сокращение максимального срока рыночного финансирования
Проект закона, за который накануне проголосовала Палата представителей, предусматривает, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней. Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.
Документ также предполагает закрепление на законодательном уровне ограничительных мер в отношении Москвы, введенных ранее предыдущим американским президентом Бараком Обамой. Одновременно он ограничивает право американского президента смягчать или снимать санкции с Москвы, для этого Дональду Трампу потребуется одобрение Конгресса. С помощью новых санкций Вашингтон намерен наказать Москву за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2016 году.
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