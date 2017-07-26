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Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства - миграционная служба
18:36 26.07.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.
"Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины. (…) Материалы по Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии. По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", - говорится в сообщении.
В Госмиграционной службе пояснили, что прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой. Основания для утраты гражданства Украины перечислены в ст. 19 закона Украины "О гражданстве Украины". Среди них – добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого обретения он достиг совершеннолетия, или обретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.
В соответствии со статьями 24 и 25 закона подготовка представлений об утрате лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправки на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места жительства, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины, пояснили в службе.
Соответствующего указа о лишении М.Саакашвили гражданства Украины на сайте глав Украинского государства нет.
Накануне М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.
М.Саакашвили получил гражданство Украины согласно указу президента Украины Петра Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день глава Украинского государства назначил М.Саакашвили главой Одесской облгосадминистрации.
7 ноября 2016 года М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности. Вечером 9 ноября П.Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.
Согласно закону "О гражданстве Украины", гражданство прекращается соответствующим указом президента Украины. Датой прекращения гражданства является дата издания соответствующего указа.
В Грузии против М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в растрате государственных средств и превышении служебных полномочий.
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин исключает возможность выдачи Тбилиси М.Саакашвили, пока он является украинским гражданином. "В настоящее время Михаил Саакашвили является гражданином Украины и по нашей Конституции экстрадировать его в другую страну невозможно, но мы имеем полный контакт с грузинскими коллегами и готовы ответить на все их вопросы", - заявил Е.Енин в конце июня.
Накануне М.Саакашвили разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.
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