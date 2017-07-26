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МЭРТ оценивает рост ВВП Украины в январе-июне на уровне 2,5%
17:17 26.07.2017 |
Министерство экономического развития и торговли оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в январе-июне 2017 года в 2,5%.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.
По данным ведомства, рост ВВП в 1-м полугодии составил 2,5% (+/- 0,3).
Минэкономики отмечает, что постепенное восстановление экономики, рост инвестиционного спроса, приспособление экономических агентов к хозяйствованию в условиях транспортной блокады на востоке страны сформировало по итогам 1-го полугодия ускорение роста показателя деятельности реального сектора экономики до 2,2% (1,5% в январе-мае).
По данным Госстата, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%.
НБУ оценивает рост ВВП во 2-м квартале в 1,5%.
Как сообщали Українські Новини, в июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
В конце мая Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
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