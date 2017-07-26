Ігор Петренко / Depo.ua

Открыв уголовные производства по финансовым махинациям во время строительства "Стены" на границе с Россией, власть сыграла на опережение. Тем самым, она выбила козыри у популистов и провокаторов.

Вслед за Генеральной прокуратурой, которая две недели назад возбудила уголовное дело по хищению 100 млн. грн. на реализации проекта "Стена", проснулись и в НАБУ. Вчера в СМИ появилась информация, что "орлы" Сытника подозревают руководителей Государственной пограничной службы в хищении государственных средств. "Планируются подозрения в отношении руководителей управлений, которые занимаются строительством", - сообщили источники в бюро.

За последние годы эпопея с постройкой "Европейского вала" стала предметом для пиара многих политических сил. С одной стороны, "фронтовиков" Яценюка, которые всячески напирают на то, что этот проект должен защитить Украину от России, регулярно требуя увеличения финансирования данного проекта. С другой стороны, на этой теме активно пасутся политики-популисты, которые используют "Стену" как иллюстрацию неэффективности и коррумпированности власти. Особенно усердствует Сергей Каплин, который является крупнейшим критиком "Стены" и лично Яценюка, которого до сих пор намертво связывает с этим проектом, несмотря на то, что экс-премьер ушел в отставку больше года назад. Можно также вспомнить и слова Борислава Березы, который в свое время заявил, что забор на границе выглядит "как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика". Обоих выше названных нардепов связывают с экс-главой АП времен Януковича Сергеем Левочкиным.

Открытие уголовных дел выбивает пиар-козыри из рук борцов со "Стеной". Дела по "Европейскому валу" обещают стать громкими. Главная опасность заключается в том, чтобы они не затерялась в водовороте других антикоррупционных дел. В частности, не стоит забывать, что на осень генпрокурор Юрий Луценко анонсировал снятие депутатской неприкосновенности с многих народных избранников. Шоу с неприкосновенными сосредоточит на себе все внимание общества, тогда как дело по "Стене" рискует остаться вне поля зрения.

В последнее время мы видим повышенный интерес правоохранителей к злоупотреблениям именно в оборонной и сфере безопасности. Так, стоит вспомнить открытие производства относительно действий руководства Львовского бронетанкового завода. В результате, были задержаны несколько должностных лиц предприятия. Почему это делается именно сейчас?

Не исключено, что это ход на опережение со стороны власти. По данным Depo.ua, осенью ряд политических сил вместе с некоторыми "расследователями" из СМИ с подачи России могут готовить "чернушную" медиакампанию, направленную против отечественной оборонки. Ее задача - посеять сомнения в повышении обороноспособности государства. Направление удара вполне логично - именно в Вооруженных Силах самая большая общественная поддержка среди всех государственных институтов.

