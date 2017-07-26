Финансовые новости
- |
- 26.07.17
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кто еще попиарится на "Стене" Яценюка
15:23 26.07.2017 |
Открыв уголовные производства по финансовым махинациям во время строительства "Стены" на границе с Россией, власть сыграла на опережение. Тем самым, она выбила козыри у популистов и провокаторов.
Вслед за Генеральной прокуратурой, которая две недели назад возбудила уголовное дело по хищению 100 млн. грн. на реализации проекта "Стена", проснулись и в НАБУ. Вчера в СМИ появилась информация, что "орлы" Сытника подозревают руководителей Государственной пограничной службы в хищении государственных средств. "Планируются подозрения в отношении руководителей управлений, которые занимаются строительством", - сообщили источники в бюро.
За последние годы эпопея с постройкой "Европейского вала" стала предметом для пиара многих политических сил. С одной стороны, "фронтовиков" Яценюка, которые всячески напирают на то, что этот проект должен защитить Украину от России, регулярно требуя увеличения финансирования данного проекта. С другой стороны, на этой теме активно пасутся политики-популисты, которые используют "Стену" как иллюстрацию неэффективности и коррумпированности власти. Особенно усердствует Сергей Каплин, который является крупнейшим критиком "Стены" и лично Яценюка, которого до сих пор намертво связывает с этим проектом, несмотря на то, что экс-премьер ушел в отставку больше года назад. Можно также вспомнить и слова Борислава Березы, который в свое время заявил, что забор на границе выглядит "как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика". Обоих выше названных нардепов связывают с экс-главой АП времен Януковича Сергеем Левочкиным.
Открытие уголовных дел выбивает пиар-козыри из рук борцов со "Стеной". Дела по "Европейскому валу" обещают стать громкими. Главная опасность заключается в том, чтобы они не затерялась в водовороте других антикоррупционных дел. В частности, не стоит забывать, что на осень генпрокурор Юрий Луценко анонсировал снятие депутатской неприкосновенности с многих народных избранников. Шоу с неприкосновенными сосредоточит на себе все внимание общества, тогда как дело по "Стене" рискует остаться вне поля зрения.
В последнее время мы видим повышенный интерес правоохранителей к злоупотреблениям именно в оборонной и сфере безопасности. Так, стоит вспомнить открытие производства относительно действий руководства Львовского бронетанкового завода. В результате, были задержаны несколько должностных лиц предприятия. Почему это делается именно сейчас?
Не исключено, что это ход на опережение со стороны власти. По данным Depo.ua, осенью ряд политических сил вместе с некоторыми "расследователями" из СМИ с подачи России могут готовить "чернушную" медиакампанию, направленную против отечественной оборонки. Ее задача - посеять сомнения в повышении обороноспособности государства. Направление удара вполне логично - именно в Вооруженных Силах самая большая общественная поддержка среди всех государственных институтов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Турецкий мир. Какую империю строит Эрдоган
|МЭРТ оценивает рост ВВП Украины в январе-июне на уровне 2,5%
|Кто еще попиарится на "Стене" Яценюка
|Бои под Красногоровкой. Откуда боевики танками хотят выбить ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения по еврооблигационному долгу перед РФ
|Почему тендер на 4G может не состояться
|Почему на Светлодарськой дуге снова горячо
|Дитя безвиза. Что такое автобусный лоукост Flixbus, который повезет украинцев в ЕС
|Курт Волкер: вооружение Украины изменит российские расчеты
|Палата представителей США приняла закон о борьбе с Россией
|Власти подогрели спрос на доллар на межбанке
Это интересно
|Компания MINI подтвердила выпуск полностью электрической модели, которая будет построена на базе трехдверного хэтчбека
|Дебют смартфона Moto Z2 Force Edition: экран QHD и процессор Snapdragon 835
|Как руководителям стимулировать креативность сотрудников
|Микроплатежи в GTA Online принесли разработчикам $1,09 миллиарда
|Huawei Watch 2 Porsche Design оценили в $925
|Хакеры похитили $8,4 млн у криптовалютного сервиса Veritaseum
|5 главных вопросов о новом автомобильном скандале в Германии