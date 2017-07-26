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Бои под Красногоровкой. Откуда боевики танками хотят выбить ВСУ
15:13 26.07.2017 |
После прошлой недели и наступления террористов, которое завершилось гибелью трех наших воинов, пленением одного из них и ранением семерых бойцов - у боевиков потери достигли шести человек - ситуация несколько успокоилась.
В ночь с 19 на 20 июля вражеская ДРГ (15 человек) под прикрытием минометного огня, с четырьмя танками смогла сблизиться с нашими позициями и даже на некоторое время выбить ВСУ из них. Однако впоследствии наша армия с подкреплением отвоевила позиции, использовав как минометы так и бронетехнику в бою.
Было много версий этого боя. В украинском медиапространстве люди бегали от измены к победе - от "ВСУ проспали" до "героического сражения и победы нашей армии". В среде боевиков было больше именно измены. Так, блогер Natn Black в "Фейсбуке" написал, что наступление под Красногоровкой и большие потери - это была инициатива комбата стрелкового батальона 100-й ОМСБр "Копья", который очень любит быть героем телепередач и сюжетов. И для нового сюжета был нужен пленный украинский солдат. Поэтому он и выдвинул в бой вместо разведчиков линейное подразделение, но вот подготовки операции не было, поэтому и погибли довольно известные в их кругах боевики, в частности, речь идет о ротном "Князе".
После боя произошло некоторое затишье. Враг не провоцировал, происходили перестрелки из стрелкового оружия. Но на этой неделе ситуация снова обостряется. Террористы бьют по позициям ВСУ из минометов 82-мм и 120-мм калибра, а вчера в очередной раз использовали танк, который пытался прицельно бить по нашим мальчишкам.
Бои происходили в этом квадрате.
Боевикам совсем не трудно подходить к лесополосе, которая отделяет наши позиции от оккупированной Старомихайловки. И наступали они как из озвученного населенного пункта, так и со стороны Донецка.
Относительно врага, то его позиции находятся на границе частного сектора Старомихайловки. С этих позиций и прилетает по нашим сегодня.
Как ВСУ так и враг знают все о позициях друг друга. Их разделяют считанные километры. Важность наших позиций под Красногоровкой, на которые произошла попытка наступления и которые регулярно обстреливаются сегодня, заключается в том, что их потеря позволит врагу вклиниться в нашу оборону под самым городом. Понятно, что в ВСУ есть достаточный резерв сил, чтобы эти позиции удержать и даже перейти в контрнаступление, если будет соответствующий приказ, выбив врага из окрестностей Старомихайловки. Впрочем, приказа нет - нужно держать оборону. И она будет, судя по всему, все тяжелее. Поскольку враг постоянно подтягивает на передовую бронетехнику и работает танками.
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