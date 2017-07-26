Почему тендер на 4G может не состояться

Стас Юрасов / ЛIГАБiзнесIнформ

Предстоящие тендеры на связь четвертого поколения (4G) оказались под угрозой срыва. Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты. Это тревожный сигнал. Без визы ведомства осенью операторы не смогут купить новые лицензии.

Впервые о таком риске упомянул в начале июля президент Киевстар Петр Чернышов. "Надеюсь, что это простая формальность", - предположил тогда он. Но, как удалось выяснить LIGA.net, вопрос до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Причем у Минюста есть конкретные претензии к документу.

Что не понравилось Минюсту

В распоряжении редакции оказалась копия ответного письма министерства к Нацкомиссии. В нем указывается, что госорганы, согласно Хозяйственному кодексу, не имеют права принимать решения, приводящие к необоснованному содействию отдельным игрокам рынка. Минюст также ссылается на постановление Кабмина от 2015 года, согласно которому победителями конкурса на 4G определяются компании, которые предложили наибольшую цену за диапазон частот.

Тем временем порядок проведения конкурсов, разработанный НКРСИ, предусматривает право приоритетного выкупа тремя мобильными операторами (Киевстар, Vodafone, lifecell) первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц. По задумке регулятора, компании, которые добровольно сдают свои действующие 2G-лицензии в этом диапазоне, получают гарантию того, что на конкурсе им снова достанется большая часть этого же эфира. Только уже под новый стандарт - 4G. В общей сложности на тендер комиссия намерена выставить 150 МГц в диапазоне 1800 МГц. Таким образом, минимальная сумма, которая будет собрана по итогам тендера, должна составить около 4 млрд грн. Разумеется, в ходе торгов стоимость лотов может вырасти, а в таком случае увеличится и общая сумма сборов. Но торговаться нынешние операторы и новые желающие игроки (если таковые появятся) смогут лишь за три небольших лота по 10 МГц каждый. Остальные 80% спектра в этом диапазоне операторы выкупят фактически по стартовой цене.

Аргументы регулятора

Так и не дождавшись одобрения от Минюста, НКРСИ в прошлую пятницу обратилась в министерство за повторным согласованием. Как пишет в своем письме (есть в распоряжении редакции) регулятор, лотов, которые будут выставлены на открытый аукцион, будет достаточно, чтобы привлечь на тендер новых участников, помимо существующих трех игроков. В письме глава НКРСИ Александр Животовский подчеркивает, что в уже согласованном Минюстом и поданном в Кабмин проекте постановления об изменениях в план радиочастот с целью запуска 4G предусмотрено обеспечение беспрерывности предоставления услуг потребителям в диапазонах, которые будут выставлены на конкурс. "Без права первого выкупа частот на тендере может появиться спекулянт, который постарается выкупить спектр нынешних мобильных операторов. Если компании потеряют права на частоты, на которых сейчас работают 2G-сети, им не останется ничего другого, кроме как закрыть бизнес", - отмечает Александр Животовский. В письме регулятора также указано, что порядок проведения конкурсов уже был согласован с АМКУ, а у Минюста в свою очередь нет полномочий проверять соблюдение антимонопольного законодательства.

Операторы знают цену эфиру

Мобильные операторы вряд ли откажутся от 2G-лицензий, если им не будет обеспечено право первоочередного выкупа большей части спектра. "Это уже наши частоты. И никакого тендера не будет, если операторы (все три) их не сдадут", - говорит Петр Чернышов из Киевстар. "За них мы уже заплатили раз и готовы заплатить еще раз ради рефарминга (перераспределение частот. - Авт.). И естественно, операторы хотят гарантированно получить обратно определенные полосы по фиксированной цене", - отмечает начальник по связям с общественностью Vodafone Ukraine Виктория Рубан. "Закон не регулирует особенности проведения тендера и отдает этот вопрос на откуп регулятору", - добавляют в lifecell.

Примечательно, что в lifecell не особенно паникуют по поводу того, что тендер на 4G может не состояться или будет отложен. "На сегодняшний день формат 3G еще не исчерпал свой ресурс, поэтому в любом случае всем операторам есть куда развиваться в этом стандарте", - подчеркивают в пресс-службе оператора. Под большим вопросом и проведение тендера на еще один диапазон под 4G - 2,6 ГГц. Петр Чернышов отвечает очень размыто на вопрос о том, будет ли компании Киевстар интересно участвовать в этом тендере, если конкурс на более привлекательные в техническом плане частоты в диапазоне 1800 МГц будет заморожен. "Нет ответа пока", - сообщил он.