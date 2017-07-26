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Почему на Светлодарськой дуге снова горячо
09:52 26.07.2017 |
Светлодарская дуга после незначительного затишья снова выходит на передовые роли.
В 2016-м году Светлодарская дуга стала местом главной доблести украинской армии - здесь она отвоевала у террористов большой кусок так называемой "серой зоны", отодвинув линию фронта дальше на восток.
Потом, правда, там наступило относительное затишье и градус противостояния сместился в сторону Авдеевки и Мариуполя. И вот, буквально на днях, Светлодарская дуга снова напомнила о себе.
Напомнила, как это часто бывает, словам известного волонтера из Днипра Юрия Мысягина, который иногда умудряется заменять целую пресс-службу.
"Светлодарская дуга за прошедшую неделю в новостных сводках проходила очень скучно и очень мало. Наши позиции обстреливали из ствольной артиллерии и минометов, по поводу нашего ответа в эфире стояла полная тишина, никаких новостей не было, НО... С прошлого понедельника по субботу, с позиций об..оченцев в город Стаханов, выехали 23 человека: 7 - в морг, 16 - в больницу, да и не факт, что некоторые потом не переедут в морг. Умеют наши бесшумно и точечно работать, даже журналисты ничего не знали" - написал Мисягін в Фейсбуке.
Что характерно, на этот раз информацию о боевых действиях на этом участке фронта подтвердили и в пресс-центре штаба АТО. Так, в сводке за понедельник, 24 июля, отмечается, что "вечером состоялась одна 30-минутная перестрелка на Светлодарской дуге". По оперативным данным, у противника есть потери в живой силе, в технике и вооружении.
Также из официальных источников известно, что в районе Светлодарска в понедельник в 21:00 боевики били по силам АТО из гранатомета, в результате чего один наш военный был ранен. В ответ силы АТО открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Вообще, стоит отметить, что на Светлодарской дуге практически после каждого обстрела врага наши военные открывают огонь в ответ, и делают это на удивление метко. Этому способствуют современные планшеты со специальной программой наведения артиллерийского огня, которыми бойцов обеспечили волонтеры.
Было жарко на Светлодарской дуге и на выходных. В частности, в субботу по Луганскому работала вражеская БМП.
Что интересно: последнее серьезное обострение на этом участке фронта произошло около месяца назад - в 20-х числах июня. Тогда активность боевиков завершилась тем, что украинские защитники уничтожили два вражеских миномета, одну пулеметную точку и нескольких террористов. Кроме этого украинская пехота перенесла свои наблюдательные пункты таким образом, что получила несколько сотен метров новой территории.
Вообще, самая большая интрига на этом участке фронта заключается в том, когда же украинские войска освободят Дебальцево. Ведь ВСУ уже полгода буквально переминаются с ноги на ногу на окраинах города, а зайти стесняются.
А между тем, по "Минску-1" Дебальцево должно быть под украинским контролем, однако террористы захватили город с боями в феврале 2015-го. Впоследствии, в феврале 2016-го, началось ползучее наступление ВСУ на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево. Особенно активизировалась наша армия в декабре 2016-го, когда 54-ой бригадой с участием добровольцев из "Правого Сектора" было отбито несколько ключевых позиций боевиков - так называемый "волшебный лес" и опорный пункт "Кикимора". А 19 января все тот же волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook писал, что наши войска подошли к Дебальцево на расстояние 5-6 километров и окопались на его окрестностях.
Итак, ситуация на Светлодарской дуге складывается двоякая: с одной стороны именно Дебальцево является местом последнего крупного поражения Вооруженных сил Украины, а с другой - именно Светлодарская дуга является местом последних крупных побед ВСУ.
Кое-кто может сделать вывод, что освобождение Дебальцево - это лишь вопрос времени. А вот нужно ли ценой больших потерь освобождать и удерживать на 80% разрушенный город, в котором более-менее уцелела лишь железная дорога и железнодорожная станция? Поэтому более логичным представляется ситуация, при которой масштабного продвижения ВСУ вперед на Світлодарсткій дуге не будет из-за бесперспективности такого продвижения.
Очевидно, 53-я 54-и бригады по очереди, на пару с "третьей силой", обречены отбивать выпады террористов, разрушая им в ответ опорные пункты и огневые точки. И, судя по всему, так будет продолжаться вплоть до того момента, пока не начнется освобождение всего Донбасса.
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