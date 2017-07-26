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Украина продала валютные ОВГЗ на $157,9 млн по сниженной до 5,34% ставке
20:17 25.07.2017 |
Министерство финансов Украины привлекло $157,91 млн по среднезвешенной ставке 5,34% годовых на единственном запланированном в третьем квартале аукционе по продаже валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник, говорится в сообщении Минфина.
Согласно ему, всего было подано 34 заявки на покупку на общую сумму (по номиналу) $462,564 млн по ставкам от 5,3% до 5,5% годовых, из которых Минфин удовлетворил 30, установив ставку отсечения 5,4% годовых.
На единственном подобном аукционе в первом полугодии этого года, прошедшем в середине мая, валютные ОВГЗ были проданы на $38,09 млн под 5,5% годовых.
Помимо того Минфин во вторник разместил двухлетние гривневые бумаги на 482,13 млн грн под 14,46% годовых, что соответствует ставке на аукционе недельной давности.
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