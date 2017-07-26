Ольга Марійко / Depo.ua

В центре областного центра - автоматные очереди, стрельба и двое погибших, а полиция подчеркивает чуть ли не "бытовую" версию конфликта.

За день до смертельной перестрелки в кафе на пр. Гагарина водитель на престижном Lexus во время движения в Днипре устроил стрельбу по автомобилю, в котором ехал ребенок и беременная женщина. Водитель ранил мужчину, пытался скрыться, но был задержан. Ему грозит статья за "хулиганку". Интересно, "стрелок" просто неуравновешенный, или был уверен, что сможет "порешать"?

На следующий день всю страну потрясает новость о стрельбе в центре Днипра. Убиты два АТОвца, пятеро в больнице с "огнестрелом". То есть в людном месте, в вечерний час "пик" две группы людей не могут "договориться" и начинают стрелять. По данным полиции, только у одного из участников - "криминальное прошлое", убиты - ветераны АТО.

Раненный в результате конфликта ветеран АТО, известный в Днипре адвокат Эдмонд Саакян сообщил следствию, что за три дня до кровавых событий к его брату, Эдуарду, нападающие приходили с угрозами. Он по этому поводу написал заявление в Шевченковский райотдел полиции г. Днипра. То есть, получается, что стрельба произошла в конце из-за халатого бездействия полиции? Почему полиция рассматривает только "экономическую версию" преступления?

Действительно, по данным Саакяна, нападающие будто требовали деньги у его брата, который занимается строительным бизнесом. Но вопиющим чувством после новостей о стрельбе является именно опасения безнаказанности для преступников и незащищенности для горожан. Оказывается, в Днипре можно свободно ходить с незаконным оружием, стрелять в людей в людном месте "решая вопросы" вне рамок правового поля. Если да, то это - оценка работы руководства полиции области, если нет - то, наверное, должны состояться громкие кадровые чистки.

В этом контексте очень показательным является факт, что после резонансной драки 9 мая 2017 года в Днипре, когда титушки "в унисон" с правоохранителями били АТОвцев, ни один из полицейских так и не понес наказание. Да, прошли политические перетрубации в руководстве области и города. Глава областной Нацполиции Игорь Репешко был уволен, его должность занял Виталий Глуховеря. Впрочем, качественных изменений в работе ведомства, очевидно, не произошло. Изменился расклад сил, учитывая добрые отношения нового топ-полицейского с окружением главы Днипра Борисом Филатовым. Последний даже трудоустроил экс-руководителя "Беркута" Андрея Ткаченко на должность руководителя КП "Муниципальная стража", не пугаясь громкого осуждения со стороны общественности и активистов. Но и другая сторона в виде "оппоблоковцев" и их лидера Александра Вилкула тоже не очень пострадала - нардеп и до сих пор продолжает "работать" в Верховной Раде. Более того, во время визита в Днипро генпрокурора Юрия Луценко он очень одобрительно высказывался о работе областного ГУНП, а с мэром Филатовым посетил незаконную застройку в центре города, которую мэр до этого отсудил у застройщика.

Пресс-служба Днипровского горсовета, конечно, периодически выдавала информацию о результатах работы КП "Муниципальная стража", впрочем, за ними все еще ходит слава "карманных силовиков Филатова". Поэтому миллионы на программу "Безопасный город" пока не могут гарантировать ту самую безопасность жителям Днипра.

Действительно, подобная стрельба может произойти в любой стране или городе, в мире. Впрочем, важна реакция правоохранителей и власти на такие вызовы. Если есть возможность "порешать", если существование "оборотней в погонах" после показательных аттестаций - общая практика, если орган местного самоуправления фактически дотирует непрозрачную силовую структуру - надо делать выводы. И они очевидны, потому что из-за близости зоны АТО, оборота незаконного оружия, роста социальной напряженности даже те, кто сейчас считает себя хозяевами города, могут потерять контроль над ним.

И в дальнейшем количество АТОвцев, которые возвращаются в мирную жизнь и сталкиваются со все большим количеством "безпределов" в обыденной жизни, прогнозируемо будут "срываться" и решать проблемы известным им способом - вооруженным. И не стоит ожидать, что это вызовет осуждение в обществе. Ибо в обществе, где не работает закон, развязывающий силовые сценарии установления социальной справедливости и борьбы с такими вот "автоматчиками" от криминалитета.