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Порошенко назначил председателем Госпогранслужбы Цигикала
17:32 25.07.2017 |
Президент Петр Порошенко назначил Петра Цигикала председателем Государственной пограничной службы.
Церемония представления нового начальника ведомства состоялась во вторник, 25 июля, передают Українські Новини.
Цигикал занимал должность начальника департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.
До этого он был заместителем начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы.
В августе 2015 года Порошенко присвоил ему звание генерал-лейтенант.
Звание Цигикалу присвоено за участие в антитеррористической операции на Донбассе, кроме того, под его руководством разработаны и внедрены новые методы оперативно-розыскной работы, направленные на эффективное и результативное противодействие разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб и организованной преступности на государственной границе.
Цигикал также организовал и обеспечивал оперативное прикрытие вдоль линии соприкосновения в полосе безопасности в Донецкой и Луганской областях.
Также в мае 2016 года он принимал участие в спецоперации по обнаружению в Одесской области коллекции из 17 картин, похищенных из городского музея в Вероне (Италия).
Как сообщали Українські Новини, во вторник Порошенко уволил председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко.
21 июля Назаренко был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время встречи Порошенко и Президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации Президента.
Назаренко был назначен на эту должность 23 октября 2014 года.
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