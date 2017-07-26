Два часа президенты четырех стран-участниц "нормандского формата" по телефону обсуждали ситуацию на востоке Украины - в окружении советников и переводчиков. Перевод потребовался им потому, что российский лидер не стал говорить по-английски. Эта демонстрация "величия" тем забавнее, что английский не был родным ни для кого из четырех президентов. Но трое из них искали наилучший способ коммуникации, чтобы договориться, четвертый же просто куражился над партнерами по переговорам, пугая их дивизиями на украинской границе и учреждением нового квазигосударства - "Малороссии".

Обновленная "нормандская четверка"

Почти два месяца пришлось ждать президенту Франции своих первых переговоров в "нормандском формате" с коллегами из России и Украины, а также федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Еще 29 мая только что вступивший в должность Эммануэль Макрон заявлял, что четверка должна собраться как можно быстрее. Но эта задача оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально французскому лидеру.

Дело в том, что новичком на мировой политической арене оказался не только Макрон. Россия постоянно старается продемонстрировать, что разговаривает на равных с США. Так для возобновления переговоров в "нормандском формате" потребовалась личная встреча Путина с президентом Дональдом Трампом. В Кремле явно думали, вдруг удастся изменить формат или, если улыбнется удача, новый хозяин Белого дома сдаст Украину россиянам. Но американцы обманули кремлевские надежды. Они занялись введением новых санкций и назначили спецпредставителем по Украине Курта Волкера.

И вот только после того, как стало понятно, что от американцев поддержки точно ждать не приходится, Кремль согласился на переговоры в "нормандском формате" и даже на обсуждение так называемого "плана Макрона". Он, надо заметить, ничего нового по сравнению с минскими соглашениями не содержит и подразумевает, в первую очередь, очередное требование о прекращении огня.

Разговор с позиции силы

Накануне телефонных переговоров Кремль как обычно демонстрировал, что всерьез к ним не относится, однако готовился к ним более чем основательно. Вначале марионеточный правитель так называемой "Донецкой народной республики" объявил о создании нового "государства" "Малороссия", которое могло бы претендовать уже на всю территорию Украины. А затем Россия, недвусмысленно грозя военной силой, перебросила к украинской границе три дивизии.

Неудивительно, что в ходе переговоров Владимир Путин также выступал именно с позиции силы: он, судя по всему, впервые в телефонном формате говорил исключительно по-русски, долго и настойчиво разъясняя, как в Кремле видят выполнение минских соглашений. Главное требование Москвы - провести на неподконтрольных Киеву территориях выборы, чтобы эти районы возвращались в состав Украины только с властями, получившими мандат на правление фактически из рук российских эмиссаров.

Впрочем, три других участника и не ждали, что российский президент вдруг пойдет на уступки. Все, чего сейчас, судя по их заявлениям, хотят добиться Меркель и Макрон, - это полноценное прекращение огня и отвод войск от линии разграничения. Петр Порошенко, в свою очередь, утверждает, что для этого неплохо бы ввести в регион миротворцев ООН, чтоб они создали разделительную линию между украинской армией и сепаратистами.

Но реализовывать его предложение никто, похоже, не горит желанием. Уже из отчета мониторинговой миссии ОБСЕ, который заслушала "нормандская четверка", судя по всему, понятно, что даже проводить мониторинг в Донбассе - дело небезопасное. А уж разделить воюющие стороны без жертв из числа миротворцев точно не получится.

Бесплодные переговоры

Получается, что главный итог этих телефонных переговоров - само возвращение к ним. Никаких конкретных действий, о которых бодро рапортовал Эммануэль Макрон, пока явно не предвидится. Лидеры четырех стран с заметными усилиями вернулись за стол переговоров. В августе они отправят своих представителей договариваться уже о личной встрече.

Других результатов, впрочем, и быть не могло. Если европейским лидерам удастся хотя бы до конца года добиться нового разведения воюющих сторон, и на востоке Украины перестанут гибнуть люди, это уже будет большим достижением. Все остальное зависит исключительно от доброй воли Кремля, которой пока не наблюдается.

Россия явно и далее намерена шантажировать европейских посредников и украинцев полным размораживанием конфликта. Но пока идут переговоры, это не более чем шантаж. Так что главный результат "нормандского формата" в том, что он вообще продолжается, что дает хотя бы слабую надежду на прекращение кровопролития.

Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ.