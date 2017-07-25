Дмитро Качура / Depo.ua

Союз экс-председателя СБУ с лидером "Батькивщины" длился недолго. Не исключено, что и союз Наливайченко с грузинской командой тоже обречен на провал.

В воскресенье Валентин Наливайченко официально сообщил об объединении своего движения "Справедливость" с "Движением новых сил Михаила Саакашвили". "Мы объявляем создание штабов совместных действий. Время объединиться, движение "Справедливость", "Движение новых сил" объявляют борьбу против бюрократии чиновников и олигархата", - пафосно написал Наливайченко на своей странице в Facebook. В свою очередь, Саакашвили у себя на странице прямо заявил: этот союз рассчитан на активные действия осенью. С известной целью: довести ситуацию до досрочных выборов Верховной Рады. В то же время, по словам Саакашвили, "участие в штабах не означает слияния организаций". Это может свидетельствовать о том, что экс-губернатор Одесчины понимает: отношения с Наливайченко имеют временный и ситуативный характер.

Своим заявлением экс-глава СБУ продемонстрировал, что в союзе с Тимошенко, который безрезультатно и бессмысленно существовал с февраля 2016 года, наконец поставлена точка. Еще тогда в ряде СМИ писали, что данное откровенно искусственное объединение было оформлено исключительно "под" скорые перевыборы в Верховную Раду. Напомним, именно тогда в парламенте продолжались качели вокруг отставки премьер-министра Арсения Яценюка, и кто-то всерьез считал, что власть не сможет удержать ситуацию и будет вынуждена пойти на перезагрузку парламента. Но случилось не так, как думалось...

Фиаско Тимошенко-Наливайченко было вполне прогнозируемым: в "Батькивщине" может быть только одна "звезда", и она не Наливайченко. Уже спустя несколько месяцев в кулуарах Верховной Рады заговорили о том, что "младший партнер" Юлии Владимировны начинает готовить собственный политпроект. Сейчас таким "карманным" проектом пока что и выглядит "Справедливость", призванная сохранить своего лидера на плаву.

Правда, в течение последних двух месяцев на билбордах в Киеве и за его пределами появилась реклама с образом экс-главы СБУ и символикой его политпроекта. Откуда на такую рекламу деньги у Наливайченко, который официально не занимался бизнесом, вопрос открытый. Однако стоит напомнить, что в свое время нардеп Сергей Лещенко публично связывал Наливайченко с группой "газовщиков", а конкретно с экс-главой АП Януковича Сергеем Левочкиным и олигархом Дмитрием Фирташем. По словам главного "еврооптимиста" страны, Наливайченко, возглавив после Майдана спецслужбы, якобы мог использовать свои полномочия для сведения счетов с конкурентами Фирташа - американцами советского происхождения, братьями Вадимом и Ильей Сигалами, которым СБУ запретила въезд в Украину в 2014 году.

В любом случае, без влиятельных и электорально стабильных политических партнеров его "Справедливость" шансов попасть в следующую Верховную Раду не имеет. Единственный реальный актив Наливайченко в переговорах с другими политсилами заключается в том, что он - довольно неплохой спикер (с чем у большинства политических сил - страшный дефицит), а также импозантный мужчина, который, к тому же, умеет мужественно смотреть в телекамеру. И за это он нравится женщинам-избирательницам.

Но удовлетворит ли такой набор качеств его новых партнеров? В "Движении новых сил" и своих спикеров достаточно. К тому же, к отставным чиновникам Саакашвили, Сакварелидзе, Марушевской липнут в основном такие же отставники - то экс-министр обороны Анатолий Гриценко, а теперь экс-глава СБУ Наливайченко. Так недолго дожиться и до ярлыка партии "сбитых летчиков". С одной стороны, в этом политклубе Наливайченко не будет одиноко, всегда можно вспомнить дела давно забытых дней, но с другой - всех в проходную часть списка не впихнешь. И чем больше у движения Саакашвили будет прилипал, тем сильнее конкуренция. А, учитывая амбиции названных лиц, до дня формирования этого списка в связке дойдут точно не все. Скорее, стоит ожидать скандалов и взаимных обид.

