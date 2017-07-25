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Гройсман: для приватизации госпредприятий не нужно ждать назначения нового главы ФГИ
07:38 25.07.2017 |
Кандидат на руководителя Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) будет определен после консультаций в парламентской коалиции, но для проведения приватизации в Украине не стоит ждать его назначения, убежден премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Руководитель Фонда госимущества - будут консультации в коалиции, и будет определен. Но не нужно ждать сегодня нового руководителя. Есть исполняющий обязанности - первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать это эффективно", - сказал премьер в интервью "5 каналу" в понедельник вечером.
По словам В.Гройсмана, в правительстве разработали законопроект, который даст возможность конкурентно и прозрачно проводить приватизацию. "Мы будем просить парламент его поддержать в сентябре", - добавил он.
По словам премьера, в настоящее время законопроект находится на ознакомлении у президента Украины.
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