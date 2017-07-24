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Нардеп Поляков не прибыл в полицию, чтобы надеть электронный браслет
15:51 24.07.2017 |
Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Максим Поляков должен был прийти в облуправление полиции Черкасской области для процедуры надевания электронного браслета, однако не явился, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.
"Сотрудники полиции и НАБУ ожидали его с 11 до 14 часов в субботу в облполиции для надевания электронного браслета, однако он не пришел", - сказал Я.Тракало.
По его словам, факт того, что М.Поляков не явился для выполнения процедуры, определенной судом, зафиксирован.
Сам нардеп в эфире телеканала "112 Украина" в понедельник утверждал, что правоохранители не предпринимали попыток надеть ему электронный браслет: "Никто ничего не пытался на меня надеть - ни браслет, ни ошейник". Он также заверил, что не намерен прятаться от следствия и будет выполнять все требования
М.Поляков заявил, что планирует внести установленный судом залог (более 300 тыс. грн),
Народный депутат М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.
Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата.
Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.
21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.
Мера пресечения действует до 19 августа.
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