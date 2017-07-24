Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия

Кирилл ГАЛУШКО, историк, кандидат исторических наук, публицист

Привет, боец исторического фронта! Ты ощутил, как непредсказуема наша жизнь? Существуем мы теперь в совершенно новых реалиях: в Малороссии вместо Украины, и столица у нас в Донецке. Сенсация, как это часто бывает, подкралась незаметно и многих захватила врасплох. Вот и меня тоже, хотя уж сколько историй и фейков пройдено... Звонят вот:

- Откомментируйте, пожалуйста, Захарченко с его... (плохо слышно) ...росией...

Я в ответ (устало-оптимистично): - Да я уже три года про эту Новороссию рассказываю!

- Вы опоздали, у Захарченко теперь - Малороссия! А про нее вы что-то можете сказать?

- Что, все совсем поменялось? (шок)

- Да!

Пришлось углубиться в новый малороссийский проект, который неожиданно привился на чахлое древо Новороссии в духе экспериментов академика Лысенко с селекцией "пшеницы сталинской ветвистой".

Новый побег заложен (привит) претенциозно: тут уже никакого сепаратизма в жанре чего-то отделить от Украины, а наскок на всю Украину с попыткой сделать ей полный ребрендинг. В ассортименте относящихся к Украине исторических названий было добыто второе и последнее, в котором есть частица "...россия". Это уже как последний бросок на "россиезацию" Украины.

Меня, понятное дело, посещали мысли о спонтанности данного акта, совершенного г-ном Захарченко в рамках личных глобальных инициатив. Эту линейку переименований можно было бы продолжить по отношению к любым другим государствам и территориям, влияние на которых вождей ДНР столь же масштабно, как и на Украину: на Европу, США или Китай. Переименовать их в духе "Все будет Донбасс". Но все, увы, не так просто. Как только я узнал, что предлагаемый флаг Малороссии основан на настоящем флаге Богдана Хмельницкого, хранящемся в Музее Армии в Стокгольме, то стало понятно, что это опять наши кремлевские друзья, а не донецкие гопники. Не "эксперты Захарченко", что по определению вызывает приступы смеха, а люди с неплохой исторической базой.

Если уж вместо "украинского проекта" с галицкой сине-желтой комбинацией берется "малороссийский" с практически незнакомым широкой общественности знаменем красно-оранжевых тонов со специфической христианской символикой, то тут разыгрывается целая историческая комбинация с Богданом-воссоединителем-Руси и сопутствующим комплектом мифов. Малороссийских.

То есть, как все чаще случается, не советских, а старых царских имперских. Новое либретто против Украины исходит из того, что Украина и Малороссия - это одно и то же, но "Украина" - это, видимо, фашистское название, а "Малороссия" - правильное, извращенное потом петлюровцами, бандеровцами и наивными доброжелательными большевиками.

Поэтому имеет смысл вспомнить, что считалось "Малороссией" в царские времена, согласно тогдашней "Энциклопедии Брокгауза и Ефрона": "... часть Европейской России, крайне неопределенная по объему (см. Украина). Название Малая Россия возникло с того времени, когда цари Московские стали именоваться самодержцами Великие и Малые и Белые России. По Андрусовскому договору к Московскому государству присоединена была территория нынешних Черниговской и Полтавской губерний. И в настоящее время под М. в официальных сферах разумеют иногда только эти две губернии; так, когда от полтавской городской думы в конце XIX в. в мин. внутр. дел поступило ходатайство о разрешении подписки на сооружение памятника основателю новой украинской или малороссийской литературы Котляревскому, то подписка эта разрешена была только в пределах двух названных губерний. Но "черкасский" (по старинному термину московских приказов) или южно-русский народ, как коренное население древней России Киевского периода ее политической жизни, в настоящее время занимает гораздо более широкую область, чем Черниговская и Полтавская губернии".

И тут вот основная проблема вырисовывается: малороссов очень много, проживают в десятке губерний (что энциклопедия далее педантично излагает), но вот сама "Малороссия" почему-то маленькая. И не охватывает всех территорий, где живут малороссы. Именно поэтому "Украина" покрыла "Малороссию", "как бык овцу", если употребить выражение Михаила Жванецкого про Красноярский край и Швейцарию. Поэтому я тут добавлю справочку, откуда само название.

"Малороссией" в прошлом никогда не называлась ни вся территория современной Украины, ни все земли, населенные украинцами или их предками. "Малороссия" - название более позднее, чем "Украина".

Название "Малороссия" восходит к "Малой Руси", под которой в XIV-XV вв. подразумевались Галицкая и Киевская митрополии, а в XV-XVI вв. иногда земли Руси, находящиеся в составе Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В первой половине XVII в. это название отличало Киевскую митрополию от Московского патриархата.

С середины XVII в. название "Малороссия" ("Малая Россия") применяется к государству, созданому Богданом Хмельницким в Надднепрянской Украине (также известное как "Войско Запорожское", или "Гетманщина"). Во главе Войска Запорожского находился гетман. Ему подчинялось не только казацкое войско, но и местная администрация, образованная казацкой старшиной. Территориально Гетманщина делилась на полки, а те, в свою очередь, на сотни. Соответственно, были полковые и сотенные города.

Генеральная карта Малой России, разделенной на 10 полков

После Андрусовского перемирия 1667 г. Войско Запорожское было официально разделено по Днепру между Московским царством и Речью Посполитой. Автономный статус и название "Малороссия" сохранились за левобережной частью, отошедшей России. Постепенно Российская империя свела на нет автономию Гетманщины: в 1764-м вынужден сложить полномочия последний гетман Кирилл Разумовский, а в 1781-м ликвидировано полковое территориальное устройство. Казацкая старшина интегрирована в дворянское сословие, получив возможность карьерной реализации в масштабах империи.

На месте Гетманщины была образована Малороссийская губерния (1764-1781), которую в итоге разделили на Новгород-Северское, Черниговское и Киевское наместничества, а затем вновь воссоздали в 1796-м. Потом в 1802-м Малороссийскую губернию окончательно разделили на Черниговскую и Полтавскую губернии. В 1802-1856 гг. существовало также Малороссийское генерал-губернаторство (с 1836 г. включало, кроме двух упомянутых, также Харьковскую губернию).

В XIX - начале XX вв. "Малороссию" трактовали очень по-разному: и как название, приближающее Украину к России, и как отличающее от нее. С одной стороны, это понятие ложилось в канву имперских представлений о "триединой Руси" и "триедином русском народе" (состоящем из великороссов, малороссов и белорусов). С другой стороны, среди образованных малороссийских кругов существовал региональный патриотизм, подпитываемый воспоминаниями о былом автономном статусе и казацкой вольнице. Из этих ностальгических переживаний брало начало украинское национальное движение.

Малороссийская губерния. 1800-й.

Притом что в царские времена за украинцами прочно закрепилось название "малороссы", сама "Малороссия" как исторический регион не распространялась на южные и западные украинские земли. Она так и осталась в пределах Левобережья. Для обозначения всего ареала расселения малороссов понадобилось другое понятие, каковым и стала Украина.

В украинском национальном движении к началу ХХ в. сформировался негативный стереотип, относительно названия "Малороссия", поскольку оно стало ассоциироваться с провинциальным комплексом неполноценности - "малороссийством".

Теперь у нас будет возможность понаблюдать, как снова попробуют играться словом "Малороссия" и как будут натягивать его на все украинское пространство, чего не вышло с имперским вариантом трехсотлетней давности. Но этому стоит посвятить ряд дальнейших рассказов. Спасибо г-ну Захарченко за информационный повод. Однако боец исторического фронта должен взять на заметку: единственное слово для устранения названия Украины, которое еще не применяли в рамках большого политического проекта, - это Русь. Нам осталось подождать, пока Малороссия пойдет вслед за Новороссией, но вот Русь-то как раз и стоит подхватить (не теряя Украину) - будет хороший повод напомнить России о том, где у нас "мать городов ее"...

И самое интересное. Территория современных ДНР-ЛНР в административных образованиях минувших времен в Малороссию никогда не входила. Равно как и в Новороссию...

