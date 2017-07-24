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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия

09:56 24.07.2017 |

Политика, Украина

 Кирилл ГАЛУШКО, историк, кандидат исторических наук, публицист

Привет, боец исторического фронта! Ты ощутил, как непредсказуема наша жизнь? Существуем мы теперь в совершенно новых реалиях: в Малороссии вместо Украины, и столица у нас в Донецке. Сенсация, как это часто бывает, подкралась незаметно и многих захватила врасплох. Вот и меня тоже, хотя уж сколько историй и фейков пройдено... Звонят вот:

- Откомментируйте, пожалуйста, Захарченко с его... (плохо слышно) ...росией...
Я в ответ (устало-оптимистично): - Да я уже три года про эту Новороссию рассказываю!
- Вы опоздали, у Захарченко теперь - Малороссия! А про нее вы что-то можете сказать?
- Что, все совсем поменялось? (шок)
- Да!

Пришлось углубиться в новый малороссийский проект, который неожиданно привился на чахлое древо Новороссии в духе экспериментов академика Лысенко с селекцией "пшеницы сталинской ветвистой".

Новый побег заложен (привит) претенциозно: тут уже никакого сепаратизма в жанре чего-то отделить от Украины, а наскок на всю Украину с попыткой сделать ей полный ребрендинг. В ассортименте относящихся к Украине исторических названий было добыто второе и последнее, в котором есть частица "...россия". Это уже как последний бросок на "россиезацию" Украины.

 

Меня, понятное дело, посещали мысли о спонтанности данного акта, совершенного г-ном Захарченко в рамках личных глобальных инициатив. Эту линейку переименований можно было бы продолжить по отношению к любым другим государствам и территориям, влияние на которых вождей ДНР столь же масштабно, как и на Украину: на Европу, США или Китай. Переименовать их в духе "Все будет Донбасс". Но все, увы, не так просто. Как только я узнал, что предлагаемый флаг Малороссии основан на настоящем флаге Богдана Хмельницкого, хранящемся в Музее Армии в Стокгольме, то стало понятно, что это опять наши кремлевские друзья, а не донецкие гопники. Не "эксперты Захарченко", что по определению вызывает приступы смеха, а люди с неплохой исторической базой.

Если уж вместо "украинского проекта" с галицкой сине-желтой комбинацией берется "малороссийский" с практически незнакомым широкой общественности знаменем красно-оранжевых тонов со специфической христианской символикой, то тут разыгрывается целая историческая комбинация с Богданом-воссоединителем-Руси и сопутствующим комплектом мифов. Малороссийских.

То есть, как все чаще случается, не советских, а старых царских имперских. Новое либретто против Украины исходит из того, что Украина и Малороссия - это одно и то же, но "Украина" - это, видимо, фашистское название, а "Малороссия" - правильное, извращенное потом петлюровцами, бандеровцами и наивными доброжелательными большевиками.

Поэтому имеет смысл вспомнить, что считалось "Малороссией" в царские времена, согласно тогдашней "Энциклопедии Брокгауза и Ефрона": "... часть Европейской России, крайне неопределенная по объему (см. Украина). Название Малая Россия возникло с того времени, когда цари Московские стали именоваться самодержцами Великие и Малые и Белые России. По Андрусовскому договору к Московскому государству присоединена была территория нынешних Черниговской и Полтавской губерний. И в настоящее время под М. в официальных сферах разумеют иногда только эти две губернии; так, когда от полтавской городской думы в конце XIX в. в мин. внутр. дел поступило ходатайство о разрешении подписки на сооружение памятника основателю новой украинской или малороссийской литературы Котляревскому, то подписка эта разрешена была только в пределах двух названных губерний. Но "черкасский" (по старинному термину московских приказов) или южно-русский народ, как коренное население древней России Киевского периода ее политической жизни, в настоящее время занимает гораздо более широкую область, чем Черниговская и Полтавская губернии".

И тут вот основная проблема вырисовывается: малороссов очень много, проживают в десятке губерний (что энциклопедия далее педантично излагает), но вот сама "Малороссия" почему-то маленькая. И не охватывает всех территорий, где живут малороссы. Именно поэтому "Украина" покрыла "Малороссию", "как бык овцу", если употребить выражение Михаила Жванецкого про Красноярский край и Швейцарию. Поэтому я тут добавлю справочку, откуда само название.

"Малороссией" в прошлом никогда не называлась ни вся территория современной Украины, ни все земли, населенные украинцами или их предками. "Малороссия" - название более позднее, чем "Украина".

Название "Малороссия" восходит к "Малой Руси", под которой в XIV-XV вв. подразумевались Галицкая и Киевская митрополии, а в XV-XVI вв. иногда земли Руси, находящиеся в составе Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В первой половине XVII в. это название отличало Киевскую митрополию от Московского патриархата.

С середины XVII в. название "Малороссия" ("Малая Россия") применяется к государству, созданому Богданом Хмельницким в Надднепрянской Украине (также известное как "Войско Запорожское", или "Гетманщина"). Во главе Войска Запорожского находился гетман. Ему подчинялось не только казацкое войско, но и местная администрация, образованная казацкой старшиной. Территориально Гетманщина делилась на полки, а те, в свою очередь, на сотни. Соответственно, были полковые и сотенные города.

Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия

 Генеральная карта Малой России, разделенной на 10 полков

После Андрусовского перемирия 1667 г. Войско Запорожское было официально разделено по Днепру между Московским царством и Речью Посполитой. Автономный статус и название "Малороссия" сохранились за левобережной частью, отошедшей России. Постепенно Российская империя свела на нет автономию Гетманщины: в 1764-м вынужден сложить полномочия последний гетман Кирилл Разумовский, а в 1781-м ликвидировано полковое территориальное устройство. Казацкая старшина интегрирована в дворянское сословие, получив возможность карьерной реализации в масштабах империи.

На месте Гетманщины была образована Малороссийская губерния (1764-1781), которую в итоге разделили на Новгород-Северское, Черниговское и Киевское наместничества, а затем вновь воссоздали в 1796-м. Потом в 1802-м Малороссийскую губернию окончательно разделили на Черниговскую и Полтавскую губернии. В 1802-1856 гг. существовало также Малороссийское генерал-губернаторство (с 1836 г. включало, кроме двух упомянутых, также Харьковскую губернию).

В XIX - начале XX вв. "Малороссию" трактовали очень по-разному: и как название, приближающее Украину к России, и как отличающее от нее. С одной стороны, это понятие ложилось в канву имперских представлений о "триединой Руси" и "триедином русском народе" (состоящем из великороссов, малороссов и белорусов). С другой стороны, среди образованных малороссийских кругов существовал региональный патриотизм, подпитываемый воспоминаниями о былом автономном статусе и казацкой вольнице. Из этих ностальгических переживаний брало начало украинское национальное движение.

Попытка полного ребрендинга. Где на самом деле была Малороссия

 Малороссийская губерния. 1800-й.

Притом что в царские времена за украинцами прочно закрепилось название "малороссы", сама "Малороссия" как исторический регион не распространялась на южные и западные украинские земли. Она так и осталась в пределах Левобережья. Для обозначения всего ареала расселения малороссов понадобилось другое понятие, каковым и стала Украина.
В украинском национальном движении к началу ХХ в. сформировался негативный стереотип, относительно названия "Малороссия", поскольку оно стало ассоциироваться с провинциальным комплексом неполноценности - "малороссийством".

Теперь у нас будет возможность понаблюдать, как снова попробуют играться словом "Малороссия" и как будут натягивать его на все украинское пространство, чего не вышло с имперским вариантом трехсотлетней давности. Но этому стоит посвятить ряд дальнейших рассказов. Спасибо г-ну Захарченко за информационный повод. Однако боец исторического фронта должен взять на заметку: единственное слово для устранения названия Украины, которое еще не применяли в рамках большого политического проекта, - это Русь. Нам осталось подождать, пока Малороссия пойдет вслед за Новороссией, но вот Русь-то как раз и стоит подхватить (не теряя Украину) - будет хороший повод напомнить России о том, где у нас "мать городов ее"...

И самое интересное. Территория современных ДНР-ЛНР в административных образованиях минувших времен в Малороссию никогда не входила. Равно как и в Новороссию...
 

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