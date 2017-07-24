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Выходные в АТО. Разрушены Марьинка и Зайцево
09:17 24.07.2017 |
В зоне проведения АТО в течение выходных, несмотря на так называемое "хлебное перемирие", было не менее горячо, чем в течение недели.
Сегодня мы традиционно проанализируем ситуацию относительно боевых действиями по всей линии фронта за выходные. Итак, традиционно - с севера на юг:
Трасса "Бахмутка"
Напомним, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск. Она является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Данный участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и включает десятки населенных пунктов и блок-постов.
Здесь в пятницу, 21 июля, противник около 18 часов дважды обстрелял из гранатомета и миномета наши позиции в Крымском.
В субботу в светлую часть суток боевики один раз нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе, а также совершили 3 минометных обстрела в Крымском. Кроме этого, после 18:00, на Луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новозвановка, Желтое и Новотошковское.
В воскресенье стрелковое оружие врага работало неподалеку поселков Крымское и Малиновое.
В субботу по Луганскому, расположенному на Светлодарской дуге, вела обстрелы вражеская БМП.
В воскресенье около 9 утра, боевики открыли огонь по населенному пункту Зайцево, которое находится возле оккупированной Горловки. В результате попадания снарядов были повреждены и сгорели до тла три жилых дома.
Авдеевка
В пятницу огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы в районе поселка Верхнеторецкое, расположенному между Авдеевкой и Горловкой.
В субботу террористы, в 20:00 и 21:30, били из минометов калибром 120-мм и 82-мм, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО возле Авдеевки. ВСУ открывали огонь в ответ. Кроме того, сепаратисты применяли гранатометы в районе "Шахты Бутовка".
Все это привело к тому, что около 19:20, в результате обстрелов, Донецкая фильтровальная станция была обесточена и снова прекратила работу. При этом, через 20 минут боевики "ДНР" заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ, в результате которого была повреждена линия электропередач, которая питает станцию. Украинская сторона при этом уверена, что данный фейковый обстрел является ничем иным, нежели клевета с целью дискредитации украинской власти и ВСУ.
В воскресенье, боевики около 1 ночи, из гранатомета и стрелкового оружия продолжили бить по украинским опорным пунктам неподалеку Авдеевки. Кроме того, две мины калибром 82-мм террористы выпустили по "Шахте Бутовка". Лишь огнем в ответ, силы АТО заставили противника соблюдать тишину.
Кроме этого, в воскресенье, прифронтовую Авдеевку посетил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Американского чиновника глубоко поразили разрушенные войной жилые дома, рассказы местных жителей об обстрелах и оккупации.
Донецк
В пятницу, около 21:00, боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли дома мирных жителей Марьинки. В результате данного обстрела четверо жителей, в числе которых двое детей - 3-летняя девочка и 9-летний мальчик, получили ранения. Состояние всех пострадавших врачи оценивают, как удовлетворительное.
В субботу, около 20:00 и 22:00, под вражеский минометный огонь попали позиции сил АТО в Красногоровке.
В пятницу боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам вблизи Гнутового и Широкино.
В субботу в Водяном, непосредственно после полуночи, боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов. Обстрел длился почти час, при этом было выпущено 20 мин. Также, боевики один раз нарушили режим тишины в Гнутово и Широкино. Украинские войска открывали ответный огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Очевидно, эффективно открывали, потому что в воскресенье на Мариупольском направлении было, на удивление, тихо.
Что касается потерь, за выходные в результате боевых действий в районе проведения антитеррористической операции один военнослужащий ВСУ погиб и двое получили ранения.
А в заключение, традиционно напомним, что с 24 июня в зоне АТО действует так называемое "хлебное перемирие" - "режим тишины", который должен продолжаться на протяжение всего времени уборки урожая, то есть, до конца лета. Насколько пророссийские террористы его придерживаются - можете сделать выводы сами.
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