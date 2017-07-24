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Белый дом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России
07:37 24.07.2017 |
Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом в воскресенье, 23 июля, в эфире телеканала ABC News заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
"Мы поддерживаем законопроект в том виде, в котором он есть сейчас", - констатировала Сандерс. Голосование по документу в нижней палате Конгресса должно состояться во вторник, 25 июля. Если конгрессмены проголосуют за поправки, законопроект еще должен будет подписать президент.
Текст законопроекта был опубликован на сайте Конгресса 22 июля. В нем предусматривается, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней.
В соответствии с законопроектом, ограничительные меры в отношении Москвы, введенные ранее предыдущим американским лидером Бараком Обамой, должны быть закреплены законодательно. А Трамп сможет смягчать или снимать санкции только с одобрения Конгресса.
Брюссель призвал Вашингтон согласовывать санкции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил CNN, что Кремль относится к вероятному принятию этого законопроекта "весьма негативно".
Еврокомиссия предостерегла США от одностороннего ужесточения экономических санкций против России и призвала Вашингтон продолжить практику координации ограничительных мер, чтобы повысить их эффективность и исключить негативные последствия для государств - партнеров Соединенных Штатов.
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