Белый дом поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении России

Сара Хакаби Сандерс

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает законопроект о введении новых санкций в отношении России. Об этом в воскресенье, 23 июля, в эфире телеканала ABC News заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

"Мы поддерживаем законопроект в том виде, в котором он есть сейчас", - констатировала Сандерс. Голосование по документу в нижней палате Конгресса должно состояться во вторник, 25 июля. Если конгрессмены проголосуют за поправки, законопроект еще должен будет подписать президент.

Текст законопроекта был опубликован на сайте Конгресса 22 июля. В нем предусматривается, в частности, сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 30 дней.

В соответствии с законопроектом, ограничительные меры в отношении Москвы, введенные ранее предыдущим американским лидером Бараком Обамой, должны быть закреплены законодательно. А Трамп сможет смягчать или снимать санкции только с одобрения Конгресса.

Брюссель призвал Вашингтон согласовывать санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил CNN, что Кремль относится к вероятному принятию этого законопроекта "весьма негативно".

Еврокомиссия предостерегла США от одностороннего ужесточения экономических санкций против России и призвала Вашингтон продолжить практику координации ограничительных мер, чтобы повысить их эффективность и исключить негативные последствия для государств - партнеров Соединенных Штатов.