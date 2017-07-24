Это не замороженный конфликт, а горячая война, - Волкер о ситуации на Донбассе

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после посещения прифронтовой Авдеевки заявил, что ситуация на Востоке Украины находится на стадии горячей войны, а не замороженного конфликта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передают Українські Новини.

"Во время визита в район проведения Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, официальная делегация Государственного департамента США во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, посетила прифронтовую Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города", - отметили в штабе.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать - это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина процветающее государство", - заявил Курт Волкер.

По словам Волкера он услышал трагедии людей, увидел разрушения. Фото: facebook.com/ato

"Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни", - добавил спецпредставитель США.

Волкер утверждает, что после визита в Украину он проведет ряд встреч с представителями правительств европейских стран для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с нашими союзниками.