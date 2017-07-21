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Рост объема выполненных стройработ в Украине в июне ускорился до 31,9% - Госстат
17:38 21.07.2017 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в июне 2017 года увеличился на 31,9% по сравнению с июнем 2016 года, при этом рост показателя в мае-2017 к маю-2016 составлял 24,5%.
Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены.
По данным ведомства, объем выполненных стройработ в июне 2017 года к маю увеличился на 13,4%, тогда как в мае-2017 к апрелю он вырос на 11%.
Согласно сообщению, в июне-2017 к июню-2016 рост объема выполненных строительных работ наблюдался во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение показателя зафиксировано в строительстве инженерных сооружений - на 49,7%.
По данным Госстата, в мае 2017 года к апрелю объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился на 6,1%, в строительстве нежилых зданий - вырос на 18,6%, в строительстве инженерных сооружений - на 17,1%.
В январе-июне-2017 к январю-июню-2016 снижение объемов строительных работ зафиксировано в трех областях Украины: Луганской (на 17,1%, до 225,1 млн грн), Николаевской (на 11,5%, до 762,4 млн грн) и Черновицкой (на 8,4%, до 380,7 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных стройработ в январе-июне-2017 к январю-июню-2016 зафиксирован в Кировоградской (в 1,8 раза, до 415,1 млн грн) и Житомирской (в 1,8 раза, до 521,5 млн грн) областях.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2016 году увеличился на 13,1% по сравнению с 2015 годом - до 70 млрд 942,4 млн грн, при этом снижение показателя в 2015 году к 2014 году по вновь уточненным данным составило 12,3%.
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