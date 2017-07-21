Рост промпроизводства в Украине в июне-2017 ускорился до 3,8% - Госстат

Промышленное производство в Украине в июне 2017 года возросло на 3,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в мае рост составлял 1,2%, в апреле падение составляло 6,1%,сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2017 к июню-2016 выросло на 3,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство выросло на 0,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

Согласно сообщению, в целом за первое полугодие промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 5,6%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,6%.

Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-июне 2017 по сравнению с январем-июнем 2016 снизилось на 25%, в Донецкой - на 11,7%, в том числе в июне спад составил в Луганской области 2%, в Донецкой - 4,3%.

По данным Госстата, в январе-июне 2017 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (19,4%), Житомирской (14%), Кировоградской (11,9%), Винницкой (10,9%), Волынской, Запорожской и Харьковской (8,8%), Ривненской (7%), Тернопольской (6,8%), Ивано-Франковской (6%), Киевской (5,7%) областях.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июне 2017г.

июнь2017 к маю 2017, % Июнь 2017 к июню 2016, % январь-июнь 2017 к январю-июню 2016, % Справочно январь-июнь 2016 к январю-июню 2015, % Промышленность всего 100,1 103,8 99,6 102,6 Добывающая и перерабатывающая промышленность 100,0 105,8 100,5 103,2 Добывающая промышленность и разработка карьеров 97,2 100,7 94,0 100,5 - добыча каменного и бурого угля 95,8 107,2 88,8 104,6 - добыча сырой нефти и природного газа 96,1 103,6 100,9 96,2 - добыча металлических руд 96,4 96,0 90,5 100,5 Перерабатывающая промышленность 101,2 108,0 103,6 104,5 в том числе Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 99,4 104,3 105,1 101,3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 105,2 110,9 108,0 103,7 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 99,9 109,1 103,9 100,8 Производство кокса, и продуктов нефтепереработки, 100,8 95,8 81,4 117,5 Производство химических изделий и химической продукции 100,2 101,0 96,7 99,9 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 99,8 119,1 100,0 106,7 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 104,4 108,6 107,6 109,7 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 97,7 101,8 97,3 109,9 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 105,7 115,9 107,4 102,1 производство компьютеров, электрической и оптической продукции 218,7 225,0 115,8 107,6 производство электрического оборудования 92,5 109,2 101,1 101,1 Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам 98,9 102,7 106,8 100,0 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 104,9 119,3 110,2 104,6 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 101,0 118,9 110,3 105,8 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 101,0 90,4 94,4 99,5

Данные: Госстат