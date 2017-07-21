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Рост промпроизводства в Украине в июне-2017 ускорился до 3,8% - Госстат
18:14 21.07.2017 |
Промышленное производство в Украине в июне 2017 года возросло на 3,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в мае рост составлял 1,2%, в апреле падение составляло 6,1%,сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне-2017 к июню-2016 выросло на 3,3%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство выросло на 0,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.
Согласно сообщению, в целом за первое полугодие промышленное производство в Украине упало на 0,4% к аналогичному периоду 2016 года. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано снижение на 6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 5,6%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,6%.
Как отмечает статведомство, в Луганской области промпроизводство в январе-июне 2017 по сравнению с январем-июнем 2016 снизилось на 25%, в Донецкой - на 11,7%, в том числе в июне спад составил в Луганской области 2%, в Донецкой - 4,3%.
По данным Госстата, в январе-июне 2017 года положительный результат в промышленности зафиксирован в Одесской (19,4%), Житомирской (14%), Кировоградской (11,9%), Винницкой (10,9%), Волынской, Запорожской и Харьковской (8,8%), Ривненской (7%), Тернопольской (6,8%), Ивано-Франковской (6%), Киевской (5,7%) областях.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июне 2017г.
|июнь2017 к маю 2017, %
|Июнь 2017 к июню 2016, %
|январь-июнь 2017 к январю-июню 2016, %
|Справочно январь-июнь 2016 к январю-июню 2015, %
|Промышленность всего
|100,1
|103,8
|99,6
|102,6
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|100,0
|105,8
|100,5
|103,2
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|97,2
|100,7
|94,0
|100,5
|- добыча каменного и бурого угля
|95,8
|107,2
|88,8
|104,6
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96,1
|103,6
|100,9
|96,2
|- добыча металлических руд
|96,4
|96,0
|90,5
|100,5
|Перерабатывающая промышленность
|101,2
|108,0
|103,6
|104,5
|в том числе
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|99,4
|104,3
|105,1
|101,3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|105,2
|110,9
|108,0
|103,7
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99,9
|109,1
|103,9
|100,8
|Производство кокса, и продуктов нефтепереработки,
|100,8
|95,8
|81,4
|117,5
|Производство химических изделий и химической продукции
|100,2
|101,0
|96,7
|99,9
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|99,8
|119,1
|100,0
|106,7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|104,4
|108,6
|107,6
|109,7
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|97,7
|101,8
|97,3
|109,9
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|105,7
|115,9
|107,4
|102,1
|производство компьютеров, электрической и оптической продукции
|218,7
|225,0
|115,8
|107,6
|производство электрического оборудования
|92,5
|109,2
|101,1
|101,1
|Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам
|98,9
|102,7
|106,8
|100,0
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|104,9
|119,3
|110,2
|104,6
|Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|101,0
|118,9
|110,3
|105,8
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|101,0
|90,4
|94,4
|99,5
Данные: Госстат
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