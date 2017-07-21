Украинцы приучают себя быть более рассудительными в финансовом плане, и избегать необдуманных кредитов

Еще несколько лет назад Украину захлестывал бум потребительского кредитования - компьютеры, мебель, дорогая электроника, автомобиль, свадьба - многое покупалось или оплачивалось в кредит, часто - под сумасшедший процент, оказавшийся в итоге неподъемным для финансово малограмотного населения. Не имея необходимых доходов, многие должники для погашения старых кредитов брали новые, и в итоге не одна тысяча семей так и не сумела расплатиться с банками.

Период бездумного кредитования прошел, и теперь население, наученное горьким опытом, старается осторожнее и прагматичнее оценивать свои финансовые возможности, прежде чем открыть двери банка.

За последние три года доля украинцев, которые прибегали к кредитованию, заметно сократилась. Согласно исследованиям компании GfK Ukraine, в 2016 г. доля граждан, обратившихся в банк за займом, составила 8,8%, тогда как в 2015-м их было 10,6%, а в 2014-м - 13,5%.

По мнению экономиста Андрея Блинова, в 2014 г., особенно в первой половине, в украинской экономике еще наблюдалась инерция финансовой стабильности: инфляция была умеренной, курс поднимался в первые пару месяцев лишь до 8,6 гривень за доллар. "Вначале не просто многим, а и лично премьер-министру Арсению Яценюку казалось, что проблемы в экономике временны: необходимо потерпеть 6-9 месяцев, перекредитоваться у международных организаций. Но к осени стала понятной глубина конфликта на Донбассе, для широких масс пришло осознание, что вообще противостояние - это надолго, и вопрос далеко не только в платежном балансе", - считает он. Поэтому многие ответственные заемщики (а население в основной своей массе остается таковым) стали понимать, что надо очень консервативно оценивать будущие доходы. "Ну и в целом деловая активность снизилась, что снизило и собственно спрос на займы", - считает экономист.

По мнению финансового эксперта Алексея Куща, процент "окредитованого" населения снижается за счет уменьшения доступных продуктов в сфере ипотечного и автомобильного кредитования, а также потребительских кредитов. "Основная причина - высокий уровень процентных ставок, особенно по потребительским и карточным кредитам", - сказал он. Кроме того, значительно ужесточились требования по оценке кредитных рисков и формированию резервов, и в связи с этим количество потенциальных заемщиков, удовлетворяющих требованиям, существенно сократилось.

По мнению старшего экономиста Центра экономической стратегии Дмитрия Яблоновского, хотя реальные доходы населения росли, но потребительские настроения оставались на низком уровне, что и сдерживало спрос на кредиты.

Какие же кредиты берут украинцы? Какой он, среднестатистический заемщик? По данным GfK Ukraine, подавляющее большинство кредитов банки выдавали без залога имущества на срок три года. Средняя сумма кредита составляет 10,7 тыс. грн, а средняя сумма текущей задолженности - 6 тыс. грн.

Однако даже получив иммунитет от слишком сильного закредитования, украинцы все еще не научились трезво соотносить свои запросы на быстрые деньги со своими же финансовыми возможностями погашать взятые кредиты - 16% заемщиков имеют долги по кредиту или даже по коммунальным платежам.

При этом обслуживание кредитов все еще остается для большинства населения напряженным. Например, только 1,2% опрошенных могут позволить себе платить по кредитам и в состоянии контролировать свои обязательства. Только 9% украинцев, имеющих кредит, не испытывают негативного его влияния на их образ жизни и финансовое поведение, тогда как почти 36% опрошенных вынуждены сокращать расходы на продукты питания и даже искать дополнительную подработку, чтобы расплатиться с банком.

Исходя из данных GfK Ukraine, украинское общество - чрезмерно закредитовано. Признак этого - доля тех, кто задерживает платежи по текущим кредитам более чем на 30 дней, выше, чем тех, у кого были просроченные платежи по уже погашенным кредитам. Другими словами, украинцам все сложнее соблюдать дисциплину обслуживания своих долгов. Спектр причин чрезмерной закредитованности украинцев - довольно широкий, но их можно объединить в несколько групп, среди которых - падение индекса заработной платы и колебания уровня безработицы. А рост индекса потребительских цен и обменного курса снижает покупательскую способность населения, повышая потребность в заимствованиях. Неслучайно главной целью похода за кредитом является не приобретение дорогих вещей, а оплата ежедневных расходов, которая фигурирует в 44,3% случаев. На втором месте целью кредита является покупка бытовой техники и электроники (28,6%), затем следует ремонт квартиры или дома (9,3%), лечение (5,7%).

Покупка энергосберегающих материалов или оборудования - это всего лишь менее 4% случаев, развитие или начало собственного бизнеса - 2,5%.

В то же время украинцы не слишком охотно привлекают кредиты на цели, которые могут дать эффект не одномоментно, а в более длительной перспективе. Например, покупка энергосберегающих материалов или оборудования - это всего лишь менее 4% случаев, развитие или начало собственного бизнеса - 2,5%. Получение образования в кредит вообще не пользуется популярностью - это всего лишь 1,3% случаев, даже меньше, чем свадьба, похороны и другие семейные события (2,3%) или погашение другого кредита (1,5%).

Будет ли меняться ситуация с привлечением кредитов населением? Алексей Кущ считает, что да, и в лучшую сторону. "В ближайшее время ожидается незначительное увеличение доли займов физических лиц за счет незначительного роста уровня реальных доходов. Основными направлениями кредитования будет малый бизнес, потребительское кредитование и карты. Ипотека в условиях гривневого номинала маловероятна по причине отсутствия длинных ресурсов. Автокредитование все больше будет перетекать в сегмент лизинговых компаний, где нормативные требования мягче", - прогнозирует эксперт.

По мнению Яблоновского, рост предложения кредитов сдерживает более консервативная рисковая политика банков, которая будет смягчаться по мере улучшения макроэкономической ситуации.