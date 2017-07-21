Кровавый наступление боевиков. Что произошло во Красногоровкой

Андрій Коваленко / Depo.ua

ДРГ боевиков атаковала украинские позиции под прикрытием танков.

Восемь погибших бойцов и один пленный за 19-20 июля - такую информацию мы имели вчера, на утро. По официальным данным только за вчерашние сутки имеем пять погибших...

Гибли ребята под Авдеевкой, Крымским, Желобком и Красногоровкой. Только под последним населенным пунктом, вследствие вчерашней атаки врага, погибло трое героев, семь были ранены. И один, контуженный, попал в плен.

Мы писали о том, что в последние дни террористы активно обстреливают позиции ВСУ, а также жилые кварталы Марьинки и Красногоровки. Причем, они используют не только минометы и пулеметы, но и танки. Огонь ведут, в частности, с террикона, с которого контролируют дорогу между городами.

Штаб АТО очень долго умалчивал детали боя под Красногоровкой. Как всегда информация поступала от волонтеров. Именно от них, а также от военных, удалось узнать, что враг атаковал наши позиции "на броне". В бой пошли танки и живая сила - не менее 15 террористов.

ДРГ смогла подойти близко к позициям ВСУ. Ее террористы поддержали огнем из 120-мм минометов, а также танков, которые вели огонь с разных позиций. В первые минуты боя погибли двое украинских бойцов.

Как сообщил пресс-центр АТО уже сегодня командир подразделения, для сохранения жизни собратьев, принял решение отойти на промежуточную позицию. Во время перемещения, были убиты еще двое наемников.

"Впоследствии к украинским воинам подошло подкрепление, которое надежно закрепилось на позициях. К сожалению, воины не досчитались одного из бойцов. Как потом выяснилось, его, контуженного, взяла в плен вражеская ДРГ. Жизнь еще одного солдата не удалось спасти, он получил смертельное ранение", - сказано в сообщении пресс-центра.

Известно, что была попытка обмена пленного, но боевики не пошли на это. Он говорил с родными и находится в стабильном состоянии.

Враг отходил под прикрытием огня из минометов 120-мм калибра, а также "Градов" и стрелкового оружия. Нашим бойцам удалось отбить наступление, потери боевиков превысили отметку в 4 мужчины. Однако, у нас же "хлебное перемирие"... И вражескую атаку приходилось отражать преимущественно из стрелкового оружия...

"Трех погибших украинских воинов командование части представит к государственной награде "Орден Богдана Хмельницкого" III степени, к сожалению, посмертно. Раненые бойцы будут представлены к орденам "За мужество", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Вообще, атака боевиков похожа на обучение в формате реальных боевых действий. Эта операция не похожа на штурм, поскольку, что такое штурм мы можем помнить из событий в Марьинке, в июне 2015-го. Тогда в бой шли 1500 террористов и не менее 30 танков.

Вчерашняя атака выглядит как обучение. Учитывая то, что украинские бойцы и разведка сообщающие о радиоперехватах, из которых становится известно о прибытии большого количества офицеров из России в Донецк и другие города, то, возможно, именно эти офицеры сейчас занимаются планированием таких операций. Цель - нанести как можно больше потерь ВСУ в формате позиционной войны без широкомасштабных боевых действий.

Перемирие, к сожалению, смежное с расслабленностью наших сил. А также оно дает врагу уверенность в том, что украинская армия не нанесет внезапный удар. А вот враг, наоборот, может спокойно готовить подобные вещи.