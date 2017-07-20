Финансовые новости
- |
- 20.07.17
- |
- 23:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США оштрафовали ExxonMobil на 2 млн долларов за сделки с главой "Роснефти" Сечиным
19:21 20.07.2017 |
Американский нефтяной концерн ExxonMobil оштрафован в США на 2 млн долларов за нарушение санкций, введенных против России из-за Украины. Об этом говорится в сообщении Департамента министерства финансов США по контролю над иностранными активами (OFAC), выложенном на сайте ведомства в четверг, 20 июля.
В документе, в частности, говорится, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil в нарушение санкционного режима подписал восемь контрактов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в черном списке OFAC. В сообщении отмечается, что американский концерн не сообщил добровольно о нарушении санкционного режима и продемонстрировал грубое пренебрежение к американским санкционным требованиям, чем причинил значительный ущерб санкционной программе, связанной с Украиной.
Согласно сайту "Роснефти", в указанный период Игорь Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин продлили срок действия соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Кроме того, Сечин и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры консорциума "Сахалин-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Повышенные продажи доллара на межбанке 20 июля финансисты назвали ситуативными
|США оштрафовали ExxonMobil на 2 млн долларов за сделки с главой "Роснефти" Сечиным
|Требование МВФ о земельной реформе в Украине отсрочено - представитель МВФ
|Требованиями 4-го пересмотра программы EFF являются пенсионная реформа, приватизации и борьба с коррупцией - МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму
|"Дочь Рабиновича". Савченко наконец нашли политического соратника
|Гибридная война Фирташа
|Когда ждать российского прорыва на Мариуполь
|С точки зрения Путина, Трамп — очередной завербованный им агент, - Юрий Фельштинский
|Валютчикам не удалось серьезно раскачать курс доллара на межбанке 19 июля
Это интересно
|Первый пикап Mercedes-Benz: пружинная подвеска и дизельный V6
|Возвращение "умных" очков Google: что изменилось
|Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка
|ФБР предупредило родителей об опасности IoT-игрушек
|Хакер похитил почти $8 млн в криптовалюте, подменив адрес Ethereum-кошелька, на который отправлялись деньги во время ICO
|В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160