Игорь Сечин

Американский нефтяной концерн ExxonMobil оштрафован в США на 2 млн долларов за нарушение санкций, введенных против России из-за Украины. Об этом говорится в сообщении Департамента министерства финансов США по контролю над иностранными активами (OFAC), выложенном на сайте ведомства в четверг, 20 июля.

В документе, в частности, говорится, что в период с 14 по 23 мая 2014 года ExxonMobil в нарушение санкционного режима подписал восемь контрактов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящимся в черном списке OFAC. В сообщении отмечается, что американский концерн не сообщил добровольно о нарушении санкционного режима и продемонстрировал грубое пренебрежение к американским санкционным требованиям, чем причинил значительный ущерб санкционной программе, связанной с Украиной.

Согласно сайту "Роснефти", в указанный период Игорь Сечин и президент ExxonMobil Development Нил Даффин продлили срок действия соглашения по реализации проекта "Дальневосточный СПГ". Кроме того, Сечин и президент ExxonMobil Russia Глен Уоллер подписали соглашение об оказании консорциумом "Сахалин-1" комплекса услуг по бурению, добыче, подготовке, транспортировке, хранению и погрузке углеводородов, добытых на Северной оконечности месторождения Чайво, с использованием инфраструктуры консорциума "Сахалин-1" в соответствии с лицензионными обстоятельствами и совместной технической схемой разработки.