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Обстрелы Марьинки. Когда ВСУ ударят по террикону
13:05 20.07.2017 |
Боевики продолжают обстреливать Марьинку и Красногоровку, страдают жилые кварталы.
Еще 15-го июля террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Марьинки, но, как это обычно бывает, в результате таких действий пострадали жилые кварталы города. Стреляли из автоматических и противотанковых гранатометов. А 16-го июля дважды под минометный обстрел попала Красногоровка. Кроме этого по позициям ВСУ под Красногоровкой и Невельським били из танка.
19-го июля стало известно, что в результате ночного боя под Марьинкой погиб один военный ВСУ - его убил вражеский снайпер.
Украинская сторона СЦКК ОБСЕ сообщила, что вчера вечером террористы вновь ударили по жилым кварталам Марьинки, загорелось приусадебное здание во дворе жилого дома по улице Тельмана. И словно по схеме, в 5 утра 20-го июля после Марьинки досталось Красногоровке - били из танка. Один из боеприпасов попал в квартиру в пятиэтажном доме по улице Солнечной и вызвал пожар.
На самом деле, обстрелами этих населенных пунктов уже трудно кого-то удивить. Они происходят чуть ли не каждый день, с разной интенсивностью и с разных калибров. Однако сейчас идет так называемое "хлебное перемирие". И ВСУ достаточно трудно давать отпор, поскольку за его соблюдением с нашей стороны в батальонах следят офицеры. Для примера, если раньше разрешение на огонь в ответ командиры могли получить по звонку в Генштаб, то сегодня этим занимаются именно эти офицеры.
Говоря о Марьинке и Красногоровке стоит понимать, откуда стреляют боевики.
Эти два населенных пункта соединяет дорога, по которой ежедневно на работу, в больницу, по делам ездят жители. Также по ней передвигаются волонтеры, военные и др.
И эта дорога полностью простреливается с террикона, где расположены позиции террористов.
Понятно, что провокации боевиков пока не являются признаками наступления на позиции бойцов ВСУ, как это было два года назад, в 2015-ом. Тогда соединение из состава 1-го армейского корпуса российских оккупационных сил на Донбассе, в составе подразделений 2-го батальона 100-й бригады республиканской гвардии, батальона Республиканской гвардии "Пятнашка", отдельного штурмового батальона "Сомали", 2-го отдельного танкового батальона "Дизель" 1-го танкового батальона 5-й мотострелковой бригады "Оплот", 2-й разведывательной группы 1-го батальона спецназа "Хан", отряда спецназа "МГБ ДНР", отряда управления специальных операций "Генпрокуратуры ДНР" в составе 1500 бойцов и 30 танков атаковали позиции 28-й бригады с целью выбить наши силы из Марьинки.
Тогда наступлению, которое началось в 4 утра 3-го июня, предшествовала артиллерийская подготовка, боевики крыли позиции наших войск, в том числе и из указанного террикона. Им удалось продвинуться в центр населенного пункта, но блицкрига не получилось. ВСУ, которые придерживались "Минской", таки ударили по врагу в шесть утра. Огонь вели 1-я и 3-я самоходно-артиллерийские батареи 122-мм САУ "Гвоздика", вскоре также открыли огонь 5 и 6 самоходно-артиллерийские батареи САУ "Акация" 28-й бригады, 1-ая реактивно-артиллерийская батарея БМ-21 "Град". Также оперативно поддерживали огнем с максимальных дистанций артбатареи и танкисты танкового батальона 93-й мехбригады.
Наступление было отбито. Однако, сегодня ВСУ также продолжают придерживаться мира и договоренностей, которые не выполняют боевики. И возникает вопрос, когда в ответ на обстрелы из танков и минометов по террористам ударят не из стрелкового оружия в ответ, а хотя бы 82-мм и 122-мм калибром...по позициям на терриконе. Риски, безусловно, понятны. Поскольку тогда террористы вполне могут накрыть населенные пунки из "Градов".
Однако без этого каждый день под прицелом врага находятся десятки тысяч жизней. И враг, зная, что в ответ может прилететь, регулярно отрабатывает боевые навыки на живых мишенях. И раньше, как это было еще в мае, движется к серой зоне в сторону Невельского.
Сейчас Depo.ua известно, что первыми ВСУ огонь по боевикам не открывают. И отстреливаются вблизи Марьинки и Красногоровки преимущественно из стрелкового оружия.
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