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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Дочь Рабиновича". Савченко наконец нашли политического соратника

11:07 20.07.2017 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Люди, которые стоят за проектом "Надежда Савченко", нащупывают ниши, в которых она сможет свободно чувствовать себя в качестве оппонента украинской власти. И ищут ей сателлитов.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - похвасталась Савченко в соцсетях. А уже вечером в эфире канала "112. Украина" она рассыпалась в дифирамбах перед Вадимом Рабиновичем, который встретился в тюрьме с Николаем Карпюком, бывшим "унсовцем", который был задержан на России еще в марте 2014 года и с тех пор находится там в заключении. Ему, напомним, "пришили" участие в Чеченской войне на стороне повстанцев и присудили 22 с половиной года тюрьмы.

Рабинович рассказывал о своей давней дружбе с Карпюком, чем многих озадачил. И вот депутат продемонстрировал видео встречи с заключенным в российской тюрьме. Карпюк рассказывает о любви, призывает отбросить агрессию и ненависть, уважать чужое мнение. Одним словом, Савченко номер два. А Рабинович уверяет политзаключенного в высоких шансах на выход из тюрьмы и возвращение домой. Просто идиллическая сценка с вкраплением театра абсурда.

Надежда не только нахваливала Рабиновича, на канале которого она ведет программу, но и развешивала гирлянды на все елки - вспомнила, что Карпюк сидел в Украине еще при Кучме (за участие в событиях 9 марта 2001 года - ред.), а теперь Кучма участвует в Минском процессе, обвинила Юлию Тимошенко в том, что она на предложение вытаскивать политических из тюрьмы тогда бросила фразу "Украине нужны политзаключенные", вменяла власти потраченное время, из-за чего Запад готов отменить санкции против Москвы, и т.д. Она называла Россию агрессором, но общая канва сводилась к тому, что Украина проигрывает из-за своей власти. А еще почти слово в слово повторила свою же недавнюю реплику про "крик о помощи" в заявлении главаря донецких террористов Захарченко, который объявил фейковое государство Малороссию. Это якобы от потребности украинцев договариваться с украинцами по обе стороны фронта без участия внешних партнеров.

Этот пассаж очень важен для понимания того, на какую категорию избирателей ориентируется Савченко. В украинском обществе наблюдается определенная усталость от войны (причем "устали" почему-то больше те, кто к ней имеет весьма опосредованное отношение), и на этом ощущении сейчас выстраивают свои предвыборные технологии сразу несколько политсил - от "Оппозиционного блока" и партии упомянутого выше Рабиновича до нового проекта Савченко. С одной стороны, может сложиться впечатление, что они борются за один электорат, поэтому заниматься самоуничижением, однако это не так.

На предстоящих выборах в Украине Россия не будет делать ставку на какую-то одну политсилу, а на наличие нескольких партий и партиек, которые, каждая по-своему, будут разрушать устои государства, и дешевле, что ей выгоднее. Вместе они должны создавать картину провала власти. Москве не суть важно, будет в парламенте "За жизнь" Рабиновича или платформа Савченко, цель другая - следующая Верховная Рада должна быть максимально разбалансированной и хаотичной. Чтобы пропрезидентским силам не удалось получить коалицию, даже такую, как сейчас.

Какую роль здесь должна сыграть летчица с ее новым политпроектом? Она взывает к тем, кто не против мира даже ценой капитуляции. А таких хватает. Предыдущие партии, в которых происходила проба пера Савченко, сдерживали ее: "Батькивщина" против окончания войны на условиях России, "РУНА" вообще было ни то, ни се. Людям, которые стоят за проектом "Надежда Савченко", нужно, чтобы она имела собственную партию. Пускай там не будет фиксированных членов, зато будут телеэфиры, на которых она будет фигурировать не просто как "внефракционный депутат", а целый лидер платформы собственного имени. В таком формате ее будут раскручивать для участия в президентских выборах.

А дружеские отношения с Рабиновичем могут свидетельствовать не только об идеологической близости двух проектов. Вадим Зиновьевич, несмотря на свою медийную раскрученность, имеет весьма неоднозначную биографию, чем во время выборов обязательно воспользуются оппоненты. Так что можно прогнозировать, что Савченко и Рабинович будут идти на президентские выборы не для взаимной борьбы. И отнюдь не факт, что Рабинович будет лично баллотироваться в президенты. Вероятной выглядит такая политическая конъюнктура, что он, можно предположить с чьего благословения, не только уступит Савченко, но и станет ее проводником.
 

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