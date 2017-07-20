Гибридная война Фирташа

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гибридная война Фирташа

 Сергей Захаренко, Деловая столица

Уже не первый год представители химической и аграрной отраслей фактически ведут открытый конфликтиз-за ценовой ситуации на рынке удобрений.

Сельхозпроизводители и Антимонопольный комитет заявляют о том, что стоимость удобрений на внутреннем рынке является монопольно завышенной и на 50-100% превышает мировые цены. Более того, предприятия Ostchem умышленно завышают затраты, покупая газ по завышенным ценам, выводя прибыль в офшоры и искусственно делая украинские химические заводы убыточными. Соответственно, введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений лишь консервирует эту ситуацию, что грозит многомиллиардными потерями отечественному АПК.

В свою очередь, химики заявляют о критическом состоянии отрасли и требуют дополнительно увеличить уже введенные антидемпинговые пошлины на российские удобрения минимум до уровня 40%, а с учетом того, что на азотные удобрения действует еще и обычная пошлина в размере 5%, то и до всех 45%.

Иными словами, химические предприятия настаивают на том, что для рентабельности их работы цена удобрений на украинском рынке должна быть выше мировой, по которой торгуют россияне, арабы и китайцы, как минимум на 40-45%.

Свою позицию производители удобрений поясняют тем, что цена газа в стоимости удобрений составляет ни много ни мало - 90%.

Казалось бы, химики правы: в условиях военного конфликта с РФ позволять российским компаниям зарабатывать в Украине - просто-таки военное преступление. Тем более что с таким раскладом цена на природный газ для украинских производителей фактически неподъемна. Однако элементарный расчет показывает, что с этими утверждениями не так.

Утопим Кремль в деньгах

Если принять на веру заявления представителей химиков, что они работают на грани рентабельности, и при этом в себестоимости продукции газ составляет 90% получится, что, покупая газ, а не удобрения, Украина переплачивает российскому "Газпрому", а значит, контролирующему его Кремлю, за сырье как минимум 20% по сравнению с тем, что могла бы платить частным российским химическим компаниям, покупая готовые удобрения.

Так, с весны этого года цены на карбамид и селитру - основные азотные удобрения, потребляемые украинскими аграриями, - превышают мировые на 50%, в случае с КАС превышение составляет 100%. По данным аналитического бюллетеня "Маркер", по состоянию на четвертую неделю июня 2017 г. (упаковка), цена FOB Черное море на карбамид составляла $187,5/т, а его стоимость на внутреннем рынке - $286/т (+52,53%); цена FOB Черное море на аммиачную селитру - $157,5/т, внутренняя цена - $234/т (+48,6%); цена FOB Черное море на КАС - $236/т, внутрення цена - $117,5/т (+100,85%).

Другими словами, текущие цены на карбамид и селитру составляют 150% от цены, по которой аграрии могли бы покупать азотные удобрения, не будь антидемпинговых пошлин и монополии на украинском рынке.

Вычтем из этого 10% рентабельности производства и получим 140%, т. е. тот самый минимум, на котором настаивает Ostchem, требуя поднять пошлины до 40%. Теперь умножим на 90%, которые якобы составляет стоимость газа, и получим 126%. Другими словами, по данным самих же химиков, цена газа для производства удобрений в Украине на 26% больше цены удобрений на международном рынке,которые из него можно произвести. При этом и газ, и удобрения - российские, даже если газ Украина реэкспортирует из ЕС. Так в чем тогда смысл платить России больше?

Можно возразить, что в цене газа в Украине заложена стоимость его транспортировки, но ведь для прокачки газа сжигается все тот же газ. Соответственно, деньги все равно уходят поставщику газа. Спишем еще 5-6% на другие неучтенные затраты и все равно придем к выводу, сделанному нами выше: покупая природный газ для производства удобрений, мы переплачиваем россиянам за газ минимум 20% от той цены, которую могли бы платить, покупая удобрения.

Сколько же должны стоить украинские удобрения, чтобы Украина не платила за газ для их производства больше, чем за сами удобрения, если их покупать у россиян? Ответ опять же очевиден - цена удобрений на международном рынке должна составлять не более 90% от их цены на внутреннем. Другими словами, внутренние оптовые цены заводов-производителей должны составлять 111% от цены FOB-Черное или Балтийское море, по которой торгуют не только россияне, но и белорусы, болгары и литовцы.

Отметим, что в проекте меморандума между аграриями и химиками предлагалось на ближайшие полтора года установить, что цены на азотные удобрения на внутреннем рынке не должны превышать 110% от цены FOB Черное/Балтийское море. Данный меморандум подписали все ключевые аграрные ассоциации, но Союз химиков своей подписи не поставил.

Получается, либо химики считают, что должны зарабатывать на каждой тонне минимум 40% от мировой цены, что является беспрецедентно высокой рентабельностью для любой отрасли, возможной только в условиях монополии, либо будут субсидировать российский "Газпром", а значит, Кремль, с которым они якобы борются с помощью антидемпинговых пошлин.

Китайский опыт и газовая игла

Неужели у Украины нет никакого выхода, и мы обречены закупать удобрения или природный газ для его производства у россиян?

Новейшая история Китая говорит, что это не так. За последних десять лет КНР из потребителя украинских азотных удобрений превратился в их крупнейшего производителя и поставщика на международный рынок.

Отметим, что ему это удалось несмотря на отсутствие собственных больших месторождений природного газа.

Сегодня 70% азотных удобрений Китай производит из угля, что позволяет снизить затраты на сырье и энергию для производства тонны азотных удобрений минимум в два раза. Украина же, наоборот, за это время сократила добычу угля, оставив тысячи шахтеров без работы.

При этом следует учесть, что среди проектировщиков и строителей самых современных заводов по производству азотных удобрений из угля имеются и украинские компании. Более того, они настойчиво предлагают как правительству, так и химическим предприятиям свои услуги. Однако до сих пор получали отказ.

Отметим, что Дмитрий Фирташ формально имел все возможности для строительства мощностей по производству синтез-газа из украинского угля. В частности, общая сумма кредитных линий, открытых Газпромбанком группе Ostchem, составлялаболее $12 млрд. Использована была лишь малая часть данных средств, причем гарантом по возврату группой Ostchem без малого $1 млрд, до прошлого года являлся сам "Газпром". Видимо, в этом и проблема - ни Газпромбанку, ни "Газпрому" не выгодно, чтобы Украина слезла с российской газовой иглы. И надо отдать им должное - они выбрали правильного заемщика. Дмитрий Фирташ сумел защитить свои сверхприбыли, а заодно и рынок сбыта для российского природного газа, сделав это руками украинского Министерства экономики и Межведомственной комиссии по международной торговле.

Инвестиции в новое производство, переход на альтернативные источники сырья - это риск, а монополия, в нашем случае - защищаемая антидемпинговыми пошлинами, - это беспроигрышная игра, в которой за все платит потребитель. В данном случае - украинские аграрии.
 

ПО РУБРИКАМ

10:48 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 20 июля

10:23 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 19 июля умень­шил­ся на $14,3 млн до $108,6 млн

09:38 Дол­лар ста­би­лен к ев­ро 20 июля и до­ро­жа­ет к иене в ожи­да­нии за­се­да­ния ЕЦБ

09:20 Зо­ло­то де­ше­ве­ет по­сле ре­ше­ния Бан­ка Япо­нии и на ожи­да­ни­ях за­се­да­ния ЕЦБ

08:39 Бир­жи АТР рас­тут 20 июля вслед за бир­жа­ми США, япон­ский Nikkei 225 - на ре­ше­нии ЦБ по став­ке

08:37 "Укрпочта" по­лу­чи­ла ак­кре­ди­та­цию от пла­теж­ной си­сте­мы Mastercard

07:32 Три ос­нов­ных ин­дек­са США по­ста­ви­ли ре­кор­ды 19 июля на но­во­стях ком­па­ний, ста­ти­сти­ке по рын­ку жи­лья

19.07 Ва­лют­чи­кам не уда­лось се­рьез­но рас­ка­чать курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 19 июля

19.07 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в сре­ду еще не­мно­го вы­рос

19.07 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 19.07.17

19.07 Банк Ан­глии пред­ста­вил пла­сти­ко­вые 10 фун­тов с изоб­ра­же­ни­ем Джейн Остин

19.07 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 19 июля со­ста­вил 25,9441 грн.

19.07 Ека­те­ри­на Рож­ко­ва: Оста­лось 8-10 бан­ков, к ко­то­рым у НБУ есть во­про­сы

19.07 Ека­те­ри­на Рож­ко­ва: Мне угро­жа­ют не толь­ко из-за При­ватБан­ка

19.07 Ки­тай­цы от­ка­зы­ва­ют­ся от на­лич­ных де­нег

• дальше…

10:42 Ги­брид­ная вой­на Фир­та­ша

09:45 Ра­бо­ту си­сте­мы ре­ги­стра­ции рис­ко­вых на­ло­го­вых на­клад­ных пы­та­ют­ся дис­кре­ди­ти­ро­вать, - ГФС

09:20 Зо­ло­то де­ше­ве­ет по­сле ре­ше­ния Бан­ка Япо­нии и на ожи­да­ни­ях за­се­да­ния ЕЦБ

09:17 Нефть ста­биль­на 20 июля по­сле скач­ка на­ка­нуне, Brent тор­гу­ет­ся у $49,7 за бар­рель

09:13 В ВТО со­сто­я­лись кон­суль­та­ции по ис­ку Рос­сии к Укра­ине в свя­зи с вво­ди­мы­ми огра­ни­че­ни­я­ми - Минэко­но­мраз­ви­тия

08:58 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны в ян­ва­ре-июне вы­рос на 7,3% - Гос­стат

19.07 Мак­сим Не­фьо­дов: Через пять лет мы, ко­неч­но, не ста­нем Поль­шей

19.07 Дизтоп­ли­во и А-95 19 июля по­до­ро­жа­ли на ко­пей­ку в мел­ком опте, СУГ на ко­пей­ку де­ше­ве­ет в роз­ни­це

19.07 Нефть 19 июля под­ско­чи­ла на дан­ных о сни­же­нии за­па­сов в США, Brent тор­гу­ет­ся у $49,55 за бар­рель

19.07 Сто­и­мость ав­то­га­за 19 июля ме­ня­лась раз­но­на­прав­лен­но

• дальше…

08:24 С точ­ки зре­ния Пу­ти­на, Трамп — оче­ред­ной за­вер­бо­ван­ный им агент, - Юрий Фель­ш­тин­ский

07:54 Ген­про­ку­ра­ту­ра Рос­сии оспо­ри­ла ре­ше­ния ЦБ по бан­ку "Югра"

07:38 Ирак на­ме­рен уве­ли­чить до­бы­чу неф­ти до 5 млн бар­ре­лей в день - ми­нистр неф­ти

19.07 Тур­ция счи­та­ет Daimler и BASF по­соб­ни­ка­ми тер­ро­риз­ма

19.07 Бер­лин - Ан­ка­ра: но­вая сту­пень эс­ка­ла­ции

19.07 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

19.07 Банк Ан­глии пред­ста­вил пла­сти­ко­вые 10 фун­тов с изоб­ра­же­ни­ем Джейн Остин

19.07 Ки­тай­цы от­ка­зы­ва­ют­ся от на­лич­ных де­нег

19.07 Что бу­дет в Поль­ше по­сле Ка­чинь­ско­го

19.07 В Уруг­вае на­ча­лась ле­галь­ная про­да­жа ма­ри­ху­а­ны

19.07 NYT: Спи­сок го­стей на встре­че Трам­па-млад­ше­го с рос­си­я­на­ми по­пол­нил­ся но­вым име­нем

19.07 Фран­цуз­ские се­на­то­ры про­го­ло­со­ва­ли за ан­ти­тер­ро­ри­сти­че­ский за­кон

19.07 Га­з­пром фор­си­ро­вал стро­и­тель­ство "Ту­рец­ко­го потока"

19.07 Трамп пред­ста­вил кан­ди­да­ту­ру на пост посла США в Рос­сии

19.07 Пре­зи­дент Поль­ши не под­пи­шет за­кон о су­деб­ной ре­фор­ме

• дальше…

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

06.07 Бор­исполь под­пи­сал до­го­вор с Ryanair

06.07 Ко­ро­ля иг­ра­ет сви­та. Кто сто­ит за спи­ной мэ­ра Клич­ко

06.07 Укра­и­на уси­ли­ва­ет гра­ни­цы в При­дне­стров­ской ча­сти

05.07 Рыб­ный пат­руль за пе­ри­од не­ре­ста в 2017г за­фик­си­ро­вал пра­во­на­ру­ше­ния на 65 млн грн

• дальше…

09:32 Ко­гда ждать рос­сий­ско­го про­ры­ва на Ма­ри­у­поль

19.07 Пре­зи­дент-ар­битр. За­чем Яце­нюк на­ме­ка­ет на свои пре­зи­дент­ские ам­би­ции

19.07 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

19.07 Смерть "совка". Что даст Укра­ине но­вый сер­жант­ский кор­пус

19.07 Пло­хие но­во­сти для Рос­сии. По­че­му вой­на не уто­ми­ла, а разо­зли­ла укра­ин­цев

19.07 По­че­му тер­ро­ри­сты все ча­ще об­стре­ли­ва­ют жи­лые квар­та­лы го­ро­дов и сел Дон­бас­са

19.07 Кор­руп­ция страш­нее вой­ны? "Антикоррупционеры" пре­вра­ща­ют­ся в боль­ше­ви­ков

18.07 Но­вый со­юз. По­че­му в Гру­зии По­ро­шен­ко не спра­ши­ва­ли о Са­а­ка­шви­ли

18.07 Как "Малороссия" окон­ча­тель­но рассо­рит "ЛНР" и "ДНР

18.07 Ини­ци­а­ти­ва о "Малороссии" не впи­сы­ва­ет­ся в мин­ский про­цесс – Грыз­лов

18.07 В "ЛНР" опро­верг­ли уча­стие в объ­яв­лен­ном За­хар­чен­ко со­зда­нии "Малороссии"

18.07 Ки­ев ожи­да­ет от ОБСЕ оцен­ки за­яв­ле­ния За­хар­чен­ко о "Малороссии" на за­се­да­нии ТКГ в сре­ду - Мар­чук

18.07 За­яв­ле­ние За­хар­чен­ко о "Малороссии" - это не вы­ход из Мин­ско­го про­цес­са, это под­ня­тие ста­вок в пе­ре­го­во­рах - по­ли­то­лог

18.07 Как дол­го про­длит­ся друж­ба Са­а­ка­шви­ли с на­цио­на­ли­ста­ми

18.07 Вра­же­ский за­мы­сел. По­че­му тер­ро­ри­сты об­стре­ля­ли Зо­ло­тое

• дальше…

19.07 Ли­тов­ско­го мо­шен­ни­ка, об­ма­нув­ше­го Google и Facebook на $100 млн, вы­да­дут США

19.07 Как спе­ку­ли­ро­вать по-ум­но­му

19.07 Пер­вый пи­кап Mercedes-Benz: пру­жин­ная под­вес­ка и ди­зель­ный V6

19.07 Воз­вра­ще­ние "умных" оч­ков Google: что из­ме­ни­лось

18.07 До­ля Windows Phone упа­ла по­чти до ну­ля, у Android — 85% рын­ка

18.07 ФБР пре­ду­пре­ди­ло ро­ди­те­лей об опас­но­сти IoT-иг­ру­шек

18.07 Ха­кер по­хи­тил по­чти $8 млн в крип­то­ва­лю­те, под­ме­нив адрес Ethereum-ко­шель­ка, на ко­то­рый от­прав­ля­лись день­ги во вре­мя ICO

18.07 В Samsung Pay по­яви­лась под­держ­ка PayPal

18.07 32-дюй­мо­вый теле­ви­зор Xiaomi Mi TV 4A сто­ит око­ло $160

18.07 Аме­ри­кан­цы ис­пы­та­ли ла­зер­ную пуш­ку в Пер­сид­ском за­ли­ве

17.07 По­пуляр­ность бит­ко­и­на как сред­ства опла­ты ре­аль­ных то­ва­ров па­да­ет

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

17.07 SpaceX пла­ни­ру­ет оста­вить Рос­сии 10% рын­ка ком­мер­че­ских за­пус­ков

17.07 Siri поз­во­ля­ет по­хи­тить сред­ства с карт Сбер­бан­ка и Тинь­кофф-бан­ка

17.07 Honda пред­ста­ви­ла но­вый Accord с очень по­ка­той кры­шей

• дальше…

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно