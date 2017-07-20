Когда ждать российского прорыва на Мариуполь

Руслан Рудомський / Depo.ua

Мариупольское направление зоны АТО всегда было самым горячим и постоянно таило в себе угрозу вражеского прорыва.

В последние дни, особенно после заявления Захарченко о "Малороссии", все громче начали звучать слова о подготовке Россией нового военного наступления. Причем, одни эксперты говорят про локальную операцию с целью отвлечь внимание от внутренних проблем, а другие вообще рассказывают про полноценную войну, которую планирует Путин на Донбассе если не накануне своих перевыборов, то точно сразу же после них.

Собственно, вспоминая весь путь к власти и при власти закомплексованного кремлевского карлика, такой прогноз аж ни разу не удивляет. "Маленькие победоносные войны" сопровождали Путина всегда - от Чечни 1999-го до Крыма 2014-го.

Очевидно, что последней точкой в этом списке должен стать украинский Донбасс. Однако, тут Путин, натолкнувшись на героическое сопротивление украинцев, вынужден был вместо точки поставить запятую и пойти на "заморозку" ситуации "до лучших времен". Сейчас уже становится понятным, что лучших времен для Путина уже не будет: Россия сгибается под давлением международных санкций, а золотовалютные запасы неотвратимо тают, поэтому полномасштабную войну надо начинать или в ближайшее время, или никогда.

Как бы там ни было и когда бы это не планировалось, а самым удобным направлением для прорыва российских оккупационных войск является именно Приазовское направление. Судите сами: на Луганщине придется форсировать бурный Северский Донец, Светлодарская дуга сегодня мало чем уступает Линии Маннергейма, Горловка и Донецк - тоже не варианты, потому что придется вести колонны через крупные города, а Докучаевск вообще потерялся в степях.

Вот и получается, что едва ли не самым удобным направлением для атаки является северное Приазовье. Во-первых, там степной рельеф, который в летнее время года позволяет совершать скоростные рейды, в частности на танках. Во-вторых, каменистая почва слабо пригодна для рытья траншей и блиндажей, что затрудняет быструю перегруппировку войск, которые будут держать оборону. Ну и в-третьих, совсем рядом российская граница со всеми вытекающими последствиями.

Ну и еще один немаловажный момент: Мариуполь. Еще с 2014-го года этот город является наиболее лакомой целью рашистов, что неудивительно. Собственно, захватив Мариуполь, Путин сможет торжественно отчитаться своим верным холуям об очередной победе русского оружия и еще на несколько лет сохранить свой "рейтинг" на уровне около 80% на фоне голой, босой и голодной России.

Теперь давайте подумаем, насколько реально это будет осуществить. Из открытых источников известно, что ЭТУ "Мариуполь" насчитывает около 18 000 бойцов, более сотни танков, более пятисот броневиков, около тридцати Градов, три сотни противотанковых орудий и под четыре сотни средств ПВО.

Конечно, прорвать такую оборону силами так называемого новоазовского "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты ДНР" и так называемой "1-й мотострелковой бригады армии ДНР" россияне не смогут. Однако, именно в расчете на такой случай Кремль на протяжении последних лет понастроил вдоль границы с Украиной военных баз.

Ближайшей из них к Мариуполю является военная база под Новочеркасском (Ростовская область), которая, опять же - согласно открытым данным, рассчитана на 10 тысяч военных и находится всего в 100 километрах от украинской границы и в 200 километрах от Мариуполя.

Кроме этого террористы в некогда курортном Седово обустроили почти военный городок, пришвартовав там же так называемую "флотилию ДНР". Также нельзя обойти вниманием тот факт, что боевики не пускают наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск - крупнейший подконтрольный боевикам город данного региона. Все это дает основания предполагать, что россияне, вполне возможно, уже начали потихоньку перебрасывать свои войска в эти населенные пункты, пытаясь скрыть этот факт.

Мы уже писали недавно, что есть потенциальная опасность попытки прорыва террористов со стороны Павлополя. Вместе с тем, возможен и вариант продвижения ВСУ в направлении Пикуз и Верхнешироковского.

Вместе с тем слабо верится, что Путин (именно Путин, потому что в самостоятельность фигуры Захарченко не верят даже в Донецке) прибегнет к активным наступательным военным действиям уже этим летом-осенью. Хотя, предугадать действия престарелого кремлевского шизофреника на самом деле трудно.

А тем временем, пока Путин что-то замышляет, боевики продолжают нарушать так называемое "хлебное перемирия", обстреливая Павлополь, Красногоровку, Лебединское и другие города и села региона, чем отвлекают внимание от тех процессов, которые происходят у них в тылу.