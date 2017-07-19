Президент-арбитр. Зачем Яценюк намекает на свои президентские амбиции

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Легким шантажом «Народный фронт» добивается от Петра Порошенко гарантий своего политического будущего. Если же гарантий не будет, то у Яценюка есть план, как вмешаться в президентскую гонку.

Два раза за последний месяц Арсений Яценюк выступил с прозрачными намеками на возможность участия в выборах президента. В первый раз он это сделал 27 июня, накануне Дня Конституции, второй - 18 июля, во время торжественного заседания Кабмина, посвященного 100-летию первого правительства Украины.

Ранее Яценюк воздерживался говорить на тему своих политических планов, хотя со времени его отставки с поста премьера прошло уже больше года. А тут вдруг сразу два довольно пространных изложения концептуальной политической программы, с которой вполне можно идти на президентские выборы.

Если собрать вместе положения этих выступлений, то нетрудно увидеть, что главный пункт концепции Яценюка - это резкое сужение президентских полномочий. "Необходимо изменение системы административного управления, которое бы предусматривало восстановление баланса властей в стране, формирование института президента как национального арбитра, который находится над процессом. Исполнительная ветвь власти - это Кабинет Министров. Законодательная ветвь власти - это Верховная Рада Украины. И судебная ветвь власти, которую мы только начали реформировать через изменения в Конституцию, и избрание нового состава Верховного суда как высшей судебной инстанции страны", - говорит Яценюк. По его мнению, над всеми этими тремя ветвями власти должен стоять президент-арбитр, который сам никакой ветвью власти не является. "Президент - глава государства, Верховный Главнокомандующий и национальный арбитр. Беспартийный", - подчеркивает Яценюк.

Понятно, что для введения такой системы необходимо опять вносить изменения в Конституцию. Как раз к этому Яценюк и призывает: "Пришло время навести порядок в системе управления государством. Двух- или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Изменения в действующей украинской Конституции - неотложны". По мнению экс-премьера, это можно сделать еще до президентских выборов: "Мы живем во время исторических вызовов для Украины и украинцев. Одним из ответов на такие вызовы является новый национальный Основной Закон. Уверен, что действующий парламент и президент смогут принять новую редакцию Конституции".

Но реалистичность этого сценария очень сомнительна. По крайней мере, в нем совершенно не заинтересованы Петр Порошенко и БПП. Поэтому призывы к президентской команде самой урезать свою власть выглядят наивными - хотя лидер "Народного фронта", конечно же, отнюдь не наивен.

По сути, его заявления - это завуалированный шантаж, посредством которого НФ добивается от Порошенко гарантий своего политического будущего. Такой гарантией могло бы стать, например, объединение НФ и БПП в одну партию - уже сейчас, а не когда-то потом, уже после президентских выборов. НФ готов быть в этом объединении младшим партнером, но все же - партнером, с которым считаются. И который будет иметь собственную квоту в партийном списке и в мажоритарных округах на парламентских выборах и затем в правительстве.

Очевидно, что любой шантаж имеет смысл лишь в том случае, если угрозу можно привести в исполнение. И тут позиции Яценюка на первый взгляд выглядят очень слабыми. В самом деле, чем он может угрожать, имея рейтинг в пару процентов? Тем, что выдвинется на президентский пост и отберет эти пару процентов у Порошенко? Или тем, что прямо сейчас НФ развалит правящую коалицию и затем проиграет досрочные выборы, отобрав пару процентов у БПП?

Однако на самом деле игра Яценюка вовсе не столь безнадежна, как кажется. Сам по себе он на президентских выборах не имеет шансов, но если он сделает главным лозунгом своей кампании резкое сужение президентских полномочий, то все может измениться.

Начнем с того, что у тех избирателей, кто не хочет выбирать между Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и кандидатом от "Оппоблока", появится способ наказать их всех - проголосовать за Арсения Яценюка, чтобы тот был всего лишь президентом-арбитром. Эта идея может найти многочисленных сторонников и среди политиков и бизнесменов, не связанных с командами БПП, "Батьківщини" и "Оппоблока".

Кстати говоря, в нынешнем парламенте тоже может набраться много желающих урезать президентскую власть. Даже настолько много, что у них будет 300 голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию. Правда, БПП сможет этого избежать, объявив о развале коалиции и доведя дело до досрочных выборов парламента. Но НФ, если решит добиваться своего, сможет сколотить новую коалицию под лозунгом реформы политической системы, так что и тут Яценюк имеет чем шантажировать.

Наконец, Яценюка могут поддержать влиятельные фигуры типа Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и т. п., для которых продвинуть собственного кандидата на президентский пост гораздо более трудная задача, чем обеспечить себе собственную фракцию в новом парламенте. Несколько месяцев раскрутки на популярных телеканалах - и лидер НФ со своей идеей президента-арбитра нарастит свой рейтинг до уровня, достаточного, чтобы бороться за выход во второй тур, а затем и за победу на президентских выборах.

Яценюк обещает очень интересную процедуру формирования Кабмина: "Правительство подотчетно парламенту. Члены правительства могут быть членами парламента, они представляют партии в правительстве и несут политическую ответственность". То есть, лидеры и спонсоры фракций будущей коалиции смогут делить одновременно посты в правительстве и руководстве парламентских комитетов, зная, что в любой момент можно будет произвести рокировку. Это гораздо удобнее, чем нынешняя система, когда депутат, уходящий в правительство, лишается мандата в парламенте.

Процедура формирования коалиции тоже будет более удобной. "Решения в Верховной Раде принимаются большинством присутствующих. Кворум - не менее 150 депутатов", - предлагает Яценюк. То есть, для создания коалиции уже будет не обязательно предъявить 226 голосов, достаточно иметь большинство от присутствующих в данный момент на заседании парламента. В таком случае правящая коалиция будет заинтересована зорко следить за персональным голосованием в зале. "Парламентарии голосуют исключительно лично. За неличное голосование - уголовная ответственность", - предлагает Яценюк. Народу наверняка понравится.

Как видим, концепция Яценюка проработана достаточно детально, в ней есть пряники для широкого круга заинтересованных лиц, включая народ, партийных лидеров, не имеющих шансы на президентство, и многих олигархов. Тот факт, что Яценюк озвучил эту концепцию дважды за месяц, говорит о том, что тема гарантий политического будущего стала для НФ горячей. И Яценюк хочет услышать ответ до начала новой сессии парламента.