Президент-арбитр. Зачем Яценюк намекает на свои президентские амбиции

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Президент-арбитр. Зачем Яценюк намекает на свои президентские амбиции

18:57 19.07.2017 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Легким шантажом «Народный фронт» добивается от Петра Порошенко гарантий своего политического будущего. Если же гарантий не будет, то у Яценюка есть план, как вмешаться в президентскую гонку.

Два раза за последний месяц Арсений Яценюк выступил с прозрачными намеками на возможность участия в выборах президента. В первый раз он это сделал 27 июня, накануне Дня Конституции, второй - 18 июля, во время торжественного заседания Кабмина, посвященного 100-летию первого правительства Украины.

Ранее Яценюк воздерживался говорить на тему своих политических планов, хотя со времени его отставки с поста премьера прошло уже больше года. А тут вдруг сразу два довольно пространных изложения концептуальной политической программы, с которой вполне можно идти на президентские выборы.

Если собрать вместе положения этих выступлений, то нетрудно увидеть, что главный пункт концепции Яценюка - это резкое сужение президентских полномочий. "Необходимо изменение системы административного управления, которое бы предусматривало восстановление баланса властей в стране, формирование института президента как национального арбитра, который находится над процессом. Исполнительная ветвь власти - это Кабинет Министров. Законодательная ветвь власти - это Верховная Рада Украины. И судебная ветвь власти, которую мы только начали реформировать через изменения в Конституцию, и избрание нового состава Верховного суда как высшей судебной инстанции страны", - говорит Яценюк. По его мнению, над всеми этими тремя ветвями власти должен стоять президент-арбитр, который сам никакой ветвью власти не является. "Президент - глава государства, Верховный Главнокомандующий и национальный арбитр. Беспартийный", - подчеркивает Яценюк.

Понятно, что для введения такой системы необходимо опять вносить изменения в Конституцию. Как раз к этому Яценюк и призывает: "Пришло время навести порядок в системе управления государством. Двух- или троевластие в стране приводит к безвластию и безответственности. Изменения в действующей украинской Конституции - неотложны". По мнению экс-премьера, это можно сделать еще до президентских выборов: "Мы живем во время исторических вызовов для Украины и украинцев. Одним из ответов на такие вызовы является новый национальный Основной Закон. Уверен, что действующий парламент и президент смогут принять новую редакцию Конституции".

Но реалистичность этого сценария очень сомнительна. По крайней мере, в нем совершенно не заинтересованы Петр Порошенко и БПП. Поэтому призывы к президентской команде самой урезать свою власть выглядят наивными - хотя лидер "Народного фронта", конечно же, отнюдь не наивен.

По сути, его заявления - это завуалированный шантаж, посредством которого НФ добивается от Порошенко гарантий своего политического будущего. Такой гарантией могло бы стать, например, объединение НФ и БПП в одну партию - уже сейчас, а не когда-то потом, уже после президентских выборов. НФ готов быть в этом объединении младшим партнером, но все же - партнером, с которым считаются. И который будет иметь собственную квоту в партийном списке и в мажоритарных округах на парламентских выборах и затем в правительстве.

Очевидно, что любой шантаж имеет смысл лишь в том случае, если угрозу можно привести в исполнение. И тут позиции Яценюка на первый взгляд выглядят очень слабыми. В самом деле, чем он может угрожать, имея рейтинг в пару процентов? Тем, что выдвинется на президентский пост и отберет эти пару процентов у Порошенко? Или тем, что прямо сейчас НФ развалит правящую коалицию и затем проиграет досрочные выборы, отобрав пару процентов у БПП?

Однако на самом деле игра Яценюка вовсе не столь безнадежна, как кажется. Сам по себе он на президентских выборах не имеет шансов, но если он сделает главным лозунгом своей кампании резкое сужение президентских полномочий, то все может измениться.

Начнем с того, что у тех избирателей, кто не хочет выбирать между Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и кандидатом от "Оппоблока", появится способ наказать их всех - проголосовать за Арсения Яценюка, чтобы тот был всего лишь президентом-арбитром. Эта идея может найти многочисленных сторонников и среди политиков и бизнесменов, не связанных с командами БПП, "Батьківщини" и "Оппоблока".

Кстати говоря, в нынешнем парламенте тоже может набраться много желающих урезать президентскую власть. Даже настолько много, что у них будет 300 голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию. Правда, БПП сможет этого избежать, объявив о развале коалиции и доведя дело до досрочных выборов парламента. Но НФ, если решит добиваться своего, сможет сколотить новую коалицию под лозунгом реформы политической системы, так что и тут Яценюк имеет чем шантажировать.

Наконец, Яценюка могут поддержать влиятельные фигуры типа Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и т. п., для которых продвинуть собственного кандидата на президентский пост гораздо более трудная задача, чем обеспечить себе собственную фракцию в новом парламенте. Несколько месяцев раскрутки на популярных телеканалах - и лидер НФ со своей идеей президента-арбитра нарастит свой рейтинг до уровня, достаточного, чтобы бороться за выход во второй тур, а затем и за победу на президентских выборах.

Яценюк обещает очень интересную процедуру формирования Кабмина: "Правительство подотчетно парламенту. Члены правительства могут быть членами парламента, они представляют партии в правительстве и несут политическую ответственность". То есть, лидеры и спонсоры фракций будущей коалиции смогут делить одновременно посты в правительстве и руководстве парламентских комитетов, зная, что в любой момент можно будет произвести рокировку. Это гораздо удобнее, чем нынешняя система, когда депутат, уходящий в правительство, лишается мандата в парламенте.

Процедура формирования коалиции тоже будет более удобной. "Решения в Верховной Раде принимаются большинством присутствующих. Кворум - не менее 150 депутатов", - предлагает Яценюк. То есть, для создания коалиции уже будет не обязательно предъявить 226 голосов, достаточно иметь большинство от присутствующих в данный момент на заседании парламента. В таком случае правящая коалиция будет заинтересована зорко следить за персональным голосованием в зале. "Парламентарии голосуют исключительно лично. За неличное голосование - уголовная ответственность", - предлагает Яценюк. Народу наверняка понравится.

Как видим, концепция Яценюка проработана достаточно детально, в ней есть пряники для широкого круга заинтересованных лиц, включая народ, партийных лидеров, не имеющих шансы на президентство, и многих олигархов. Тот факт, что Яценюк озвучил эту концепцию дважды за месяц, говорит о том, что тема гарантий политического будущего стала для НФ горячей. И Яценюк хочет услышать ответ до начала новой сессии парламента.
 

ПО РУБРИКАМ

20:57 Ва­лют­чи­кам не уда­лось се­рьез­но рас­ка­чать курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 19 июля

19:02 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в сре­ду еще не­мно­го вы­рос

18:21 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 19.07.17

17:44 Банк Ан­глии пред­ста­вил пла­сти­ко­вые 10 фун­тов с изоб­ра­же­ни­ем Джейн Остин

17:15 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 19 июля со­ста­вил 25,9441 грн.

17:13 Ека­те­ри­на Рож­ко­ва: Оста­лось 8-10 бан­ков, к ко­то­рым у НБУ есть во­про­сы

17:01 Ека­те­ри­на Рож­ко­ва: Мне угро­жа­ют не толь­ко из-за При­ватБан­ка

16:09 Ки­тай­цы от­ка­зы­ва­ют­ся от на­лич­ных де­нег

15:59 Ев­ро сни­жа­ет­ся к дол­ла­ру США 19 июля пе­ред за­се­да­ни­ем ЕЦБ

15:56 НБУ упро­стил усло­вия по­куп­ки ин­ва­лю­ты для ря­да опе­ра­ций

14:10 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 87,5 млн гри­вен 19 июля

13:29 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии вы­рос­ли 19 июля, MSCI Asia Pacific до­стиг мак­си­му­ма за 10 лет

13:24 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 18.07.2017

13:21 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19.07.17

13:00 Под­вод­ные кам­ни при ин­ве­сти­ро­ва­нии за гра­ни­цу

• дальше…

19:52 Мак­сим Не­фьо­дов: Через пять лет мы, ко­неч­но, не ста­нем Поль­шей

19:23 Дизтоп­ли­во и А-95 19 июля по­до­ро­жа­ли на ко­пей­ку в мел­ком опте, СУГ на ко­пей­ку де­ше­ве­ет в роз­ни­це

18:04 Нефть 19 июля под­ско­чи­ла на дан­ных о сни­же­нии за­па­сов в США, Brent тор­гу­ет­ся у $49,55 за бар­рель

16:19 Сто­и­мость ав­то­га­за 19 июля ме­ня­лась раз­но­на­прав­лен­но

15:37 Укра­и­на не бу­дет нуж­дать­ся в ан­тра­ци­те в зим­ний пе­ри­од - На­са­лик

14:19 Ка­б­мин одоб­рил фин­план "Нафтогаза" на 2017 без уче­та по­вы­ше­ния це­ны на газ для на­се­ле­ния

14:16 Пра­ви­тель­ство со­зда­ло ре­естр дер­жа­те­лей суб­си­дий

09:46 Зо­ло­то де­ше­ве­ет на кор­рек­ци­он­ном вос­ста­нов­ле­нии дол­ла­ра

08:30 Га­з­пром фор­си­ро­вал стро­и­тель­ство "Ту­рец­ко­го потока"

07:22 Укр­га­з­до­бы­ча по­ста­ви­ла пя­ти­лет­ней ре­корд по су­точ­ной до­бы­че га­за

• дальше…

20:13 Тур­ция счи­та­ет Daimler и BASF по­соб­ни­ка­ми тер­ро­риз­ма

20:05 Бер­лин - Ан­ка­ра: но­вая сту­пень эс­ка­ла­ции

18:14 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

17:44 Банк Ан­глии пред­ста­вил пла­сти­ко­вые 10 фун­тов с изоб­ра­же­ни­ем Джейн Остин

16:09 Ки­тай­цы от­ка­зы­ва­ют­ся от на­лич­ных де­нег

14:50 Что бу­дет в Поль­ше по­сле Ка­чинь­ско­го

11:36 В Уруг­вае на­ча­лась ле­галь­ная про­да­жа ма­ри­ху­а­ны

10:44 NYT: Спи­сок го­стей на встре­че Трам­па-млад­ше­го с рос­си­я­на­ми по­пол­нил­ся но­вым име­нем

08:37 Фран­цуз­ские се­на­то­ры про­го­ло­со­ва­ли за ан­ти­тер­ро­ри­сти­че­ский за­кон

08:30 Га­з­пром фор­си­ро­вал стро­и­тель­ство "Ту­рец­ко­го потока"

08:13 Трамп пред­ста­вил кан­ди­да­ту­ру на пост посла США в Рос­сии

08:07 Пре­зи­дент Поль­ши не под­пи­шет за­кон о су­деб­ной ре­фор­ме

07:59 Бе­лый дом: Трамп и Пу­тин встре­ча­лись на G20 два­жды, а не один раз

07:43 У ев­ро­пей­ских лоб­би­стов аг­рар­но­го сек­то­ра про­па­ла не­об­хо­ди­мость до­бить­ся от­ме­ны санк­ций про­тив Рос­сии

18.07 Но­вый со­юз. По­че­му в Гру­зии По­ро­шен­ко не спра­ши­ва­ли о Са­а­ка­шви­ли

• дальше…

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

17.07 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен опре­де­лил­ся с про­ек­ти­ров­щи­ка­ми пер­спек­тив­ных ли­ний

17.07 Ка­нат­ную до­ро­гу в Ки­е­ве мо­гут по­стро­ить ав­стрий­цы

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ап­рель – июнь 2017 г.

12.07 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ап­рель - июнь 2017 г.

11.07 В Ки­е­ве уста­но­вят ты­ся­чу под­зем­ных му­сор­ных ба­ков в 2018 го­ду

10.07 Суд аре­сто­вал дель­фи­на­рий "Немо" в Ки­е­ве

07.07 "Киевпасстранс" вво­дит ра­зо­вые про­езд­ные би­ле­ты с QR-ко­дом

07.07 Укра­и­на в этом го­ду ока­за­лась в са­мой се­ре­дине все­мир­но­го рей­тин­га стран по со­ци­аль­но­му про­грес­су, не­мно­го обо­гнав Рос­сию

06.07 Элек­трон­ный би­лет в ки­ев­ском транс­пор­те обе­ща­ют внед­рить до кон­ца го­да

06.07 Бор­исполь под­пи­сал до­го­вор с Ryanair

06.07 Ко­ро­ля иг­ра­ет сви­та. Кто сто­ит за спи­ной мэ­ра Клич­ко

06.07 Укра­и­на уси­ли­ва­ет гра­ни­цы в При­дне­стров­ской ча­сти

05.07 Рыб­ный пат­руль за пе­ри­од не­ре­ста в 2017г за­фик­си­ро­вал пра­во­на­ру­ше­ния на 65 млн грн

• дальше…

18:57 Пре­зи­дент-ар­битр. За­чем Яце­нюк на­ме­ка­ет на свои пре­зи­дент­ские ам­би­ции

18:14 Тош­но­твор­ный ужин Трам­па с Пу­ти­ным. По­че­му это вы­год­но Укра­ине

14:30 Смерть "совка". Что даст Укра­ине но­вый сер­жант­ский кор­пус

12:10 Пло­хие но­во­сти для Рос­сии. По­че­му вой­на не уто­ми­ла, а разо­зли­ла укра­ин­цев

09:58 По­че­му тер­ро­ри­сты все ча­ще об­стре­ли­ва­ют жи­лые квар­та­лы го­ро­дов и сел Дон­бас­са

09:40 Кор­руп­ция страш­нее вой­ны? "Антикоррупционеры" пре­вра­ща­ют­ся в боль­ше­ви­ков

18.07 Но­вый со­юз. По­че­му в Гру­зии По­ро­шен­ко не спра­ши­ва­ли о Са­а­ка­шви­ли

18.07 Как "Малороссия" окон­ча­тель­но рассо­рит "ЛНР" и "ДНР

18.07 Ини­ци­а­ти­ва о "Малороссии" не впи­сы­ва­ет­ся в мин­ский про­цесс – Грыз­лов

18.07 В "ЛНР" опро­верг­ли уча­стие в объ­яв­лен­ном За­хар­чен­ко со­зда­нии "Малороссии"

18.07 Ки­ев ожи­да­ет от ОБСЕ оцен­ки за­яв­ле­ния За­хар­чен­ко о "Малороссии" на за­се­да­нии ТКГ в сре­ду - Мар­чук

18.07 За­яв­ле­ние За­хар­чен­ко о "Малороссии" - это не вы­ход из Мин­ско­го про­цес­са, это под­ня­тие ста­вок в пе­ре­го­во­рах - по­ли­то­лог

18.07 Как дол­го про­длит­ся друж­ба Са­а­ка­шви­ли с на­цио­на­ли­ста­ми

18.07 Вра­же­ский за­мы­сел. По­че­му тер­ро­ри­сты об­стре­ля­ли Зо­ло­тое

17.07 Мощ­ный биз­нес. Кто и как за­ра­ба­ты­ва­ет на остан­ках свя­тых

• дальше…

20:34 Ли­тов­ско­го мо­шен­ни­ка, об­ма­нув­ше­го Google и Facebook на $100 млн, вы­да­дут США

12:35 Как спе­ку­ли­ро­вать по-ум­но­му

11:08 Пер­вый пи­кап Mercedes-Benz: пру­жин­ная под­вес­ка и ди­зель­ный V6

09:09 Воз­вра­ще­ние "умных" оч­ков Google: что из­ме­ни­лось

18.07 До­ля Windows Phone упа­ла по­чти до ну­ля, у Android — 85% рын­ка

18.07 ФБР пре­ду­пре­ди­ло ро­ди­те­лей об опас­но­сти IoT-иг­ру­шек

18.07 Ха­кер по­хи­тил по­чти $8 млн в крип­то­ва­лю­те, под­ме­нив адрес Ethereum-ко­шель­ка, на ко­то­рый от­прав­ля­лись день­ги во вре­мя ICO

18.07 В Samsung Pay по­яви­лась под­держ­ка PayPal

18.07 32-дюй­мо­вый теле­ви­зор Xiaomi Mi TV 4A сто­ит око­ло $160

18.07 Аме­ри­кан­цы ис­пы­та­ли ла­зер­ную пуш­ку в Пер­сид­ском за­ли­ве

17.07 По­пуляр­ность бит­ко­и­на как сред­ства опла­ты ре­аль­ных то­ва­ров па­да­ет

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

17.07 SpaceX пла­ни­ру­ет оста­вить Рос­сии 10% рын­ка ком­мер­че­ских за­пус­ков

17.07 Siri поз­во­ля­ет по­хи­тить сред­ства с карт Сбер­бан­ка и Тинь­кофф-бан­ка

17.07 Honda пред­ста­ви­ла но­вый Accord с очень по­ка­той кры­шей

• дальше…

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно