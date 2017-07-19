Тошнотворный ужин Трампа с Путиным. Почему это выгодно Украине

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Череда событий последних дней указывает на то, что разлад в высших эшелонах власти Вашингтона усиливается. И уже виден невооруженным глазом. А первопричиной является российский фактор. Именно вмешательство Кремля в американские выборы буксиром тащит за собой демарши в Конгрессе, расследования в отношении окружения Дональда Трампа, падение рейтингов и т. п.

Пожалуй, следует начать с информационной бомбы "горячо любимой" Трампом The New York Times. Газета 18 июля сообщила, что у хозяина Овального кабинета была еще одна встреча с Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Она имела приватный характер, хотя и в рамках общего обеда для лидеров G20. Трамп подсел к Путину и болтал с ним более часа, а подробности беседы пока покрыты тайной, поскольку разговор велся через кремлевского переводчика. Другой "свиты" не было и Трамп общался с президентом Россия фактически тет-а-тет.

Журналистов не подпускали, как и других участников саммита. Но все последние наблюдали эту дискуссию. Ян Бреммер, президент консалтинговой фирмы Eurasia Group из Нью-Йорка, ссылаясь на рассказы очевидцев, сказал следующее: "Почти все на ужине сочли действительно странным то, что президент Соединенных Штатов явно хочет показать, что у него отношения с президентом Путиным лучше, чем у кого-либо из нас. Они были смущены, они были в замешательстве и они были поражены". В частных беседах свидетели "посиделок" из числа европейских союзников США демонстрировали недовольство поведением Трампа, поскольку им тоже было что обсудить с президентом США, однако он, по сути, ими пренебрег.

Что до Трампа, то он эту информацию высмеял, назвав ее "тошнотворным фейком", а его спикер Шон Спайсер заявил, мол, ничего в этом такого нет и ужин ни для кого не был секретом. Также представитель Белого дома назвал беседу "приятным разговором". Однако эксперты справедливо заметили, что такая неформальная встреча на неофициальном мероприятии вызывает беспокойство своей продолжительностью, ведь предполагает серьезный обмен мнениями. Что бы там они не говорили друг другу. И, очевидно, что ужин лишь усугубил позиции Трампа как в родной стране, так и в Евросоюзе. Уж больно попахивает каким-то договорняком.

Учитывая, что общий фон взаимоотношений с РФ, в том числе официальные statements Белого дома, оставляет желать лучшего. То есть пока Трамп воркует с Путиным, американский истеблишмент точит копья. В пользу роста напряжения свидетельствует выступление замглавы Объединенного комитета начальников штабов, генерала ВВС США Пола Сельвы на слушаниях в Сенате. Фактически оно показало, что Вашингтон уже во весь голос говорит о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). И одной констатацией факта не ограничивается. Генерал сообщил о пересмотре ядерной доктрины с той целью, чтобы у президента был набор вариантов для ответа на нарушение соглашения. Причем в ход могут пойти и дипломатические рычаги в рамках ДРСМД, и военные варианты. "Нам следует также взглянуть на заложенные в договоре программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, доступные нам, чтобы действительно увеличить давление на россиян", - цитирует его Air Force Magazine. Сельва уточнил, что механизмы позволяют разрабатывать, но не испытывать ракеты средней и меньшей дальности. Читай: как во времена Рональда Рейгана мы поставим ракеты поближе к российской границе. Что, естественно, заставит захлебываться в гневе кремлевскую верхушку.

Вот, собственно, позиция Пентагона и Бешеного пса Мэттиса, которая резко контрастирует с поведением Трампа. Она углубляет пропасть между Белым домом и другими ведомствами. И межпартийный раскол усиливает, кстати. Президента это не может не тревожить, а потому именно сейчас на повестке дня всплыл Джон Хантсмен - кандидат на пост нового посла США в России.

Слухи о его назначении начали ходить уже давно. В начале марта "ДС" писала о нем: мормон-технократ и наследник транснационального химического концерна был послом в Сингапуре при Буше-старшем, получил опыт работы в качестве бизнесмена в компании отца, стал крайне успешным губернатором Юты. Поднял там уровень развития бизнеса, заложил основы для стремительного развития регионального сотрудничества Юты с Китаем. После чего была закономерной отправка его Обамой послом в Китай. Хотя Хантсмен часто менял свое мнение о Трампе в ходе президентской гонки, однако рассматривался на пост госсекретаря. Правда, проиграл более "стабильному" Тиллерсону. Хотя его опыт работы в стране с авторитарным режимом, высоким уровнем коррупции и экономикой, сочетающей кланово-корпоративное управление с элементами рынка, как видим, Вашингтон решил использовать в России. "ДС" сделала вывод, что в РФ он попытается использовать текущую плачевную ситуацию в экономике для массированной колонизации ее регионов американским бизнесом. А вторая составляющая его номинации Белым домом - реверанс перед ядром республиканцев.

Впрочем, ситуацию это не исправит. Но и хуже не сделает. Может даже заложит основы для хотя бы некоторого улучшения диалога по линии Белый дом-Конгресс, в обеих палатах которого большинство у "слонов". К слову, на днях в Сенате "посыпалось" голосование за отмену закона о доступном здравоохранении (Obamacare). Против высказались, по крайней мере, три республиканских сенатора из умеренных: Шелли Мур Капито, Сюзан Коллинз и Лиза Мурковски. "Мне не представляется конструктивной отмена закона, который в данный момент так сильно переплетен с нашей системой здравоохранения", - пояснила Коллинз. С учетом неприятия инициативы демократами, республиканцы могли себе позволить потерю лишь двух голосов. Три - перебор. И это стало очередным поражением Трампа на законодательном уровне. Значит, "45-й" довел республиканцев до крайности. Они уже не в состоянии, да и не имеют особого желания проводить радикальные инициативы президента.

Положение у него шаткое. Нет поддержки на Капитолийских холмах, в Пентагоне, да еще и общественное мнение отвешивает пинка за пинком. Последний опрос показал, что рейтинг Трампа побил очередной антирекорд. Согласно исследованию университета Монмута 41% респондентов считают, что президенту нужно устроить импичмент, а против - 53%. Это намного ниже, чем в свое время было у Ричарда Никсона. В июле Институт Гэлапа задавал такой же вопрос в отношении фигуранта Уотергейтского скандала. Тогда импичмент поддержали 24%, а против выступили 62% американцев.

В совокупности все выше приведенные факты дают основания считать, что президента-миллиардера постепенно отодвигают от управления государством. Его пытаются держать в узде и все больше затягивают ремень, чтобы ограничить пространство для маневра. Ранее из-за контактов с россиянами основательно влипли зять-советник Джаред Кушнер и Пол Манафорт (глава кампании и экс-советник Партии регионов). Теперь на крючке оказался и Трамп-младший, который вместе с этими двумя ранее встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, чтобы получить некий компромат на Хиллари Клинтон. Встреча эта уже давно расписана в СМИ со всеми деталями. И известно, что компанию Весельницкой также составил бывший КГБист, по сообщениям СМИ, - Ринат Ахметшин. Кому такое в США понравится?

Отсюда вывод о тотальном разладе: министерства сами по себе, Конгресс сам по себе, Белый дом сам по себе. Такое положение вещей сулит минусы и плюсы. По крайней мере, один минус очевиден: когда в США нет единого босса, непонятно с кем вести диалог. А плюс... Ну Киев, к примеру, таким образом избегает, как раз ненужного, непонятного единоначалия. Ведь Трамп остается президентом. Будет импичмент или нет - пока трудно сказать. Но его метание по международной политической арене не позволяет быть уверенными в формате будущих отношений США и с РФ, и с Украиной. В то же время предохранители в виде Пентагона и Конгресса с сильным украинским кокусом действуют успокаивающе.