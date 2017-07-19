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НБУ упростил условия покупки инвалюты для ряда операций
15:56 19.07.2017 |
Национальный банк упростил условия покупки инвалюты для ряда операций.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
НБУ продолжает либерализацию валютного регулирования, ослабляя ограничения, которые потеряли свою действенность.
Национальный банк упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций, а именно упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ.
В том числе урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.
Также упрощены условия для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций.
Кроме того, нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте по резиденту-должнику перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.
Сообщается, что такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ.
Как сообщали Українські Новини, НБУ обновил порядок проверок СИТ-компаний согласно постановлению №60, которое было принято 5 июля.
Постановлением №60 предусматривается установление единых требований по организации и порядку проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию Нацбанка на предоставление банкам услуг по инкассации, определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы.
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