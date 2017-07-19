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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Смерть "совка". Что даст Украине новый сержантский корпус

14:30 19.07.2017 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

В Украине продолжается реформа сержантского корпуса и к 2020 году он должен соответствовать уровню НАТО.

Главный старшина Вооруженных сил Украины начальник управления по работе с сержантским составом Генштаба ВСУ Александр Косинский рассказал о состоянии дел с реформой в ВСУ. В частности, речь шла про сержантский корпус, который начали реформировать с 2015-го года.

"Работа проходит по нескольким направлениям, в частности, по совершенствованию системы подготовки сержантов и солдат. Для этого созданы Центры подготовки, которые по структуре, функциям и задачам практически тождественны соответствующим учебным заведениям стран НАТО. Введены курсы лидерства базового и среднего уровней, двухуровневые курсы инструкторов", - сказал он.

По словам Косинского, на сегодняшний день сержантский состав ВСУ учится в соответствующих школах за рубежом, в частности, в Школе НАТО в Обераммергау.

Стоит напомнить, что со Стратегическим оборонным бюллетенем до 2020 года ВСУ должны соответствовать стандартам НАТО. И сегодня "реформа сержантов" на самом деле является очень важной с точки зрения ухода от "совка", когда решения принимаются исключительно офицерским составом, а сержанты не отличаются от солдатской массы как по уровню образования, так и по способности принимать решения.

Что планировалось изменить

Должны быть введены новые воинские звания: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант, а также корабельные воинские звания: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Это предоставит перспективы для карьерного роста.

Было запланировано кардинально изменить систему подготовки сержантов и старшин. Для этого создаются многочисленные Центры подготовки сержантского состава, на базе которых будут проходить курсы лидерства и профессиональной подготовки.

В 197-м и 184-м Центрах подготовки сержантского состава под руководством литовских и латвийских военных происходит подготовка инструкторского состава, а также в учебном центре "Десна" под руководством инструкторов из США. Большая группа инструкторов проходит переобучение за рубежом - в странах НАТО, в том самом Обераммергау и Грузии.

В новых функциональных обязанностях сержантов учтены не только практика выполнения задач в боевых условиях антитеррористической операции, но и опыт ведущих стран мира.

Что с образованием

Соответствующий уровень образования сержантам в Вооруженных Силах Украины предоставляют 8 учебных центров, 4 военные колледжа сержантского состава 197, 184 Центры подготовки сержантского состава. Инструкторы прошли неоднократную подготовку в Украине и за рубежом, имеют боевой опыт в АТО.

По заочной форме обучения в военных вузах лучшие сержанты могут получить высшее образование по ОКУ "бакалавр" и выучить иностранный язык.

Система подготовки сержантов предполагает многоуровневость, по образцу армий стран-членов НАТО. Программы Курсов составят: базовый, средний, повышенный и высокий уровни. Каждый из них будет включать два этапа - подготовку командира-лидера и профессиональную подготовку, согласно рода войск, вида Вооруженных Сил, военно-учетной специальности.

Курсы лидерства образующих образовательный блок подготовки и продлятся в Центрах подготовки аналогичных 197 Центру подготовки сержантского состава.

Профессиональная подготовка сержантов будет осуществляться в соответствующих учебных центрах и военных вузах после успешного завершения ими курсов лидерства.

Кроме этого продолжится подготовка сержантов в зарубежных военных учебных заведениях и учебно-тренировочных центрах. Среди них можно выделить Школу НАТО в Обераммергау, Школу профессиональной подготовки сержантов ВС Швейцарии, Школы сержантов ВС Литвы, Латвии, Польши, Академию главных старшин Военно-Морских Сил и Академию главных сержантов Сухопутных войск США.

Также реформирование системы подготовки военнослужащих ВСУ предусматривает развитие института инструкторов и системы их подготовки, которая предусматривает три уровня - базовый, повышенный и академический.

Уже создан институт инструкторов, введены должности сержантов-инструкторов в отделениях, взводах, ротах учебных центров.

Законодательство

На рассмотрении в Администрации президента, Верховной Раде и Кабинете министров находится 26 проектов нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию реформ в сфере обороны. Министерство обороны Украины разработало законопроект, который предусматривает повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ согласно стандартам НАТО, а также введение новых званий. Законопроектом вносятся изменения в закон Украины о воинской обязанности и военной службе, устав внутренней службы и дисциплинарный устав ВСУ.

Зачем все это

Как уже было сказано, сержантов нужно отделить от основной солдатской массы. Они должны соответствовать уровню младшего командира. Должна быть повышена роль сержантского и старшинского состава в обучении, воспитании, подготовке личного состава и выполнении задач по назначению в соответствии со стандартами НАТО.

Армию могут изменить новые офицеры и младшие командиры. Учитывая количество людей, которые прошли АТО и имеют новые взгляды на реформирование армии, этим ресурсом необходимо воспользоваться. Поскольку, даже на четвертый год войны, по словам многих военных, "совок" из ВСУ до сих пор никуда не исчез.

И это не смотря на то, что сержанты ВСУ с боевым опытом получают офицерские звания по ускоренной процедуре, а при наличии высшего образования сержантам присваивается воинское звание младший лейтенант без курсов переподготовки и обучения.

Люди с новой подготовкой и новым мышлением должны изменить ситуацию в армии, по крайней мере на сержантском и старшинском уровнях, а также в перспективе на уровне младшего офицерского состава.

Сколько должно быть новых сержантов в ВСУ

К 2020 году количество сержантов планируют довести до 1 700 человек. И готовить по 500 сержантов в год.
 

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