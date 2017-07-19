NYT: Список гостей на встрече Трампа-младшего с россиянами пополнился новым именем

Дональд Трамп-младший

Список тех, кто представлял интересы России на встрече Дональда Трампа-младшего и бывшего главы избирательного штаба американского президента Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой, пополнился еще одним именем. Этим человеком был Ираклий Каваладзе, сообщила во вторник, 18 июля, газета The New York Times. Встреча состоялась 9 июня - через две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - в "башне Трампа". Члены предвыборной команды Трампа надеялись получить на ней информацию, компрометирующую Хиллари Клинтон, пишет издание.

Как сообщила газета, присутствие Кавеладзе на этой встрече заинтересовало спецпрокурора по России Роберта Мюллера, расследующего роль Кремля в победе на выборах Дональда Трампа. В прошедшие выходные офис Мюллера направил Кавеладзе приглашение на беседу. Мюллер намерен опросить всех других участников встречи с Трампом-младшим.

Все участники переговоров Трампа-младшего с россиянами индентифицированы

По данным NYT, Ираклий Кавеладзе в 1989 году окончил финансовый вуз в Москве и двумя годами позже приехал в США. Его экономической деятельностью в Америке в первый раз заинтересовалась Счетная палата США в 2000 году. В рамках расследования тогда выяснилось, что Кавеладзе помог 50 россиянам получить кредитную карточку банка Citibank, использовав адрес своей компании. Он также зарегистрировал 2000 компаний в штате Дэлавер для российских посредников, не зная, кто является их владельцами. Кроме того, Кавеладзе открыл 136 счетов в Citibank для российских клиентов, которые перевели через них более 560 миллионов долларов на другие счета за пределами России.

Следователи тогда пришли к выводу, что иностранцам легко скрывать свою идентичность и отмывать средства в Соединенных Штатах. Адвокат Кавеладзе Скотт С. Балбер заявил изданию, что его клиент занимался легальной финансовой деятельностью и никогда не привлекался к ответственности.

Команда Роберта Мюллера теперь уверена, что идентифицировала всех восьмерых участников встречи 9 июня 2016 года, пишет NYT. Скотт С. Балбер сообщил газете, что Кавеладзе выразил готовность сотрудничать со следователями.