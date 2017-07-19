Почему террористы все чаще обстреливают жилые кварталы городов и сел Донбасса

Руслан Рудомський / Depo.ua

В последние дни террористы все чаще обстреливают жилые кварталы городов и сел Донбасса.

На четвертой неделе так называемого "хлебного перемирия" пророссийские террористы совсем "слетели с катушек" и перешли на регулярные обстрелы жилых кварталов.

Только вчера мы писали о том, как в ночь с субботы на воскресенье боевики "ЛНР" обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое, что вблизи города Попасная Луганской области, применив запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы.

К счастью, во время такого интенсивного обстрела, никто из местных жителей не пострадал, однако сильно пострадала жилищная инфраструктура. А самое главное то, что это был второй обстрел данного населенного пункта за неделю.

Видимо, боевики "ДНР" позавидовали луганским "коллегам", поэтому они решили их превзойти. Во вторник, 18 июля, террористы Захарченко обстреляли сразу два населенных пункта.

Сначала боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Один из снарядов попал в дом по улице Шевченко, что привело к ранениям двух мужчин 1955 и 1961 годов рождения, которых с осколочным ранениями головы доставили в городскую больницу.

Ну а чуть позже, во время обстрела позиций сил АТО в районе КПВВ "Майорское" под огонь боевиков из пушек БМП попали жилые кварталы поселка Зайцево. По предварительным данным, боеприпасы противника разорвались вблизи нескольких жилых домов по улице Центральной. При этом, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Но если Авдеевке не привыкать к подобным вещам, то в Зайцево "прилетает" не так уж и часто.

И самое интересное в этой истории даже не это. В обоих случаях, и это довольно очевидно, жилые кварталы пострадали в основном случайно. По информации, которая поступает из обстрелянных территорий, можно сделать вывод, что боевики пытались попасть по позициям Вооруженных сил Украины, однако безбожно мазали.

Судя по всему, так называемая "армия "ДНР" сейчас переживает не лучшие времена и укомплектована далеко не специалистами военного дела. Ведь такая "кучность стрельбы" свидетельствует как о несовершенстве разведки (если она вообще сейчас проводится у них), так и о кривых руках артиллеристов.

И как тут не вспомнить постоянные сообщения с той стороны донбасского "поребрика" о том, что дезертирство в так называемых "армиях "Л-ДНР" уже приобрело признаки эпидемии, а тех, кто не успел дезертировать, представители российских частных военных компаний вербуют для участия в боевых действиях в Сирии. При этом, как сообщается, наиболее востребованными, в частности, есть артиллеристы и стрелки переносных зенитно-ракетных комплексов.

Учитывая все это, мысли Захарченко о мирном урегулировании ситуации на Донбассе путем создания так называемой "Малороссии" выглядят уже не только пьяной прихотью, но и едва ли не единственным шансом донецкого "фюрера" удержаться у власти на той территории, которую его головорезы пока еще контролируют. Правда, шанс этот не выдержал испытания временем и сдулся уже к концу первого же дня.