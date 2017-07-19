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Трамп представил кандидатуру на пост посла США в России
08:13 19.07.2017 |
Президент США выдвинул кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в России. Об этом сообщил Белый дом в среду, 19 июля. "Губернатор Джон Хантсман сделал выдающуюся карьеру как политический деятель, дипломат и бизнесмен", - указывается в сообщении.
Американские СМИ ранее уже сообщали о согласии, которое дал экс-губернатор Трампу на предложение возглавить одну из ключевых дипмиссий. Теперь кандидатуру Хантсмана должен рассмотреть Сенат США.Бывший посол США в России Джон Теффт также заявил, что ожидает приезда Джона Хантсмана, чтобы он возглавил дипломатическую миссию.
Мормон, многодетный отец, бизнесмен
Хантсману 56 лет, у него семеро детей, в том числе две приемных дочери из Китая и Индии. Он родился в семье мормонов и два года был мормонским проповедником на Тайване. На протяжении своей карьеры Хантсман чередовал бизнес и политику: на его счету должности посла США в Сингапуре при Буше-старшем, губернатора Юты при Буше-младшем, посла в Китае при Обаме, а также участие в совете директоров Chevron, Caterpillar, Ford и Hilton. В 2012 году он стал одним из кандидатов в президенты от республиканцев, но вскоре вышел из президентской гонки. В настоящее время возглавляет влиятельный политологический центр Атлантический совет.
Хантсман критиковал предложенную Обамой политику "перезагрузки" отношений между США и Россией. Вместе с тем, американский чиновник выступал за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями, однако настаивал, что отношения двух государств следует рассматривать более объективно.
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